近600年歷史聖誕市集！德國薩克森冬日浪漫遊 還有帶來幸運的聖誕大餐

【旅奇傳媒/編輯部報導】薩克森州（Saxony）是德國最古老的聯邦州，也是二戰前德國經濟最强、生活水平最高的州區，保留了輝煌歷史、精美建築和音樂文化，而今是瓷器、手錶、聖誕木造工藝的重要産地。首府德勒斯登（Dresden）被稱爲易北河上的佛羅倫斯；第二大城萊比錫（Leipzig）是世界聞名的音樂之城。處處是城堡建築與歷史古蹟，以及著名的聖誕市集和美食，讓冬日的薩克森州成為享受歐陸浪漫情懷的首選之一。

│德勒斯登老城區第589屆聖誕市集（589th Dresden Striezelmarkt）│

▲德勒斯登聖誕市集20年前開始舉行史多倫節。 圖：Visit Saxony（© Katharina Grottker）／提供

這是德國文獻記載最古老的聖誕市集，創立於1434年，今年來到第589屆，它的著名地標是世界上最大、高14.61公尺的木製金字塔，6層高度的各層都有傳統木製玩偶，市集的名稱 Striezel 即是德式聖誕蛋糕史多倫（Stollen）的古語，20年前此聖誕市集也開始舉行史多倫節（Dresden Stollen Festival），民眾共舉一條巨型的史多倫蛋糕巡遊舊城區，遊行結束後免費分享給在場遊客，今年的舉辦日期是12/9。

│德勒斯登聖誕花園（Christmas Garden Dresden）│

▲以燈光藝術為主的德勒斯登聖誕花園相當浪漫。 圖：Visit Saxony（@Michael Clemens）／提供

這是一年中最美妙的時刻！德勒斯登著名的皮爾尼茨宮和園林（Pillnitz Palace & Park）迎來第5屆璀璨燈景的聖誕市集，在專為德勒斯登聖誕市集打造的音樂之中，漫步在夢幻的燈光世界，包括約30個聖誕藝術燈景，以及復刻自1898年的懷舊旋轉木馬等。雄偉的巴洛克式皮爾尼茨宮殿群，水上宮殿、新宮和山丘宮殿都在絢麗的燈光下閃耀著節慶的風采，於11/24至2024年1/14之間（12/6除外）絢爛登場。

園內知名的造景包括魔幻銀河（Magical Galaxy），引領遊客進入一條燈火通明的隧道，在綠色雷射光束和神秘迷霧的環繞下，看到黑暗中閃爍著神秘光芒的宇宙視覺。深受年輕遊客喜愛的水上童話（Water Fairy Tale），長8公尺、寬10公尺的彩色水霧牆相當壯觀，聖誕老人則在專屬配樂中降臨現場。遊客穿過9公尺長、佈滿彩雲的魔幻雲朵（Magical Clouds） 隧道，體驗視覺和聽覺的互動裝置。而聖誕市集最大亮點是金騎士（Golden Horseman），這是投射到山丘宮殿的巨型影片，遊客可透過畫面了解到「強者奧古斯都（August the Strong）」的相關歷史。

│弗萊堡聖誕市集（Freiberg Christmas Market）│

▲弗萊堡聖誕市集有礦山文化作為底蘊。 圖：Visit Saxony（@Ralf Menzel）／提供

在歷史悠久的老城區舉行，坐落在聯合國教科文組織世界遺產區、德捷邊境的埃爾茨山區內，弗萊堡聖誕市集結合了令人沉醉的聖誕氣氛與盛產金屬礦的厄爾士山脈（Ore Mountains，捷克境內稱之為克魯什內山脈）礦區傳統，是原汁原味的礦工聖誕市集，從11/28至12/22每天開放，12/9為傳統遊行的舉辦日。雄偉的礦工金字塔坐落在廣場上，周圍環繞著約90座木屋商店；男女老幼在溜冰場上滑行，整幅畫面就像一張溫馨的聖誕卡片。

【薩克森傳統聖誕料理】

每逢佳節，薩克森州都會獻上最美味的食物，之中最有名的無疑是聖誕蛋糕史多倫，這也是起源於薩克森州的美食，其他還包括獨特的薑餅或帶來多種好運的聖誕大餐。

★如何辨別道地的聖誕蛋糕史多倫？

▲知名的徳式聖誕蛋糕史多倫，近幾年台灣烘焙名店也多有推出。 圖：Visit Saxony（© K. Grottker）／提供

史多倫在世界各地都有擁護者，來自德勒斯登的作法被認定是最正宗的版本，手工製作，不添加人工奶油、人工防腐劑和香料，要獲得所謂的史多倫標章（Stollen seal），產品必須含有史多倫蛋糕保衛協會（Stollen Protection Association）規定的以下成分，包括：浸泡萊姆酒的葡萄乾、奶油、甜杏仁和苦杏仁、糖漬橘皮和糖漬檸檬皮……，儘管這些原則是相同的，但德勒斯登大約110家麵包店所烘焙的史多倫蛋糕都有自家獨特口味，來自獨門調製的香料配方，且代代相傳。

★Neunerlei：薩克森州的傳統聖誕大餐

▲聖誕大餐的每一樣都有帶來好運的寓意。 圖：Visit Saxony（© Rene Pech）／提供

Neunerl之中的「neun」在德文中是數字9，也意味著這道 Neunerlei 是由9樣食材組合成的，是厄爾士山脈一帶的傳統聖誕料理，在平安夜製作，每種配料都寓意著新的一年的祝福，菜單的組成因家庭而異，但 Neunerlei 原則上包括以下基本要素：

鵝肉、火雞肉或兔肉：帶來好運和力量

鯡魚沙拉：讓財富源源不斷滾進門

綠色餃子：代表繁榮

扁豆：象徵身體成長

酸菜：帶來豐收

芹菜：有活力和生殖力

甜菜根：帶來美麗

烤蘋果：保證健康

麵包和鹽：絕對不能少，否則整個新的一年都會有所匱乏

★薩克森風味薑餅（Gingerbread the Saxon way）

▲餡料是果醬、外層裹巧克力的薑餅，是聖誕節期間限定的甜點。 圖：Visit Saxony（© Daniel James Clarke）／提供

普爾斯尼茨（Pulsnitz）是位於包岑（Bautzen）和德勒斯登之間的小鎮，也是眾所周知的「薑餅之鄉」，自1558年起就開始製作聖誕美食。薑餅德語是 Pulsnitzer Pfefferkuchen，經過數個月熟成的脫脂麵團，加入肉桂、豆蔻、茴香或肉豆蔻，當然，還有一些當地麵包師傅秘而不宣的香料。此外，遊客也可以購買袋裝的薑餅，嘗嘗餡料是果醬、外層是巧克力的口味。更多旅遊資訊可上官網查詢：https://visitsaxony.com/。

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