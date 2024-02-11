「XL號美食」正流行　巴黎名店推新品，吸睛大滿足

特大挑戰開始 / 來源： Otacos.France 圖文/Pei

海量滿足感降臨，有甜有鹹超足料，特殊體驗就在XL號美食裡！

到義大利餐館從前菜到甜點都不錯過 / 來源： papelli.paris 最近各國捲起「巨型」美食風，社群媒體開始有誇張的照片出現；有別於大胃王挑戰，以往很少見的超大號麵包、三明治也在巴黎各家名店開賣了，可愛又有趣的新食感等你嘗試！

旅行不怕肚子餓，下次可以點一個跟親朋好友分享，或好好大快朵頤一份份豐盛好料。

Pizza挑戰

喜歡義大利餐廳？恭喜你，巴黎有非常多選擇。

多種口味拼盤也可以哦 / 來源： papelli.paris Papelli 這家羅馬風小餐館，提供經典的義大利乳酪和醃肉──Mozzarella Di Bufalla/ burrata, Prosciutto, Bresaola, Coppa di Parma和 Ventriccina都能讓披薩更出色。 現場欣賞手工披薩製作 / 來源： papelli.paris 也試試看酥脆拉絲的panzerotti吧 / 來源： papelli.paris Papelli的巨型披薩超狂，60公分的家庭號披薩可以自選口味，還能讓滿足極大化！

其他值得一試的美食如義大利各區的佛卡夏、panzerotti（普利亞特產油炸披薩包，內餡有番茄和起司等，食感特殊）和許多自製甜點，如提拉米蘇、義式奶酪和巧克力。

XL號可頌麵包

巧克力口味是最高人氣之選 / 來源： Philippe Conticini 法國人非常重視本國名產可頌和長棍麵包，每年都有比賽頒獎給最好吃的店家，同時全國有數不清的高人氣糕點師，到了巴黎，正宗的法國麵包一定不能錯過；Merci Charles的巨型可頌（Maxi Croissant）打破店家平時拿手的小巧麵包糕點風格，用大大的版本滿足大家，配杯熱巧克力更能挑動味蕾。

誇張得可愛的可頌 / 來源： Philippe Conticini 另外一家值得嘗試的是Philippe Conticini的巨型可頌（Croissant XL），32歐元一份，提前兩天預訂就可以取貨了，在街上拿著這些巨大的麵包還很吸睛！

塔可餅、越南三明治 大塊滿足

正餐可以更有趣，今天多餓就點多大的餐！ O'tacos配料任搭 讓你吃飽飽 / 來源： O'tacos 和親友一起分享更美味 / 來源： O'tacos O'Tacos是巴黎常見的塔可店，麥當勞的價格能吃到更多料的一餐，選擇3種肉品；目前更加碼，在每個禮拜四推出一款塞滿5種肉，2公斤的塔可！雖然如果一個人吃完可以免費，但幾個人一起點一份分享來吃也是很棒的體驗。

法國麵包做成三明治不乾柴 還很開胃 / 來源： lagrandeepicerie 另外，三明治聽起來不怎麼特別，但等一下，巴黎人是很熱愛三明治的，尤其是法國麵包搭配出口味和口感都豐富的那些，口味有燻肉、酪梨、法國各地乳酪等等任你挑選。Alain Miam Miam是本地人很推的餐廳，XXL 版三明治、麵包和鬆餅在區域再次颳起旋風，如果排隊太長，可以用外送app更方便喔。

巴黎百貨的高級美食街值得好好探索 / 來源： lagrandeepicerie 巴黎高級百貨裡的La Grande Épicerie世界美食街，也有La Petite Sandwicherie提供10、20、30 公分的三明治，價格18歐元起，搭配檸檬草雞肉或烤蔬菜、乳酪和羅勒等10多種醬料，法式午餐簡單又惹味。

如果逛到唐人街想找點東南亞味道，巴黎13區的Pâtisserie Saison的巨型Banh Mi給料超慷慨，而且只要別處找不到的銅板價2歐元，省旅費、體驗異國風味就來這區！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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