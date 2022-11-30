有一種美叫做尚吉巴，隱世人間的絕美小島－尚吉巴島

還記得年初旅行到義大利的米蘭時，我開始思考將旅遊的主軸漸漸拉回亞洲；但我心裡總有個念頭：希望在回台灣前希望能去一個特別的地方、來為疫情下的壯遊再添上一筆不一樣的色彩。在米蘭仍以直飛歐洲各國的航班居多，其中有個陌生的名字就這樣吸引了我。

「尚吉巴」這個位於東非坦尚尼亞的一座小島，就這樣帶領我開啟了一趟展新的旅程 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

說起與非洲的淵源其實也並非初次，五年前在亞洲旅遊台「我的非洲很有事」節目主持工作時，就曾到訪東非的肯亞與馬達加斯出外景旅遊、時間更是長達一個月餘，使我在初次踏上非洲後就念念不忘至今；再查到尚吉巴也在東非時、更是覺得非去不可！

總是看不膩的沙灘美景 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

所幸之前曾去過非洲的經驗，行前要準備的諸多繁瑣事務就有了些頭緒：包括黃熱病、A肝疫苗和簽證等都有大概的方向去司考如何準備。而決定出發非洲前、更不忘上網更新當地規範是否因為covid而有更改，不然到了當地卻只能得到入境體驗、那可是欲哭無淚!

在這邊能夠有許多與生物親近的機會 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

而後我才知道，原來坦尚尼亞屬於低風險區，其實是不需要看疫苗卡的；而黃熱病疫苗更是打過後即終身免疫，簽證則有落地簽，對於我這趟說走就走的旅行，著實方便了許多、一路上從轉機就開始令我期待不已。

純樸的孩子們也很享受島的一切 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

同樣也分享讀者就當時前往的情況、倘若在沒有施打相關疫苗下，因為坦尚尼亞看身處低風險區其實並沒有發生被阻擋的狀況，但仍建議施打疫苗後再前往最佳、甚至地陪也都會建議施打比較不會有健康疑慮，至於原因請先讓我留一個伏筆再分享!

身穿傳統服飾的當地居民 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

坐落於印度洋的東非坦尚尼亞東部的人間仙境尚吉巴島，早在西元前就有與阿拉伯半島、波斯、印度往來貿易的記載；10世紀時阿拉伯人曾在此建立伊斯蘭王國，所以能在此感受到非常濃厚的伊斯蘭文化，別於大眾知曉北非因阿拉伯人多有受伊斯蘭薰陶的認知、而在坦尚尼亞其實有六成基督教、三成五則信仰伊斯蘭教；而尚吉巴島上則幾乎都信奉伊斯蘭教，從當地建築到人民的服裝、飲食文化都能看出仍有深遠的影響。

因疫情所以來旅遊的人沒有往常的多、可以好好享受"包場"般的日光浴 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

尚吉巴島的天空跟海水的藍更是舉世聞名，還有罕見的白珊瑚沙灘更有著文字難以形容的美、吸引許多歐美遊客來此度假一探究竟；這裡的美好連知名精品愛馬仕都深深著迷，品牌經典的柏金包系列更有一款以這裡的顏色為靈感稱為「Zanzibar Blue」。

有一種美叫做Zanzibar ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

石頭城

19世紀時的石頭城是一個發展繁榮的貿易中心：除了以香料聞名外，更以奴隸貿易最為知名；這裡不僅在東非歷史及藝術層面有著非常吃重的代表性外、還被聯合國列為世界文化遺產、也是現在尚吉巴島最熱鬧的地點。

販賣畫作以及編織品的小販，走過歷史、現在的石頭城有著不一樣的人文氣息 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

造訪城區可以看到有座漂亮的聖公會大教堂，現已改為博物館使用；在裡面能透過圖解了解過去人們為了謀利如何泯滅人性、慘忍暴戾的對待奴隸如牲畜。富商們將此作為奴隸市場及人口買賣的樞紐，而教堂原是給予人們心靈支柱的信仰中心；卻留下喋血的歷史痕跡，也是來到這最令人難過與反思的矛盾之處。

拋開隱晦的過去、現今的老城充斥著世界各地的觀光客，除了隨處看見的伊斯蘭建築外，這裡小市集也很值得參訪。

鬧區中販售水果的攤販 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

當地婦女多就地取材、利用竹編做出各式用品加以販售來貼補家用，看起來富含異國海島文化又因為純手工、有著獨一無二的手作感讓我忍不住久久停留、捨不得離開。

大量的手工編織品，每一個都是獨一無二 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

尚吉巴海灘：

尚吉巴島的一隅，島民與猴子相處友好 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

曾經看過有位blogger說過願意一輩子留戀於非洲的夕陽與海灘！這句話曾在我腦海駐足、直到親自到訪尚吉巴的海灘，終於能理解那股悸動從何萌生而來。整座島都是細緻的白沙，連赤足踩踏在沙灘上面漫步都是種享受。

臨近傍晚時的海灘，每一瞬的景色都彷彿會呼吸的在變化 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

當地人說："在尚吉巴的西北部有著最美的日落與海灘"；一塵不染的白沙在陽光的照射下、映著海水，有著天地景融合在一起的美好。

另人沉醉的夕陽美景 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

也因為海島有著豐富的海資源，時常走在沙灘時常能看見當地青少年捕魚、抓海鮮。在這裡天天都可以享受著便宜又新鮮的海鮮，當地人甚至也跟我說在尚吉巴島很難吃到肉、還比較貴，就天天吃海鮮吧！

剛從捕獲的海鮮、在島上可說是物美價廉 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供 而此次到訪的7-8月其實是當地的冬天，我非常推薦來到這邊旅遊時可以租艘小船、享受航行於印度洋來追尋海豚美麗的倩影，因為氣候非常的宜人絕對會是非常舒心的體驗；至於我時隔五年的非洲之旅還有一個更期待的行程，請讓我在下篇與您分享!

坐船出遊、眞的是我最推薦一定要體驗的行程 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

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