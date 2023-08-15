搶先規劃歐洲聖誕市集之旅 感受最原汁聖誕節、最夢幻歐洲！

你想要體驗最原汁原味的聖誕節嗎？你幢憬夢幻、童話一般的歐洲？那你一定要來參加歐洲聖誕市集！發源於歐洲的聖誕節，當然要走一趟發源地，才得以感受最正宗的聖誕節，而大家心目中最浪漫的歐洲，在冬季期間，白雪飄飛、燭火點燃下，更顯夢幻，還有美味的聖誕糕點、熱紅酒可以品嚐，及最具節慶氣息的紀念品可以採買，現在就開始規劃今年的聖誕假期、歐洲的聖誕市集之旅吧！

歐洲的聖誕市集吸引著許多觀光客前來遊玩；圖片／欣傳媒資料庫

這樣一期一會的聖誕市集每年約在11月中旬過後於歐洲許多城市市中心露天廣場展開，最早是在14世紀左右的德國開始展開，是歐洲人年底最大的盛會，也是他們為聖誕節所做準備的地方，方便許多家庭可以在此一次採購所有的節慶用品，包括聖誕節糕點，特殊的醃肉製品，傳統燈飾，或是一些只有當地生產的手工藝品。

全歐洲每個大城市都有聖誕市集，尤其以德語區最風行、最盛大，從西歐的法國的史特拉斯堡聖誕市集，到德國規模最大的紐倫堡聖誕市集、最古老的德勒斯登聖誕市集，到中歐奧地利的維也納聖誕市集，到南歐的西班牙巴塞隆納聖誕市集，到東歐的布拉格市集，都是最受歡迎的聖誕市集，而且各自有不同特色，不妨先研究一下，再決定到哪個聖誕市集朝聖去！

1. Strasbourg, France 史特拉斯堡, 法國

舉辦時間：2023.11.24 - 2023.12.24

位於法國的史特拉斯堡，不僅是法國當地最為知名的聖誕市集，也是從1570年一路舉辦至今的老市集，更時常被旅人們選為此生必定拜訪的聖誕市集之一。每年11月底開始，全法國的人都會陸續湧進這傳統的鎮上，在個類似我們年貨大街的市集裡，你可以一次將各式各樣的聖誕用品一次買足，跟著老闆講價，體會熱熱鬧鬧的節慶氣息。來到史特拉斯堡，別忘了品嘗當地充滿年節氣氛的糕點，例如亞爾薩斯經典的咕咕霍夫麵包（Kougelhopf）、新年特製的國王餅（Galette des rois），還有夾德式香腸、洋蔥碎與酸菜絲的亞爾薩斯香腸麵包、帶有肉桂風味的熱紅酒（Gluehwein）。

史特拉斯堡高聳的聖誕樹；圖片／欣傳媒資料庫

史特拉斯堡聖誕街景；圖片／Flickr CC授權 Nathan Hadley

2. Dresden, Germany 德勒斯登, 德國

舉辦時間：2023.11.29 - 2023.12.24

創立於西元1434年的德勒斯登聖誕市集為德國文獻記載裡最古老的，也是德國三大聖誕市集之一。為期四周的市集，會在火車站周邊的三個廣場舉辦，其中以擁有德式旋轉木偶地標的為主要聖誕市集。你可在這欣賞歌曲演奏，看著表演，讓小朋友隨音樂擺動，也可一個個攤位細逛，找尋精緻的木偶飾品，不過小小一個，售價可不是那麼親民喔。

德勒斯登聖誕市集是德國三大聖誕市集之一；圖片／欣傳媒資料庫

德勒斯登聖誕市集裡販售聖誕節糕點；圖片／欣傳媒資料庫

著名的木偶塔為德勒斯登聖誕市集最棒的地標；圖片／Flickr CC授權 A.Currell

3. Vienna, Austria 維也納, 奧地利

舉辦時間：2023.11.18 - 2023.12.26

維也納被譽為歐洲的音樂之都，也是許多旅人前往奧地利的第一目標，同時也是被譽為最美的聖誕市集，整個市區因為耶誕節的到來，彷彿畫上妝、張燈結綵，從櫥窗到街道擺設，無一不彌漫著濃濃地耶誕氣氛。整個維也納的聖誕市集也隨著區域人口的不同，有著不同的規模，但最主要的，還是位於維也納市政府廣場前的最具氣氛。你可以來到以木製小屋所組合成的店家前，親手挑選著屬於你的聖誕天使、木偶玩具，或是幾份專屬於過節的甜品，最後再來杯應景的耶誕甜酒，想要收藏聖誕杯？只要買了熱紅酒後，不歸還杯子就可以保留你的聖誕杯，因為每杯酒錢都含杯子押金，你只要歸還杯子，市集攤商就會把押金退回給你。

維也納聖誕市集是許多旅人首先經歷的市集；圖片／欣傳媒資料庫

4. Nuremberg, Germany 紐倫堡, 德國

舉辦時間：2023.12.1 - 2023.12.24

近400年歷史的紐倫堡聖誕市集最早是由零散攤販聚集而成的小市集，如今卻成為全德國最大，且最為道地的聖誕市集，在此你可以找到許多木製的聖誕玩偶，挑選那作工細膩的胡桃鉗娃娃，回味孩童時代所不斷朗讀的童話故事，感受這被稱為「玩具都城」的夢幻。在飄著白雪的12月裡，要是冷了逛累了，則來份剛烤好的德國香腸，搭配暖呼呼的熱酒，可是再享受不過的一件事。

