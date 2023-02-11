人生必做清單！入住塞倫蓋提四季飯店，體驗別有洞天的坦尚尼亞動物獵遊

塞倫蓋提四季飯店一隅 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

在塞倫蓋提公園內其實有著很多的safari lodge，而獵遊主要的花費、主要都是圍繞住宿選擇的飯店來成為開銷多寡的關鍵；其中想體驗獵遊的念頭也源自在”尚吉巴島篇”及”坦尚尼亞獵遊篇”中提過、我曾在五年前因參與亞洲旅遊台「我的非洲很有事」的節目主持工作經歷肯亞外景的經驗後，就一直對野外生活情有獨鍾的緣故。

尤其在動物獵遊中會住在動物保護區所建造的營地(safari lodge)，更是讓我有活在野性浪漫裡的感嘆而期待不已。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

前篇提過這次的獵遊在找仲介包車時，就因為尋價及成行的安全考量遇到不少困難、尤其我一直以保證入住四季飯店為前提來詢問；至於為什麼非四季飯店不可的原因：是源於過去偶然在雜誌看到四季廣告中有大象在飯店旁喝水，原本以為是後製的照片、沒想到居然是真實存在的現實場景，就這樣被照片吸引、暗自決定要放在自己的人生必做清單上。

心心念念的塞倫蓋提四季飯店 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

塞倫蓋提四季飯店建造於國家公園的西南處，在面向大草原的那側有著無邊境的泳池，而讓飯店最為知名的就是在泳池前有個水塘。

塞倫蓋提四季飯店的泳池景 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

據飯店人員表示、能常常看到有大象在這邊出沒喝水、洗澡；甚至還曾有豹和獅子在飯店外徘徊過呢！老實說我從沒想到竟然能在疫情下實現夢想來到坦尚尼亞的參與獵遊、甚至是能成功入住塞倫蓋提四季飯店！雖然很可惜的是在這邊居住的兩天裡都沒有看到動物來此悄然喝水的蹤跡，但已滿足我追星已久的心願!

飯店泳池 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

在跟獵遊公司預定行程時、飯店因為都會包三餐，所以才有有旅費與飯店價錢息息相關的關鍵因素、也因此飯店才會是影響獵遊所費不貲的主因。

從房間陽台外看出去的景色 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

早在獵遊成行前的尋價就令人煞費苦心、困難重重不說、也分享一則有趣的插曲：那時還記得為了繳付入住旺季的四季飯店費用，沒想到因為旺季的費用實在大大的超出預期、還導致身上的現金完全無法支付足額、也因為當地都是以現金交易為主；而ATM又恰恰無法提領美金，只好從戶頭領當地貨幣付現給仲介、最有還因為匯率的差距更是操作了40次ATM提領呢！

雖然幾經挫折，但能成功體驗獵遊及入住塞倫蓋提四季飯店真的是難忘的回憶 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

這邊也分享2022年冬季旅展時看到台灣的旅行社所分享的旅遊團：約12天的旅遊，需要扣掉約頭尾2天的飛行時間從台灣飛新加坡到南非轉機；最少7人即可成團，大約是6千美金；一樣有2天的行程做獵遊安排(含台灣的隨行導遊)。但我參與的是在當地找仲介含吉普車專屬司機包車式獵遊；提供五天四夜坦尚尼亞的獵遊行程，因為不是常規式旅行社就不提供大家報價、轉而提供讀者台灣的旅遊團做一個價錢的概念；當然前面也提過克制獵遊曾出現一人報價五萬美金含有熱氣球的頂級行程。

動物獵遊時看到的獅子 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

回歸到四季飯店本身身為國際知名飯店；完全沒有因為地利不便有絲毫的不便，在這邊的服務、住宿、飲食都在一定的優秀水準之上。基本像是每日的酒水、餐點提供吃到飽。夜晚還有當地的馬賽人提供傳統的舞蹈表演，深夜馬賽人還會拿著長棍來替旅客守夜、來避免動物誤闖進住宿處。每個房間都有面向草原的大陽台，能享受富有草原野性的晨光吐息；夜晚則可以欣賞非洲一望無際的星空，與自然共處體驗一致的吐息，真的很推薦有機會能來此下榻體驗。

入住塞倫蓋提四季飯店的迎賓禮及房間陳設的馬賽人照片 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

從房間望向陽台 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

從浴室也能透過窗戶、看向戶外，進浴室時都會悄悄往窗外探去、深怕嚇到經過的動物 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

替遊客守夜到早晨的馬賽人 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

夜晚時刻馬賽人所提供的舞蹈表演 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

在獵遊體驗時最讓我期待的還有行程的前一天、飯店會詢問隔天午餐的選擇：因為行程都是一大早開始以飯店為中心、向外找尋動物遷徙的足跡，所以飯店都會事先準備午餐盒交給獵遊司機。每當午餐時間一到，司機就會找個安全、不會有危險動物出沒的地方來享用午餐。

拿著野餐盒在非洲大草原上享用，完全就像電影會出現的場景，讓人雀躍不已。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

以上就是我這次非洲獵遊三部曲的最後一篇分享了！如果大家對獵遊有興趣的話、建議先做一點功課，找尋適合自己的行程的旅行團；尤其相關疫苗的準備更是不可或缺！

如果有其他的旅遊交流也歡迎與我分享，每一次的旅遊都是絕無僅有的珍貴體驗；希望大家都能享受當下！

這次的非洲遊真的讓身心大大感受到滋潤，如果有其他相關的交流也歡迎與我分享，期盼大家都能透過旅遊找回與自己對話的樞紐 =) ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

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