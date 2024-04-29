2024秋遊紐西蘭5個「寶藏級美景」打卡推薦 「5/5世界白蘇維翁日」必訪

【文・林欣兒】

秋季前往但馬爾堡參觀葡萄園是絕佳時機。 圖／紐西蘭觀光局 提供

人們對於旅遊需求有愈來愈深度、多元的趨勢，自駕旅遊成為現代人熱愛的旅遊模式，特別是幅員遼闊的旅遊目的地更是具備自駕旅遊的條件。有鑑於此，紐西蘭觀光局特別推薦出秋季獨家體驗，以及目前還尚未被太多人發掘、有機會爆紅的5個潛力股寶藏級景點，邀請來自世界各國的旅客到訪。

秋季紐西蘭必體驗 – 5/5世界白蘇維翁日

秋季是紐西蘭的葡萄酒收成季節，同時亦是參觀葡萄園的絕佳時機。5/5將迎來「世界白蘇維翁日」，其中但馬爾堡（Marlborough）無疑是所有種植區中最受歡迎的地區，到了當地除了可以向Wine Tours By Bike租輛自行車，來一場完美的個人葡萄園導覽之旅外，馬爾堡更以健行步道（如夏洛特皇后步道）、野生動物以及馬爾堡峽灣各種活動而聞名。

布拉夫生蠔美食節（Bluff Oyster and Food Festival） 圖／紐西蘭觀光局 提供

此外，每年秋季的紐西蘭擁有包羅萬象的節日、音樂會及表演活動，且在美食方面，每年於5月舉辦的布拉夫生蠔美食節（Bluff Oyster and Food Festival），將有來自世界各地的饕客穿梭在不同攤位之間，親品來自不同生蠔農場的新鮮生蠔。其中，被譽為「南太平洋的魚子醬」的布拉夫生蠔正是紐西蘭獨有的野生品種，每年4月～12月是產出肉質最飽滿結實、口感爽口的時節，孕育的生蠔格外清甜、口感更加濃厚，實為秋季拜訪紐西蘭不容錯過的美食盛事。

秋季紐西蘭自駕景點

#1 胡卡瀑布，陶波湖（Huka Falls, Lake Taupō）

胡卡瀑布 圖／紐西蘭觀光局 提供

「胡卡瀑布」會有每秒超過22萬升的水從11公尺高的瀑布上激流而下，旅客可以從瀑布頂端的一座步行橋觀賞水勢波掏洶湧的景觀，也可以嘗試搭船或是快艇遊河，來一場沈浸式旅遊體驗。

#2 湯加里羅國家公園，魯阿佩胡（Tongariro National Park, Ruapehu）

湯加里羅國家公園 圖／紐西蘭觀光局 提供

以標誌性的神聖湯加里羅火山、瑙鲁霍伊火山和魯阿佩胡火山為中心，這個佔地8萬公頃的湯加里羅國家公園是位於紐西蘭的3大世界遺產之一，從乳白色的矽石梯田到各種植被，擁有無與倫比的美景，還能從此看見熔岩流、冒著煙的火山口和生機蓬勃的高山植物園。

#3 奧拉基庫克山，坎特伯雷（Aoraki Mount Cook, Canterbury）

奧拉基庫克山 圖／紐西蘭觀光局 提供

作為紐西蘭的最高山峰－「奧拉基庫克山」坐落在紐西蘭中心，擁有高聳的山峰、冰河和永凍雪原，實為難能一見且令人驚嘆的大自然奇觀。同時，因此地沒有光害，能在這擁有相當不錯的觀星體驗，更是紐西蘭暗空保護區的絕大部分。

#4 蒂卡普湖，坎特伯雷（Lake Tekapo/Takapō, Canterbury）

蒂卡普擁有「觀星小鎮」的美名。 圖／紐西蘭觀光局 提供

蒂卡普是一個舉世聞名的「觀星小鎮」，位於基督城西南約3小時車程的麥肯錫盆地內，同時也坐落在聯合國教科文組織指定的「暗空保護區」內。此外，湖的對岸為南阿爾卑斯山，讓呈現濃厚的乳白青綠色調，還能造訪附近的善良牧羊人教堂（Church of the Good Shepherd），亦或徒步登上約翰山天文台或考恩斯山，鳥瞰整個麥肯錫盆地。

#5 弗朗茲約瑟夫冰川及福克斯冰川，西海岸 （Franz Josef Glacier &Fox Glacier, West Coast）

紐西蘭南島西海岸有「冰川之鄉」之稱。 圖／紐西蘭觀光局 提供

紐西蘭的冰川之鄉位於南島西海岸，那裡有著最容易進入探訪的2座著名冰川—「福克斯冰川」和「弗朗茲約瑟夫冰川」。其中，弗朗茲約瑟夫冰川距離附近迷人的小鎮僅5公里，吸引不少旅者以及探險家前來朝聖。同時，可能悠閒漫步在雨林中，一路上能瞥見壯觀的山脈、天然瀑布、和遠處傲人的冰川。

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