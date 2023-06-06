南非火車野奢獵遊Kruger Shalati，入住百年鐵道橋展望非洲草原大地
或許你住過以百年建築活化再生的旅宿，但你有住過以百年鐵道橋活化再生的火車旅宿嗎？另類的非洲野奢獵遊旅宿「Kruger Shalati」以橫越大河的舊鐵道高架橋為基地，廢棄火車廂改造成時尚奢華的套房，在高懸半空的泳池觀景台，可制高一覽自然保護區的野性草原大地與藏身其間的非洲五霸，為你的非洲之旅寫下最難忘的回憶。
以廢棄火車改造的空中獵遊旅宿
（圖片來源：Kruger Shalati）
佔地兩萬平方公里的克魯格國家公園（Kruger National Park），坐落在南非與莫三比克兩國交界，是非洲規模最大也是歷史最悠久的自然保護區。1920年代克魯格國家公園在觀光鐵道路線建成的同時，也迎來了第一批觀光客，火車當時停泊在橫跨薩比河（Sabi River）的塞拉堤鐵道橋（Selati Bridge）上過夜。今日鐵道廢線，以塞拉堤鐵道橋和火車廂則活化再生為另類奢華獵遊旅宿「Kruger Shalati」，可以說是向1920年代火車獵遊的最好致敬。
（圖片來源：Kruger Shalati）
（圖片來源：Kruger Shalati）
Kruger Shalati最標誌性的旅宿空間，當然是塞拉堤鐵道橋上的「火車廂套房」（Train Carriage Suite）：一列服役於1950年代的13節火車廂，改造成24座奢華套房，車廂一面裝設了落地玻璃窗，為客人提供了自高空展望非洲大草原與薩比河的開闊景致。幸運的話，還可欣賞到非洲象、犀牛、羚羊、鬣狗、長頸鹿或花豹在其中活動的身影──這一帶正是非洲五霸的棲地，想看到牠們不必遠求。
火車廂套房雅致舒適，以糅合了非洲當代藝術風格的設計風格與在地工藝品陳設，小小套房設備一應俱全，可以在落地窗前一邊愜意泡澡、一邊觀賞夕陽西下。火車廂套房區的正中打造了一座觀景露台，露台設有供人休憩的戶外沙發座及一座懸於半空的游泳池，鐵道橋高70公尺，可以將遠近景致一覽無遺。
（圖片來源：Kruger Shalati）
（圖片來源：Kruger Shalati）
（圖片來源：Kruger Shalati）
塞拉堤鐵道橋一端則另外設有7座附帶花園景觀的橋屋套房（Bridge House Suite），以及獵遊旅宿最重要的活動基地──迎賓櫃檯、貴賓休憩區、餐酒吧、兩座露台觀景泳池以及手工藝紀念品小店。在餐廳可以品嚐到非洲的在地美味，在薩比河畔用餐的體驗尤為特別。
也可以預約獵場巡遊體驗（Game Drive Experience），由熱情又專業的在地嚮導駕駛四驅車，帶你巡遊非洲大地，到祕境棲地找尋動物們的身影，沿路分享動物的深度知識與故事。
（圖片來源：Kruger Shalati）
（圖片來源：Kruger Shalati）
（圖片來源：Kruger Shalati）
Shalati一名，來自活躍於19世紀初的一位非洲女王，這位女王出身於當地Tsonga部落一支居住在雨林中的Tebula氏族，傳說她驍勇善戰且果敢獨立，不依靠男性保護。這座火車獵遊旅宿以Shalati女王為名，象徵到訪的客人可以在這裡獲得的自由、深具啟發且獨一無二的非洲獵遊體驗，在大自然的包圍下，收獲一生難忘的旅遊回憶。
（圖片來源：Kruger Shalati）
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▌Kruger Shalati - The train on the bridge
地址︱Skukuza Rest Camp, Kruger National Park, South Africa
電話︱+27-(0)13-591-6000
官網︱Kruger Shalati the Train on the Bridge
Facebook︱Kruger Shalati
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撰文︱Wei
圖片來源︱Kruger Shalati
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211985
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