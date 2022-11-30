有一種美叫做尚吉巴，隱世人間的絕美小島－尚吉巴島
還記得年初旅行到義大利的米蘭時，我開始思考將旅遊的主軸漸漸拉回亞洲；但我心裡總有個念頭：希望在回台灣前希望能去一個特別的地方、來為疫情下的壯遊再添上一筆不一樣的色彩。在米蘭仍以直飛歐洲各國的航班居多，其中有個陌生的名字就這樣吸引了我。
說起與非洲的淵源其實也並非初次，五年前在亞洲旅遊台「我的非洲很有事」節目主持工作時，就曾到訪東非的肯亞與馬達加斯出外景旅遊、時間更是長達一個月餘，使我在初次踏上非洲後就念念不忘至今；再查到尚吉巴也在東非時、更是覺得非去不可！
所幸之前曾去過非洲的經驗，行前要準備的諸多繁瑣事務就有了些頭緒：包括黃熱病、A肝疫苗和簽證等都有大概的方向去司考如何準備。而決定出發非洲前、更不忘上網更新當地規範是否因為covid而有更改，不然到了當地卻只能得到入境體驗、那可是欲哭無淚!
而後我才知道，原來坦尚尼亞屬於低風險區，其實是不需要看疫苗卡的；而黃熱病疫苗更是打過後即終身免疫，簽證則有落地簽，對於我這趟說走就走的旅行，著實方便了許多、一路上從轉機就開始令我期待不已。
同樣也分享讀者就當時前往的情況、倘若在沒有施打相關疫苗下，因為坦尚尼亞看身處低風險區其實並沒有發生被阻擋的狀況，但仍建議施打疫苗後再前往最佳、甚至地陪也都會建議施打比較不會有健康疑慮，至於原因請先讓我留一個伏筆再分享!
坐落於印度洋的東非坦尚尼亞東部的人間仙境尚吉巴島，早在西元前就有與阿拉伯半島、波斯、印度往來貿易的記載；10世紀時阿拉伯人曾在此建立伊斯蘭王國，所以能在此感受到非常濃厚的伊斯蘭文化，別於大眾知曉北非因阿拉伯人多有受伊斯蘭薰陶的認知、而在坦尚尼亞其實有六成基督教、三成五則信仰伊斯蘭教；而尚吉巴島上則幾乎都信奉伊斯蘭教，從當地建築到人民的服裝、飲食文化都能看出仍有深遠的影響。
尚吉巴島的天空跟海水的藍更是舉世聞名，還有罕見的白珊瑚沙灘更有著文字難以形容的美、吸引許多歐美遊客來此度假一探究竟；這裡的美好連知名精品愛馬仕都深深著迷，品牌經典的柏金包系列更有一款以這裡的顏色為靈感稱為「Zanzibar Blue」。
石頭城
19世紀時的石頭城是一個發展繁榮的貿易中心：除了以香料聞名外，更以奴隸貿易最為知名；這裡不僅在東非歷史及藝術層面有著非常吃重的代表性外、還被聯合國列為世界文化遺產、也是現在尚吉巴島最熱鬧的地點。
造訪城區可以看到有座漂亮的聖公會大教堂，現已改為博物館使用；在裡面能透過圖解了解過去人們為了謀利如何泯滅人性、慘忍暴戾的對待奴隸如牲畜。富商們將此作為奴隸市場及人口買賣的樞紐，而教堂原是給予人們心靈支柱的信仰中心；卻留下喋血的歷史痕跡，也是來到這最令人難過與反思的矛盾之處。
拋開隱晦的過去、現今的老城充斥著世界各地的觀光客，除了隨處看見的伊斯蘭建築外，這裡小市集也很值得參訪。
當地婦女多就地取材、利用竹編做出各式用品加以販售來貼補家用，看起來富含異國海島文化又因為純手工、有著獨一無二的手作感讓我忍不住久久停留、捨不得離開。
尚吉巴海灘：
曾經看過有位blogger說過願意一輩子留戀於非洲的夕陽與海灘！這句話曾在我腦海駐足、直到親自到訪尚吉巴的海灘，終於能理解那股悸動從何萌生而來。整座島都是細緻的白沙，連赤足踩踏在沙灘上面漫步都是種享受。
當地人說："在尚吉巴的西北部有著最美的日落與海灘"；一塵不染的白沙在陽光的照射下、映著海水，有著天地景融合在一起的美好。
也因為海島有著豐富的海資源，時常走在沙灘時常能看見當地青少年捕魚、抓海鮮。在這裡天天都可以享受著便宜又新鮮的海鮮，當地人甚至也跟我說在尚吉巴島很難吃到肉、還比較貴，就天天吃海鮮吧！
而此次到訪的7-8月其實是當地的冬天，我非常推薦來到這邊旅遊時可以租艘小船、享受航行於印度洋來追尋海豚美麗的倩影，因為氣候非常的宜人絕對會是非常舒心的體驗；至於我時隔五年的非洲之旅還有一個更期待的行程，請讓我在下篇與您分享!
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言