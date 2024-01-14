東方快車開啟巴黎到義大利里維耶拉新路線 米其林主廚設計菜單

史上最經典傳奇的東方快車，一直是奢華旅遊的代名詞，由Belmond集團捲土再造的「威尼斯－辛普倫東方列車」（Venice Simplon-Orient-Express），讓東方快車復活，今年首度推出串聯巴黎、義大利里維耶拉兩大浪漫目的地的路線，讓鐵道旅行增添了南歐與海洋氣息，並安排米其林主廚設計菜單。

「威尼斯－辛普倫東方列車」今年首度推出串聯巴黎、義大利里維耶拉–菲諾港兩大浪漫目的地的路線。圖片來源｜©Belmond

「威尼斯－辛普倫東方列車」今年6/20～6/23推出從巴黎出發，最終抵達義大利菲諾港（Portofino）為期三晚的旅程。

列車將向南行駛穿越法國，經過第戎（Dijon）、里昂（Lyon）和亞維農（Avignon），抵達地中海海岸城市土倫（Toulon），沿著法國和義大利里維耶拉（French and Italian Rivieras）海岸線蜿蜒而行，在列車上過夜，最後抵達位於熱那亞、有最美地中海港口之稱的菲諾港，並安排住宿Belmond集團旗下位於菲諾港的Splendido, A Belmond Hotel, Portofino飯店兩晚。

「威尼斯－辛普倫東方列車」邀請米其林主廚Jean Imbert精心設計菜單。圖片來源｜©Belmond

賓客除了享受奢華與浪漫的旅程之外，也將在火車上品嚐由米其林一星主廚Jean Imbert精心設計全新夏季菜單，Jean為世界上享譽盛名的廚師之一，曾多次與LVMH集團合作。

除了火車上美食之外，Jean也將特別為Belmond Hotel Splendido飯店的餐廳「La Terrazza」，以最好的當地食材與烹飪傳統設計菜單，並親自服務賓客。

優雅迷人的「威尼斯－辛普倫東方列車」，讓人彷彿穿越時空，來到1920風華年代。圖片來源｜©Belmond

優雅迷人的「威尼斯－辛普倫東方列車」，為Belmond的創辦人James B Sherwood從世界各地收集廢棄的前東方快車車廂，修復而成原裝古董車廂，在穿著深藍色筆挺制服的管家的歡迎下，賓客彷彿穿越時空，來到1920風華年代。

酒吧車廂Bar Car命名「3674」。圖片來源｜©Belmond

「威尼斯－辛普倫東方列車」有12 節臥鋪車廂，3 節餐車車廂、1 節酒吧車廂，被譽為長達1.5公里的「移動古董」。酒吧車廂Bar Car命名「3674」，供應香檳、開胃酒、雞尾酒等，餐車車廂則散發著19世紀華貴氛圍，賓客在此品嚐星級名廚精製佳餚，伴隨火車上收藏、來自歐洲最好產區的葡萄酒。

列車設有古典廂房和豪華套房。圖片來源｜©Belmond

列車設有古典廂房（Historic Cabin）和豪華套房（Grand Suite），大套房以巴黎、維也納、布達佩斯等城市命名，呈現城市經典特色設計風格，2023年推出全新套房，在現有房型基礎上，更設有私人獨立大理石浴室。

Belmond Hotel Splendido飯店位於山腰，可俯瞰波光粼粼的地中海美景。圖片來源｜©Belmond

位於義大利利古里亞海（Ligurian Sea）的Belmond Hotel Splendido飯店位於山腰，可俯瞰波光粼粼的地中海美景，由16 世紀修道院建築改造而成，擁有傳奇歷史，過去曾經接待溫莎公爵、英國首相邱吉爾、影星伊麗莎白泰勒等無數名流。利古里亞海正是近來聲名大噪的五漁村所在地，五漁村是海岸世外桃源，也是世界文化遺產。

by 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300481