探索「維也納美食」 呼朋引伴享受旅途中的時髦用餐體驗

Feuerdorf Prater可以享受朋友們一起烤肉的樂趣。【禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】 圖：Meeting Destination Vienna（@Philipp Lipiarski）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 維也納以美好夢幻的餐飲體驗聞名，也有悠久的美食傳統文化，不僅可進行個人的美食探索，也為團體、親友團的多人用餐，提供絕佳體驗。維也納當地小館和國際餐館種類繁多，從酒莊直營的小酒館（Heurigen）到典型維也納小餐館（beisl），或是摩登當代的餐廳，應有盡有。以下8個各自精采的餐廳，都適合在會議結束後相約聚餐、或是和好友一起盡情享受。

│Salonplafond│

維也納應用藝術博物館（Museum of Applied Arts，MAK）不僅舉辦精彩的展覽，還設有 Salonplafond 餐廳，提供優雅、簡約又大器的氛圍，演繹自傳統維也納小酒館的精髓，賦予現代感，菜單提供奧地利菜餚與國際香料、食材的創意料理。夏季開放花園，最多可容納150個座位，是更為休閒放鬆的空間。

▲Feuerdorf Prater 提供多樣化的用餐空間，包括燒烤小屋。 圖：Meeting Destination Vienna（@Philipp Lipiarski）／提供

│Feuerdorf Prater│

Feuerdorf的意思是火之村莊（fire village），意指維也納市中心的普拉特遊樂園（Prater）也能享受舒適的燒烤樂趣。無論是在營火旁的燒烤小屋、露天啤酒花園或慵懶的觀景露台，都是任何季節皆能暢快享用燒烤的餐廳；可以自己掌控主「烤」權，或直接點菜請廚房料理。

│Glacis Beisl│

Glacis Beisl 是這座城市最美麗、最受好評的餐廳之一。它隱藏在博物館區後面，結合現代與傳統。以保存良好的維也納歷史城牆作為背景，供應帶有現代風味的經典維也納美食，並且有多款奧地利葡萄酒可供作餐酒選擇。

│Sperling│

位於奧花園（Augarten），Sperling 餐廳享有鮮花盛開的公園和寬闊大道的美妙景色。在 Sperling，温暖的用餐體驗和富有創造力的美食，是讓人印象深刻之處，用餐空間也宛如客廳般舒適。餐廳提供大眾化的維也納炸肉排、牛排、奧地利果醬麵包以及時令菜餚等。

│Heuer am Karlsplatz│

坐落在卡爾廣場（Karlsplatz）的 Heuer，位於維也納的中心點，以高品質的原料和當地物產，提供優質餐點和飲料。雞尾酒頗負盛名，舒適露台的加分，更使得這裡成為最受歡迎的聚會場所之一。

▲舒適的用餐空間及花園，讓 Luftburg - Kolarik im Prater 成為家庭餐廳的首選之一。 圖：Meeting Destination Vienna（@Derenko）／提供

│Luftburg - Kolarik im Prater│

追求健康的家人聚餐，Luftburg - Kolarik im Prater 是最好的選擇，提供100%有機美食，從豬腳料理到傳統的維也納美食，以及素食和純素食菜餚及飲料，所有菜色都來自當地的有機培育或有機畜牧。天氣好的時候，風景優美的花園讓人流連忘返。

│Mayer am Pfarrplatz│

展現酒莊直營小酒館輕鬆、親切的魅力，啜飲芳醇的葡萄酒佐餐，是旅途中的享受。Mayer am Pfarrplatz 於1683年首次開業，遵循傳統，在歡樂的氛圍中為客人提供美味佳餚，以及獲獎葡萄酒。

▲Motto am Fluss 餐廳常被誤認為一艘船。 圖：Meeting Destination Vienna（@Christian Stemper）／提供

│Motto am Fluss│

Motto am Fluss是位於多瑙河運河上的建築亮點，位在 Twin City Liner 渡輪停靠站的上方，乍看之下，這棟建築常被誤認為一艘船。餐廳內的家具以五◯年代的威尼斯風格為主；2樓是 Motto Café，擁有敞亮的大面積露台，可啜飲咖啡佐美好夕陽。

▲Motto Café 擁有敞亮的大面積露台。 圖：Meeting Destination Vienna（@Wien Tourismus/Christian Stemper）／提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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