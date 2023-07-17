避暑去北歐！傳奇遊艇、IKEA旅館、「監獄遊戲」獨特住宿體驗

圖文/Pei

時髦低調、充滿傳奇、新奇有創意，瑞典將是夏之旅的好夥伴。 和親友享受完美相聚時光 / 來源： IKEA Hotell

迷人歷史：住宜家旅館、參觀家居史博館

經典瑞典美食：肉丸和越橘配沙拉 / 來源： IKEA Hotell 走進宜家每個溫馨又有創意的設計風房間，總想當裡面的主人？

宜家正熱烈慶祝成立80周年，走進它誕生的地方會更有趣！

從首都斯德哥爾摩出發，不到3小時就能抵達世上唯一一家IKEA宜家旅館；瑞典南部湖區，世外桃源在等你。

和親友享受完美相聚時光 / 來源： IKEA Hotell 這裡是宜家創始人從小生活的地方，旅館250 間客房類型很多，有適合親子入住的雙層床、小木屋和標準雙人間，每晚價格和宜家理念一樣經濟實惠，落在 3000元上下。宜家經典的家具、樣板間在大自然裡變得更溫暖、更像自己家。

廚房是瑞典人生活的核心之一，一家旅館的餐廳供應北歐家常菜和時鮮蔬果，如北國特有的Lingonberry 越橘，做成肉丸營養豐富，還很有飽足感。

宜家博物館裡面有超多寶藏 / 來源： IKEA Hotell 其實更大的看點是旅館外的宜家博物館！不只北歐家居迷，喜歡歷史文化的旅人也會很喜歡這裡。走回80年前，這個瑞典居家品牌每10年演繹與發掘出的「家庭」樣貌，社會的縮影和點滴都展現在家具設計與日用品上：戰後復甦、經濟起飛時，人們熱切打造新家園、全球化席捲世界、IKEA為更多國家民眾帶來北歐風格和DIY個性家居概念、以及近年火熱話題「永續環保」……宜家一直都在跟隨社會改變並創造風潮，每段故事都非常引人入勝！

且在摸索簡約柔美風格與以人為本生活理念的同時，親自看看已經絕版的經典宜家復古藏品、翻閱自1951年以來發行的宜家目錄見證歷史進程，你會不知不覺更喜歡北歐！

親近北方威尼斯：水上貴族遊艇旅館

入住載滿傳奇的遊艇 / 來源： malardrottningen Malardrottningen Yacht Hotel ──1924年打造完成保留至今、歷史悠久的船舶酒店還在等你！

Mälardrottningen引你步上電影明星、政治家和王室成員看過的風光。該艘船 1924 年下水時，是當時世界上最大的柴油驅動遊艇！她原本伴隨富貴人家，後來輾轉進入英國皇家海軍服役，曾在二戰期間到挪威、巴拿馬服役，後來成為客運渡輪。

在市中心享受一流視野 / 來源： malardrottningen 充滿歷史風華的遊艇房 / 來源： malardrottningen 如今，你有機會住進這充滿傳奇故事的船艙裡，裝飾時尚，獨特而有趣的船遊艇就在首都王宮走路不到10分鐘的碼頭邊，古典風情帶點遙遠北國神秘感，非常適合擁有老靈魂、迷戀大海的旅人。船艙房內可以享受到免費的按摩浴缸、三溫暖浴室、美味的早餐，還有瑞典水鄉全景囉。

監獄旅館：走回18世紀、玩嫌犯遊戲、品嘗監獄套餐

在18世紀的監獄裡過幾天，會有什麼奇特感受呢？

牢房如今充滿歷史與溫暖 / 來源： Långholmen Hotell & Restaurang 時尚舒適設計是北歐強項 / 來源： Långholmen Hotell & Restaurang Langholmen Prison Hotel同樣位於斯德哥爾摩，位於湖中小島，環境非常清幽！在皇家法院監獄的舊址上，時尚與歷史風華成為這裡的主旋律。房間是為監獄功能經過巧妙設計的樣子，但改建後又符合現代旅人需求，舒適又明亮；大家可以在保留了幾世紀的莊園裡輕鬆散步，享受豐盛的瑞典有機美食，也能漫步到湖邊的沙灘可以游泳，十分愜意。

走回18世紀聽監獄故事 / 來源： Långholmen Hotell & Restaurang 監獄博物館則是另一大重頭戲，250 年的監獄歷史展示囚犯當年的生活、待遇，引人思考人權、環境與社會的方方面面，同時也提供有趣刺激的遊戲和「監獄」套餐！

首先，扮演「嫌犯」的訪客會被帶進地牢Langholmen 法庭，法官的標準是判下「無期徒刑」，然後訪客就準備換上條紋囚犯服、領號碼牌登記「入獄」！

「階下囚」會被分成三個幫派，大家互相競爭，贏得任務就能收到酬勞。大家可以團結起來想辦法搶先闖關，最後可以再有機會見到法官，成功回歸自由喔。

「重獲自由」大餐好吸引人 / 來源： Långholmen Hotell & Restaurang 玩累了，監獄大餐也準備好了。獄方在飲料吧檯、晚宴奉上「監獄派對菜單」 全面表現瑞典的豐饒物產和健康飲食風格──「無罪前菜」是農家直送的乳酪和有機沙拉、「法官主餐」請你吃北海魚排，「預謀甜點」有脆脆千層蛋糕和起司漿果，非常迷人！

在斯德哥爾摩找到各種國際美食很容易，不過把握機會體驗瑞典美食更有意思！

北歐飲食不只有宜家經典的「國民美食」肉丸，還有許多魚類。多元的鯡魚料理、豐富飽肚的開口三明治配鱈魚子醬，以及瑞典人最熱中的甜點都值得嘗試（這裡甚至有「甜食日」）；公主海綿蛋糕、藏紅花都很迷人喔。

有機會到北歐的話，請多留幾天到瑞典留下最美好舒適的夏日回憶吧？

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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