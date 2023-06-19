跨越太空省時間？歐美精品航空將執飛　歐美飛航新動態超有料！

現代化機場也是享受旅行的絕佳地點 / 來源：pixabay 圖文/Pei

國際飛行逼近疫情前水平，新航空、創紀錄民航飛上太空的新嘗試都來囉。

超省時！經過太空，英國飛澳洲只要2小時？

澳洲航空直飛超長航線 / 來源： pixabay 搭飛機，大家都想省時間多玩樂，澳洲航空 Qantas以名列「全球最長途航班」之中而出名，20小時左右從雪梨到倫敦，雖然無須轉機，卻也很辛苦呀。

前所未見的想法來了──跨越太空飛吧？英國民航CAA正在研究，讓飛機飛過「次軌道」這現今飛機最高飛行高度與衛星的最低軌道間的「天、空過渡區」又能讓機組與乘客都安心舒適的新旅行方式，未來10年，等研究完成、親民價錢也上市後，這種特殊航程體驗應該會非常熱門。

另外，高超音速噴氣式飛機也在一些國家設計測試中，以後，跨越歐亞、歐美的航班比我們開高速公路來回北中南還快，讓人非常期待！

火車當道？法國禁飛短程航班

這是真的，法國為首的歐洲國家不僅要減少機場航班來推動環保、減低機場壓力，還要開始禁飛短程航班了。

別擔心，這是因為2位數票價超便宜的廉價航空行之有年，缺點也不少──例如機場位置偏遠、客服支持不足、飛航體驗不佳與航班取消率高，隨著歐洲火車路線和運營商越來越多，速度更快、票價也不時跳水，看來搭火車可能會是更保險的選擇，還更能減少碳排放。

法國5月剛宣布禁飛航程在2.5小時內的航班，因為法國航點超多，大家安排行程也請多注意囉：只要是已經有火車路線的短途航班，例如巴黎到里昂，能鐵路旅行就不能搭飛機，轉機除外。

歐洲火車旅行選項越來越豐富 / 來源： pixabay 科隆車站展現歷史風華 / 來源： pixabay 安特衛普精緻絕美車站 / 來源： pixabay 歐洲的夜車和跨國鐵路也非常豐富，甚至已經開始連接南北歐，舒服上車看風景也很棒！請大家查詢sleeper train或各歐洲國家國鐵網站看看有沒有打折票賣？

歐美線嘗鮮：全新高端航空公司面世

另一方面，飛越大西洋的美國和歐洲航線越來越多，飛機票也常有特價，讓長途旅行變幸福了！

英國成立的環球航空將驚艷四方 / 來源： Global Airlines 例如我們很快就有機會試搭由英國航空業專家新創立的Global Airlines!2024年春天就有世上最大的飛機之一A380機隊來回倫敦和紐約，定位精品且主打不輸阿聯酋航空的服務──雖然價錢未定，打破中東航空以奢華風格獨霸全球的局面就要改變囉。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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