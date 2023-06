南非火車野奢獵遊Kruger Shalati，入住百年鐵道橋展望非洲草原大地

或許你住過以百年建築活化再生的旅宿,但你有住過以百年鐵道橋活化再生的火車旅宿嗎?另類的非洲野奢獵遊旅宿「Kruger Shalati」以橫越大河的舊鐵道高架橋為基地,廢棄火車廂改造成時尚奢華的套房,在高懸半空的泳池觀景台,可制高一覽自然保護區的野性草原大地與藏身其間的非洲五霸,為你的非洲之旅寫下最難忘的回憶。

以廢棄火車改造的空中獵遊旅宿

(圖片來源:Kruger Shalati)

佔地兩萬平方公里的克魯格國家公園(Kruger National Park),坐落在南非與莫三比克兩國交界,是非洲規模最大也是歷史最悠久的自然保護區。1920年代克魯格國家公園在觀光鐵道路線建成的同時,也迎來了第一批觀光客,火車當時停泊在橫跨薩比河(Sabi River)的塞拉堤鐵道橋(Selati Bridge)上過夜。今日鐵道廢線,以塞拉堤鐵道橋和火車廂則活化再生為另類奢華獵遊旅宿「Kruger Shalati」,可以說是向1920年代火車獵遊的最好致敬。

(圖片來源:Kruger Shalati)

(圖片來源:Kruger Shalati)

Kruger Shalati最標誌性的旅宿空間,當然是塞拉堤鐵道橋上的「火車廂套房」(Train Carriage Suite):一列服役於1950年代的13節火車廂,改造成24座奢華套房,車廂一面裝設了落地玻璃窗,為客人提供了自高空展望非洲大草原與薩比河的開闊景致。幸運的話,還可欣賞到非洲象、犀牛、羚羊、鬣狗、長頸鹿或花豹在其中活動的身影──這一帶正是非洲五霸的棲地,想看到牠們不必遠求。

火車廂套房雅致舒適,以糅合了非洲當代藝術風格的設計風格與在地工藝品陳設,小小套房設備一應俱全,可以在落地窗前一邊愜意泡澡、一邊觀賞夕陽西下。火車廂套房區的正中打造了一座觀景露台,露台設有供人休憩的戶外沙發座及一座懸於半空的游泳池,鐵道橋高70公尺,可以將遠近景致一覽無遺。

(圖片來源:Kruger Shalati)

(圖片來源:Kruger Shalati)

(圖片來源:Kruger Shalati)

塞拉堤鐵道橋一端則另外設有7座附帶花園景觀的橋屋套房(Bridge House Suite),以及獵遊旅宿最重要的活動基地──迎賓櫃檯、貴賓休憩區、餐酒吧、兩座露台觀景泳池以及手工藝紀念品小店。在餐廳可以品嚐到非洲的在地美味,在薩比河畔用餐的體驗尤為特別。

也可以預約獵場巡遊體驗(Game Drive Experience),由熱情又專業的在地嚮導駕駛四驅車,帶你巡遊非洲大地,到祕境棲地找尋動物們的身影,沿路分享動物的深度知識與故事。

(圖片來源:Kruger Shalati)

(圖片來源:Kruger Shalati)

(圖片來源:Kruger Shalati)

Shalati一名,來自活躍於19世紀初的一位非洲女王,這位女王出身於當地Tsonga部落一支居住在雨林中的Tebula氏族,傳說她驍勇善戰且果敢獨立,不依靠男性保護。這座火車獵遊旅宿以Shalati女王為名,象徵到訪的客人可以在這裡獲得的自由、深具啟發且獨一無二的非洲獵遊體驗,在大自然的包圍下,收獲一生難忘的旅遊回憶。

(圖片來源:Kruger Shalati)

__________

▌Kruger Shalati - The train on the bridge

地址︱Skukuza Rest Camp, Kruger National Park, South Africa

電話︱+27-(0)13-591-6000

官網︱Kruger Shalati the Train on the Bridge

Facebook︱Kruger Shalati

__________

撰文︱Wei

圖片來源︱Kruger Shalati

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211985