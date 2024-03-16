歐洲奢華鐵道旅行別猶豫！ 搭VSOE東方快車從巴黎出發、暢遊義大利海岸

【文・ttn網路編輯】

今年6月，擁有40年歷史的VSOE東方快車將首次開往義大利利古里亞海岸，連接巴黎和菲諾港兩個深受旅客喜愛的旅遊目的地。在這個全新的過夜列車之旅，列車將會穿越法國的鄉村，沿著地中海里維埃拉海岸蜿蜒前行，車上由著名米其林星級主廚主持美食之夜，為旅客呈獻一份獨特的餐單，為這趟新旅程譜出美食頌歌。

列車將在6/20（於巴黎啟程，並誠邀旅客登上列車，體驗當中的裝飾派藝術車廂住房風格。 圖／BELMOND 提供

VSOE東方快車（Venice Simplon-Orient-Express ）將於6/20於巴黎啟程，並誠邀旅客登上列車，體驗當中的裝飾派藝術車廂住房風格。由於最近新增了8間套房，列車現在共提供3類套房以滿足每位旅客的需求。

列車將會穿越法國的鄉村，沿著地中海里維埃拉海岸蜿蜒前行。 圖／BELMOND 提供

古典廂房(Historic Cabin)將日間休息室搖身一變，成為擁有舒適上下舖床的車廂套房；新套房（Suites）為旅客提供雙人床或單人床，並配有大理石浴室；以及豪華套房（Grand Suites）是6間寬敞的私人套房，裝潢以20年代的華麗風格為主調，以重現當時的黃金旅行時代。當中，每間套房的擺設靈感皆取自歐洲最迷人的城市，包括巴黎、威尼斯、伊斯坦堡、維也納、布拉格和布達佩斯。賓客在車廂內安頓、並享用法式下午茶後，可在酒吧車廂「3674」一邊品嚐手工調製的雞尾酒，一邊欣賞 VSOE東方快車常駐鋼琴家的現場音樂。

當列車駛過第戎（Dijon）、里昂（Lyon）和亞維儂（Avignon）等城市時，旅客將可以在餐廳車廂 Côte d’Azur、L’Oriental 和 É toile du Nord 上品嚐由米其林星級廚師 Jean Imbert所設計的全新夏季餐單，當中每道菜均會配上精心挑選的葡萄酒，以向歐洲最優質的產區致敬。晚餐後，旅客將回到酒吧車廂「3674」中暢飲美酒，並享受由長號、主唱、鋼琴和鼓所組成的3人樂隊Uppertones，以充滿活力的方式為其演奏的搖擺樂、布吉樂和卡利普索音樂。

翌日早上，旅客將會在車廂內享用豐盛的歐陸式早餐，沿途欣賞壯麗的海岸美景。期間列車將會穿越法國和義大利，經過著名的坎城、尼斯和蒙特卡洛。當列車穿越意大利邊境時，旅客可以欣賞到文蒂米利亞、薩沃納和熱那亞等充滿活力的城市，並認識熱那亞 – 那個曾經繁榮強盛的海洋共和國的首都。列車旅程的最後一站將會開往聖瑪格麗塔利古雷，此時賓客將會享用到美味的早午餐，並在酒店Splendido繼續其意大利之旅。

列車上上品嚐由米其林星級廚師 Jean Imbert 所設計的全新夏季餐單。 圖／BELMOND 提供 登上列車，體驗當中的裝飾派藝術車廂住房風格。 圖／BELMOND 提供

Splendido酒店的前身是一座16世紀的本篤會修道院，它位於一片碧綠的利古里亞山丘上，亦是這趟夏日之旅的完美下榻點。6/21～23旅客將會享受到意大利式鄉村假期的極致體驗-在酒店最近重新設計的海水游泳池中沐浴陽光，欣賞無與倫比的菲諾港海灣美景；於華麗的客房和套房（設計靈感來自於該地區的貴族宮殿）、酒店周圍的梯田花園以及兩家駐店餐廳，包含新開幕的Splendido Grill和馳名的露天餐廳La Terrazza裏亦可欣賞到這些美景。

6/21旅客將會在La Terrazza 餐廳品嚐到名廚Jean Imbert為慶祝新旅程而精心炮製的五道菜，並在餐後於雞尾酒吧暢飲，以重溫Elizabeth Taylor、Humphrey Bogart和Liza Minelli等傳奇人物的風采。這趟3夜之旅的壓軸活動在著名的「Piazzetta」星空下進行，賓客將會透過專享的電影投影幕，體驗菲諾港如詩如畫的電影靈魂。「Piazzetta」是菲諾港的中心地帶，四周建有色彩繽紛的漁民房屋，亦是 Splendido 姊妹酒店Splendido Mare,A Belmond Hotel, Portofino的所在地。

２位旅客如一同入住Venice Simplon-Orient-Express之古典廂房(Historic Cabin) 和Splendido的園景客房，每人7,920英鎊起。價格包括Venice Simplon-Orient-Express的通宵火車旅程（24 小時乘務員服務；所有餐膳均包括侍酒師精選的葡萄酒和無限暢飲汽水）、 Splendido兩晚住宿（包括住宿和早餐）、 La Terrazza餐廳主廚Jean Imbert的專享晚餐、以及於巴黎和菲諾港的接送服務。

Splendido酒店的前身是一座16世紀的本篤會修道院，它位於一片碧綠的利古里亞山丘上。 圖／BELMOND 提供 Splendido 酒店華麗的客房和套房。 圖／BELMOND 提供

延伸閱讀>>啟動餐桌上的華麗冒險體驗傳統土耳其早餐文化

想知道更多旅遊產業專業見聞，請追蹤按讚「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」