歐洲三大夜店重鎮　跑趴、聽音樂、享美食統統有

放開手腳搖擺起來 / 來源： pixabay 圖文/Pei

夏天泡吧季來臨，想在旅途中熱鬧盡興跳到天明，英國、荷蘭最強的夜店在這裡。

全歐最強夜店 The Warehouse Project稱霸英國、荷蘭

今晚要進舞池跳一場嗎？ / 來源： pixabay 出國也要跑夜店才過癮？來英國吧，這裡有3家夜店被選為歐洲10大club, 只去一個國家就能玩到翻過來！無論是想輕鬆和當地人玩在一起、享受整晚最佳DJ的音樂，或想舞到極限，都能滿足。

放開手腳搖擺起來 / 來源： pixabay 夜店打造難忘感官享受 / 來源： thewarehouseproject 首先是許多音樂和夜店人類心目中數一數二的曼徹斯特The Warehouse Project「倉庫」. 從2006年就在英格蘭北部曼徹斯特和荷蘭鹿特丹季節性登場，不是全年都可以進場，機會難得。

這裡有個小故事，「倉庫」最初是在廢棄的釀酒廠開辦夜店，後來還搬到Piccadilly車站下面的舊防空洞延續熱潮，在特殊的環境跑趴氣氛超好！

鹿特丹被選為倉庫的第一個海外擴展據點，是因為荷蘭奔放自由氣息和豐富的夜生活文化，藝術也蓬勃發展，青春活力滿點的城市注入最強夜店元素，鹿特丹不能不去啊。

「倉庫」還提供住宿套餐供大家預訂，直接幫大家省心省事準備好夜店之旅；鹿特丹的餐飲選擇也十分豐富，有藏在1萬平方公尺藝術裝置下的MARKTHAL美食市場，為大家帶來荷蘭本土色彩繽紛又有創意的點心和小吃；市中心ROTWON ROTTERDAM更是我們推薦的音樂聚落，說不定你會在這裡遇到最愛的那首歌！

Markthal吃遍荷蘭傳統好味道 / 來源： Markthal 美食市場Markthal 豐富有趣超吸引人 / 來源：Markthal 白天還可以搭水上taxi到處觀光、繞著MUSEUMPARK這個「公園圈」探索雕塑花園、藝術大樓和多座城市公園，超級愜意；入夜後，被稱為「Cool區」的WITTE DE WITHSTRAAT則會有各式餐酒館、劇院、藝術表演等各色娛樂等大家盡情享受音樂美食相伴的時光。

在鹿特丹走趟前衛建築之旅 / 來源： wikimedia 喜歡購物？NIEUWE BINNENWEG ROTTERDAM是荷蘭最長的購物街，想買專輯的話，最有名的獨立唱片店VELVET MUSIC藏有各種限量版和珍稀專輯，CLONE RECORDS唱片行則連年入選世界前 100 名唱片行。行家們來吧！

倫敦電音首選「這裡」

2026將熱烈回歸！ / 來源： Printworks London 要享受英國歷史悠久的電子音樂，倫敦是非常好的選擇。2017年開業的Printworks London被稱是現代音樂迷心中不可不去的聖地；前身是西歐最大的印刷廠，古早建築美學、巨大的廢棄機器都道出英國驚人的工業歷史，現在由Printworks新人譜出新故事，嗨翻英倫；儘管今年5月謝幕演出已經結束，2026年將重生再臨倫敦的公告非常讓人期待！

倫敦最有名的夜店fabric / 來源： wikipedia 另一家曾被選為全球第一的夜店也在倫敦，就是1999年開幕、大名鼎鼎的Fabric.電音界最知名的DJ灌爆世界一流的音響系統，獨立打造的三個空間哩，最前沿的techno, electro, house, minimal等多樣化音樂表演搭配震動地板，讓人跳到忘我；fabric 還經營兩家唱片公司，Fabric Records和Houndstooth，混音 CD 系列非常受歡迎喔。

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

搭機最佳點餐時間？避免住進地雷旅館？ 「這些」飛航、住宿眉角必知！

倫敦探險提案！地鐵密道直通007電影場景、前首相躲過的防空洞