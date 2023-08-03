義大利巧克力、博物館首都就是她！　歐洲寶藏古城絕對滿足

骨董車開上街超級難忘 / 來源：Museo Nazionale dell'automobile di Torino 圖文/Pei

義大利前首都原來這麼有魅力！巧克力、fiat汽車、電影、古羅馬、埃及精華都藏在這裡。

阿爾卑斯山下的北義傳奇之城

全世界第一間巧克力工廠在哪裡？不是瑞士，也不是比利時，義大利才是前輩！

充滿魔力的尖塔Mole Antonelliana是現代電影博物館 / 來源：wikimedia 在法國與義大利米蘭之間的山城──杜林Torino是探索義大利甚至歐洲精華的最好地點，尤其對出遊天數不多的旅人來說，又想去法國、瑞士和南歐，最優解決方案就是這裡。

而好理由數不完！我們可以說，這座義大利統一後的第一座首都擁有王國與共和國的古典與現代感，有貴族與普羅大眾各自保留的生活風情，也有許多有趣的景點，如長達18公里的中世紀「騎樓」專供國王從城裡走向河邊，如今變成非常浪漫的走廊，大家可以在這裡遙想羅馬軍隊的氣勢；融合歐陸與地中海文明的氣氛也讓人完全沉浸在其中。

從中央廣場開始探秘 wikimedia / 來源：wikimedia 杜林王宮展示讓人感動的精緻文物 / 來源： wikimedia 在杜林也像一場夢，例如面積偌大的世界文化遺產「杜林王宮」Palazzo Reale裡面還留著明清時代皇宮送給義大利王朝的文物、大教堂、紀錄義大利統一的夫人宮與華麗的劇院就在市中心Piazza Castello一帶展現威尼斯設計師的獨特風格、巴洛克之美、王朝生活的細節和及有關史價值的古時兵器！

城市的教堂眾多，被認為營救了義大利王室的教堂Basilica di Superga位於小山丘上撫慰人心，而據說是包裹耶穌的最後一塊布存放在主教座堂Cattedrale di San Giovanni Battista也十分有神祕色彩，想必看了也會非常感動吧。

說到神秘感，杜林還是許多非主流學派口耳相傳的「魔法之都」，且市中心廣場的古老星盤、埃及方尖碑十分讓人入迷，難怪杜林這座老城總能創造詭譎吸引力，連尼采都曾說：「這座城市何其尊貴、又何等讓人肅然起敬」！

珍貴博物館﹑巧克力與汽車重鎮

魔法固然神奇，但總是很難懂──對我們來說，享受巧克力魔法更好玩！

古城和傳統巧克力絕配 / 來源： CioccolaTOfficial 杜林其實是義大利「最甜蜜」的城市，全國三分之一的巧克力工廠都在這裡，每間店鋪都有獨家工藝和材料，金莎巧克力也從這裡熱賣到世界各國！所以無論是誰來到杜林，好好款待自己吧，最喜歡的那一款說不定就在櫥窗裡喔。

吃下一口驚艷 / 來源： CioccolaTOfficial 每年秋冬，杜林也會舉辦全世界最大的巧克力文化節CioccolaTò，豐富多樣的活動、試吃、展演讓人徹底認識、更愛巧克力這神奇小物！

杜林也是義大利博物館之都，全球第二大埃及藝術博物館Museo Egizio就座落在這裡，古羅馬時代至今收藏的尼羅河流域、法老王與庶民生活細節、詩歌文獻、神話動物、稀有錢幣和歷史故事看都看不完，親眼欣賞嚮往已久的古埃及文物絕對會超難忘。

盛裝來參觀汽車節 / 來源： Museo Nazionale dell'automobile di Torino 做一場義大利之夢 / 來源： Museo Nazionale dell'automobile di Torino 骨董車開上街超級難忘 / 來源：Museo Nazionale dell'automobile di Torino 甩尾最優 / 來源： Museo Nazionale dell'automobile di Torino 想來點現代感？杜林還是經典名車fiat的家鄉喔。這座工業重鎮為義大利創造出經濟奇蹟，讓全世界愛上古典優雅的小車，汽車博物館Biscaretti Automobile Museum不只男孩會愛，來自全球400多輛汽車都記錄了每個年代的風潮與民眾生活方式，有前衛、優雅、氣派、激情競賽、復古等各種車型，文化歷史意義深厚；杜林也是國家電影博物館的所在地，她位於猶太會堂的尖塔中，大家既可以欣賞特殊的宗教文化，還能到這19世紀全球最高建築裡眺望阿爾卑斯山，簡直完美！

杜林離米蘭只有一個多小時火車的距離，無論是安排一日遊或下飛機後直接來開啟義大利之旅，都很適合；如果想逛博物館，城市旅遊卡Torino Card會是划算的便利之選！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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