近400年歷史的紐倫堡聖誕市集最早是由零散攤販聚集而成的小市集；圖片／Flickr CC授權 Reinhold Behringer

紐倫堡市集有許多熱食供民眾當場品嚐，類似台灣的夜市文化；圖片／Flickr CC授權 karaian

在紐倫堡市集你可以找到許多木製的聖誕玩偶，挑選那作工細膩的胡桃鉗娃娃；圖片／Flickr CC授權 tony

5. Cologne, Germany 科隆, 德國

舉辦時間：2023.11.21 - 2023.12.23

身為德國的觀光大城，科隆除了有漂亮的大教堂外，就連聖誕市集也大的誇張，一共有超過7個市集分佈在城市的四周，每個都配上閃亮亮的燈飾，在夜幕迅速低垂的冬季，展現繽紛華麗的氣息。而來到這，除了一定要來份剛出爐的火雞肉搭配暖手的熱紅酒外，你一定要試試沾有香濃蘋果泥醬的Reibekuchen，這種炸馬鈴薯餅可是當地人最愛的街道小吃之一，酸酸甜甜別有一番滋味，有來可千萬別錯過。

科隆的聖誕市集就座落在大教堂前的廣場；圖片／Flickr CC 授權 Andy Wright

6. Barcelona, Spain 巴塞隆納, 西班牙

舉辦時間：2023.11.30 - 2023.12.23

從1786年首次舉辦至今已超過200年的巴塞隆納聖誕市集是西班牙最出名市集，在場地內聚集許多不同類型的商家，從佈置吊飾、聖誕手工藝品等應有盡有，且並擁有許多只專屬於巴塞隆納氛圍的商品擺設，其中又以Tió de Nadal最為出名，對當地小朋友來說，他們相信只要以餅乾或是麵包等食物，就可以供養他長大，而最後在聖誕夜時，只要邊唱歌邊比棍子敲擊他後，就會變出他想要的聖誕禮物，但想當然，這都是由父母所準備，為小朋友的想像力所創造出來的遊戲，不過可別小看它，當地的小朋友可是非常自豪他擁有一尊在家裡唷。

巴塞隆納的聖誕市集盛況；圖片／Flickr CC 授權 Ajuntament Barcelona

Tió de Nadal是一項非常受當地小朋友歡迎的玩具，只有在巴塞隆納聖誕市集才有；圖片／Flickr CC 授權 Andy Wright

7. Bolzano, Italy 波札諾, 義大利

舉辦時間：2023.11.24 - 2024.1.6

義大利最著名的聖誕市集位在北部 South Tyrol 南蒂羅爾省省會 Bolzano 波札諾， 波札諾靠近奧地利，是義大利的德語區，市集藝品多為手工藝品，不少更是個人創作，市中心 Duomo di Bolzano 博爾扎諾主教座堂前 Piazza Walther 沃爾特廣場是聖誕市集主要場地，除了當地特產，還有很多德式風味的食品，讓人以為自己到了德國，美食攤位充滿了德式香腸、Brezel 扭結麵包、Semmelknödel 麵包球，還有啤酒！

位於義大利的德語區的波札諾，聖誕市集充滿德國風味；圖片／Flickr CC 授權 sergejf

8. Prague , Czech 布拉格, 捷克

舉辦時間：2023.12.2 - 2024.1.6

布拉格聖誕市集主要在老城區的「老城廣場 Old Town Square」和「瓦茨拉夫廣場（Wenceslas Square）」舉辦，整個布拉格到處是大大小小的市集，逛都逛不完。泰恩教堂、天文鐘是老城廣場地標，天文鐘整點報時，在耶誕市集期間聆聽鐘聲敲響，讓人格外感到幸福與感動。聖誕市集除了可買到聖誕飾品之外，還有薰香、陶瓷、當地穿著傳統服裝的木偶和娃娃等，可以順道帶紀念品回家。

整個布拉格到處是大大小小的市集，逛都逛不完；圖片／欣傳媒資料庫

9. Salzburg , Austria 薩爾斯堡, 奧地利

舉辦時間：2023.11.23 - 2024.1.1

薩爾斯堡是奧地利前四大城市，也是音樂神童莫札特的出生地，薩爾斯堡城歷史中心被列入世界遺產，薩爾斯堡的聖誕市集可回溯至 15 世紀，舉辦地點位於薩薩爾斯堡要塞腳下、古老的薩爾斯堡大教堂周圍，大教堂前的合唱、王宮廣場上的“Turmblasen”（管樂器）演奏等豐富活動節目，都讓這裡的聖誕市集瀰漫著與眾不同的音樂氣息、悠久傳統文化氛圍。

薩爾斯堡的聖誕市集在古老的薩爾斯堡大教堂周圍舉辦；圖片／欣傳媒資料庫

10. Budapest , Hungary 布達佩斯, 匈牙利

舉辦時間：2023.11.18 - 2024.1.1

布達佩斯聖誕市集曾兩次被評為「歐洲最美聖誕市集」，擁有著全匈牙利最美的聖誕樹。布達佩斯的聖誕市集主要在兩大地點舉行，分別是Szent Istvan Bazilika聖伊什萬特聖殿前面的大廣場，以及觀光徒步區的Vörösmarty佛洛斯馬堤廣場。溜冰場、每25分鐘投射在聖伊什萬特聖殿的光影秀等是當地聖誕市集的亮點。

可愛的小孩在聖誕市集的糕餅攤位前；圖片／欣傳媒資料庫

布達佩斯聖誕市集販售精美的聖誕糕點；圖片／欣傳媒資料庫

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/15310