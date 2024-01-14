快訊

國會龍頭選舉支持誰 黃國昌：內部已有共識明天公布

突爆衝撞知名餐廳柱子！逾500萬保時捷車頭凹陷 車主：打檔突然失控

心態崩了？大選開票當晚民眾狂搜1關鍵字 凌晨搜尋熱度直衝天花板

東方快車開啟巴黎到義大利里維耶拉新路線 米其林主廚設計菜單

欣傳媒／ 欣傳媒

史上最經典傳奇的東方快車，一直是奢華旅遊的代名詞，由Belmond集團捲土再造的「威尼斯－辛普倫東方列車」（Venice Simplon-Orient-Express），讓東方快車復活，今年首度推出串聯巴黎義大利里維耶拉兩大浪漫目的地的路線，讓鐵道旅行增添了南歐與海洋氣息，並安排米其林主廚設計菜單。

「威尼斯－辛普倫東方列車」今年首度推出串聯巴黎、義大利里維耶拉–菲諾港兩大浪漫目的地的路線。圖片來源｜©Belmond
「威尼斯－辛普倫東方列車」今年首度推出串聯巴黎、義大利里維耶拉–菲諾港兩大浪漫目的地的路線。圖片來源｜©Belmond

「威尼斯－辛普倫東方列車」今年6/20～6/23推出從巴黎出發，最終抵達義大利菲諾港（Portofino）為期三晚的旅程。

列車將向南行駛穿越法國，經過第戎（Dijon）、里昂（Lyon）和亞維農（Avignon），抵達地中海海岸城市土倫（Toulon），沿著法國和義大利里維耶拉（French and Italian Rivieras）海岸線蜿蜒而行，在列車上過夜，最後抵達位於熱那亞、有最美地中海港口之稱的菲諾港，並安排住宿Belmond集團旗下位於菲諾港的Splendido, A Belmond Hotel, Portofino飯店兩晚。

「威尼斯－辛普倫東方列車」邀請米其林主廚Jean Imbert精心設計菜單。圖片來源｜©Belmond
「威尼斯－辛普倫東方列車」邀請米其林主廚Jean Imbert精心設計菜單。圖片來源｜©Belmond

賓客除了享受奢華與浪漫的旅程之外，也將在火車上品嚐由米其林一星主廚Jean Imbert精心設計全新夏季菜單，Jean為世界上享譽盛名的廚師之一，曾多次與LVMH集團合作。

除了火車上美食之外，Jean也將特別為Belmond Hotel Splendido飯店的餐廳「La Terrazza」，以最好的當地食材與烹飪傳統設計菜單，並親自服務賓客。

優雅迷人的「威尼斯－辛普倫東方列車」，讓人彷彿穿越時空，來到1920風華年代。圖片來源｜©Belmond
優雅迷人的「威尼斯－辛普倫東方列車」，讓人彷彿穿越時空，來到1920風華年代。圖片來源｜©Belmond

優雅迷人的「威尼斯－辛普倫東方列車」，為Belmond的創辦人James B Sherwood從世界各地收集廢棄的前東方快車車廂，修復而成原裝古董車廂，在穿著深藍色筆挺制服的管家的歡迎下，賓客彷彿穿越時空，來到1920風華年代。

酒吧車廂Bar Car命名「3674」。圖片來源｜©Belmond
酒吧車廂Bar Car命名「3674」。圖片來源｜©Belmond

「威尼斯－辛普倫東方列車」有12 節臥鋪車廂，3 節餐車車廂、1 節酒吧車廂，被譽為長達1.5公里的「移動古董」。酒吧車廂Bar Car命名「3674」，供應香檳、開胃酒、雞尾酒等，餐車車廂則散發著19世紀華貴氛圍，賓客在此品嚐星級名廚精製佳餚，伴隨火車上收藏、來自歐洲最好產區的葡萄酒。

列車設有古典廂房和豪華套房。圖片來源｜©Belmond
列車設有古典廂房和豪華套房。圖片來源｜©Belmond

列車設有古典廂房（Historic Cabin）和豪華套房（Grand Suite），大套房以巴黎、維也納、布達佩斯等城市命名，呈現城市經典特色設計風格，2023年推出全新套房，在現有房型基礎上，更設有私人獨立大理石浴室。

Belmond Hotel Splendido飯店位於山腰，可俯瞰波光粼粼的地中海美景。圖片來源｜©Belmond
Belmond Hotel Splendido飯店位於山腰，可俯瞰波光粼粼的地中海美景。圖片來源｜©Belmond

位於義大利利古里亞海（Ligurian Sea）的Belmond Hotel Splendido飯店位於山腰，可俯瞰波光粼粼的地中海美景，由16 世紀修道院建築改造而成，擁有傳奇歷史，過去曾經接待溫莎公爵、英國首相邱吉爾、影星伊麗莎白泰勒等無數名流。利古里亞海正是近來聲名大噪的五漁村所在地，五漁村是海岸世外桃源，也是世界文化遺產。

by 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300481

義大利 巴黎 威尼斯

延伸閱讀

2024巴黎奧運吉祥物「Phryge」有深意！像派大星？

世界8大花海太迷人！不只鬱金香 歐美春季賞花攻略+各地賞花年曆一次看

義大利最長壽男子離世！享嵩壽111歲 長壽秘訣曝光

2024台北101跨年煙火！絕佳攝影點TOP10全攻略

相關新聞

東方快車開啟巴黎到義大利里維耶拉新路線 米其林主廚設計菜單

史上最經典傳奇的東方快車，一直是奢華旅遊的代名詞，由Belmond集團捲土再造的「威尼斯－辛普倫東方列車」（Venice Simplon-Orient-Express），讓東方快車復活，今年首度推出串

海洋帝國探險起點　古老城市「里斯本」見證葡萄牙航海霸業

歐洲最古老城市之一的葡萄牙首都里斯本，榮獲全球旅遊產業公認的「世界旅遊獎」（World Travel Awards）「2023歐洲領先城市旅遊目的地」大獎，這座充滿故事的夢想城市，全年290天陽光明媚，平均氣溫攝氏15度，色彩豐富擄獲人心，無法複製的美令人悸動。

住進歐洲宮殿裡！維也納百年建築華麗轉身「安納塔拉酒店」

你想住在歐洲宮殿裡嗎？美諾酒店集團旗下豪華酒店品牌–安納塔拉，收集多間夢幻浪漫的宮殿，將其改造為豪華飯店，包括將於2024 年3月推出、位處文化地標的維也納漢森宮酒店、擁有世界最美咖啡廳–電影《紅雀》

異國風海島　探拿破崙故里、法國最美海灘和傳奇步道

法蘭西「美麗島」全國最美海灘、世界遺產、獨特美食統統有！

近600年歷史聖誕市集！德國薩克森冬日浪漫遊 還有帶來幸運的聖誕大餐

【旅奇傳媒/編輯部報導】薩克森州（Saxony）是德國最古老的聯邦州，也是二戰前德國經濟最强、生活水平最高的州區，保留了輝煌歷史、精美建築和音樂文化，而今是瓷器、手錶、聖誕木造工藝的重要産地。首府德勒

瑞典人的冬天都在做些什麼？8個日常活動 體驗美好的北歐生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】瑞典的冬季可達相當寒冷的狀態，但白雪皚皚的景觀、結冰湖泊，卻也相對成了冬季活動的完美場域，從狗拉雪橇、越野滑雪、溜冰到冰浴，這些瑞典人的生活日常，也有機會成為外國遊客攜家帶眷前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。