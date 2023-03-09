夏天就是要玩水　澳洲第一名海灘公佈囉！

南澳袋鼠島司托克斯灣（Stokes Bay）；圖片提供／澳洲旅遊局

澳大利亞旅遊局公佈了「2023年澳大利亞最佳海灘榜單」（Australia’s Best Beaches for 2023）。這些美麗的海灘都擁有湛藍的海水、綿軟細膩的沙灘和受歡迎的衝浪點，十足能感受澳式海岸風情。今年，南澳大利亞州首次斬獲夢寐以求的「澳大利亞最佳海灘」稱號。袋鼠島（Kangaroo Island）司托克斯灣（Stokes Bay）榮登本年度最佳海灘榜首。司托克斯灣位於袋鼠島北岸，相當適合家庭親子出遊，並設有海邊游泳池，非常適合全家玩水與浮潛。

飛魚海灘（Flying Fish Cove）；圖片提供／Christmas Island Tourism Association

英國海軍部海灘（British Admiralty Beach）；圖片提供／theultimateaus

「2023年澳大利亞最佳海灘榜單」由海灘專家及「澳大利亞之友」Brad Farmer AM為澳大利亞旅遊局特別編制。 Farmer先生是澳洲海岸資源的資深研究人士，在過去四十餘年踏遍全澳，遊歷了澳大利亞大多數海灘。 Farmer表示：今年的榜單格外引人注目，榜單特別關注了對原住民具有重大文化價值的海岸、以自然風光為主的海岸勝地，以及靠近澳洲主要城市的小眾海岸。

冒險灣（Adventure Bay）；圖片提供／蘇琨峰

阿波羅灣（Apollo Bay）；圖片提供／William Watt

澳大利亞旅遊局東半球市場及國際航司業務執行總經理何安哲（Andrew Hogg）提到，澳大利亞擁有風景旖旎的海岸線，吸引著世界各地的遊客來這田園詩歌般優美的海灘上探索和遊玩。澳大利亞的海灘數量多且擁有豐富的多樣性，相信這一榜單能為遊客們提供更多旅行靈感，歡迎大家親自來感受澳式海岸之美”

哈麥林灣（Hamelin Bay）；圖片提供／澳洲旅遊局

彩虹沙灘（Rainbow Beach）；圖片提供／昆士蘭旅遊局

澳洲擁有12,000個海灘，是全世界海灘數量最多的國家。海濱文化是澳大利亞文化身份重要的組成部分，也是澳大利亞頗具代表性的旅遊名片。對於遊客來說，海岸線、海灘和海洋生物資源都將影響其旅遊目的地的選擇。而當提及海洋生物資源、沿海沙灘及水上活動時，澳洲絕對是最受遊客歡迎的旅遊目的地之一。根據研究數據顯示，國際遊客赴澳旅行的最大誘因就包括了海岸線、海灘和水上活動。

鮑莫路海灘（Balmoral Beach）；圖片提供／新南威爾斯旅遊局

【2023年澳大利亞最佳海灘榜單】

1.司托克斯灣（Stokes Bay）- 南澳大利亞州袋鼠島

2.飛旋鏢海灘（Boomerang Beach） – 新南威爾士州Mid North Coast

3.彩虹沙灘（Rainbow Beach）- 昆士蘭州Cooloola Coast

4.阿波羅灣（Apollo Bay）- 維多利亞州大洋路

5.冒險灣（Adventure Bay）- 塔斯馬尼亞州布魯尼島（Bruny Island）

6.哈麥林灣（Hamelin Bay）- 西澳大利亞州South-West

7.小邦代海灘（Little Bondi Beach） – 北領地東阿納姆地（East Arnhem Land）

8.英國海軍部海灘（British Admiralty Beach） - 塔斯馬尼亞州國王島（King Island）巴斯海峽（Bass Strait）

9.飛魚海灘（Flying Fish Cove） – 聖誕島（Christmas Island）

10. 鮑莫路海灘（Balmoral Beach）- 新南威爾士州雪梨海港（Sydney Harbour）

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編輯／蘇琨峰

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