巴黎伴手禮平價入手　小眾藝術風美食、奧運小物獨特又珍貴

圖文/Pei

個位數歐元可以買到好禮？既有時尚設計感、法國風情又實用的紀念品大家都會愛！這篇精簡攻略記著，不到20歐元就能買進大人小孩、毛孩都適合的好物。

蒙娜麗莎超幽默 / 來源： Le chocolat des Français

逗趣又優雅：法式風情巧克力

法國是巧克力大國，不用懷疑！

可愛青蛙logo讓人忍不住多看 / 來源：Le chocolat des Français Le chocolat des Français「法國人的巧克力」在羅浮宮商場口就能看到，大大的Q版紅色青蛙很吸引目光，重點是幾十款設計師創作的巧克力都是法國製造，充滿法國元素，圖樣有充滿巴黎生活風情的、藝術感強的、也有俏皮有創意的，富有個性的每款都讓人想買！

著名景點和法國名產的創意超有趣 / 來源： Le chocolat des Français 蒙娜麗莎超幽默 / 來源： Le chocolat des Français 細說法國巧克力，雖然不像比利時和瑞士巧克力行銷這麼大力，她卻是歐洲第一個引進巧克力的國家，引進可可已經超過300年，在南法波爾多以南許多港口，還能找到經典的進口巧克力喔。

Le chocolat des Français 可以說是巧克力的精品，獨特工藝來自全法國的優秀師傅，精選祕魯、厄瓜多爾與法國海外領地充滿濃郁香氣的可可，搭配法國各地特級食材，例如傳統特產──鹽巴，且不含棕櫚油和防腐劑正符合現代人的追求。

有機巧克力也正流行，把這麼多新潮概念與法國特有的文藝感精裝成一個個亮眼的禮物，買幾片給親友試試看吧？

精緻古典：法式飲茶

法式茶館內藏很多歷史寶藏 / 來源： Dammann Frères Paris 法國有許多古色古香的茶館，KUSMI這個俄羅斯娃娃茶葉品牌也是各大百貨常賣品，要風味更多樣又出眾的精美茶葉當小禮物，選南法來的Provence d'Antan就更珍貴了，而且一盒也不超過15歐元哦。

像瓶中信的優雅包裝人見人愛 / 來源： Provence d'Antan 南法名產古龍水 該選哪一個？ / 來源： Provence d'Antan 品牌不只推出花草茶，有機的廚房食材、香水都有售，畢竟南法是香水最大產地，每到採收的季節都有全球各大精品採購商來搶單，可見普羅旺斯花草品質一流。100% 天然且帶點地中海浪漫設計風，這些禮物讓人光看，心就飛走了！

更有高貴感的是法國百年老字號Dammann Frères這個茶葉品牌，1692年創始，第一代Dammann獲得了法國國王路易十四授予的法國境內壟斷茶葉專賣權，發展至今，每款茶都有獨特的編號，很多高級酒店餐廳都會用，聯名呢，都是和凡爾賽宮這等級的宮殿機構合作， 茶品取名也非常爛漫，如「夏夜洛神」這樣迷人不已。

餐飲絕配：百年老字號松露、國民糕點

侍者輕輕磨點松露到燉飯或義大利麵上，香氣撲鼻、一小口就唇齒留香……松露也是西餐的一大靈魂，Maison de la Truffe則是法國最有名的松露百年老牌，親友收到都會很驚喜！

野餐帶點松露 美味大增 / 來源： MaisondelaTruffe 1932年創立，除了10幾歐元就能入手的松露罐頭，還有黑白松露橄欖油、松露鹽、肉醬、堅果甜點等產品，非常好吃，高級感也拉得滿滿。

法國的糕點也讓人十分好奇，當然包裝精美、歷史感十足的老字號La Mère Poulard（Poulard媽媽）也人見人愛，值得擁有，也因為大名鼎鼎的奇觀兼世界遺產——聖米歇爾山就印在鐵盒上呀！

聖山的名產人氣超高 / 來源： MerePoulardFR La Mère Poulard 是聖米歇爾山和法國歷史的一部分。1888 年，Annette Poulard 在山上開了 Auberge de La Mère Poulard 酒店，廚藝高超也富有法國傳統風味，聲名遠播直至全法國都親切地暱稱她「媽媽」！

蘭斯超級名產 粉紅國王餅乾熱賣全法國 / 來源： wikimedia 厚厚的奶油酥餅很適合當點心，吃進法國日常生活的小小幸福感，再加點巧克力、焦糖脆餅，平價買入的享受，吃完還可以珍藏鐵盒，這一切都不到10歐元，心情就能超好啊。

巴黎獨賣紀念品：奧運、地鐵周邊收藏起來

巴黎奧運吉祥物好萌 / 來源： Paris2024 巴黎奧運倒數一年！可愛的冰箱磁鐵、紀念幣、小玩偶和帆布袋都很可愛，充滿巴黎街頭特色，也讓人發掘法國人幽默童趣的一面。

巴黎地鐵兔說 雨傘出借哦 / 來源：RATP 巴黎地鐵RATP的周邊，例如經典的兔子為主題的配件非常受歡迎，帥氣復古的地鐵制服超適合跟朋友party時亮相!在巴黎拉法葉百貨專賣，想要印著地鐵站名或巴黎景點的紀念品，能代表這次巴黎旅行的回憶就在這裡收集。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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美食之旅熱門玩法：巴黎最大、最潮美食街解決三餐兼學做菜