什麼交通工具最實惠、搭車還兼種樹？　玩歐洲環保又省錢

搭火車進入山岳世界 / 來源： pxhere 圖文/Pei

玩歐洲，廉航、火車﹑長途巴士該怎麼選，哪些國家又慷慨讓你免費搭車？

哪些國家交通打折、甚至免費？

歐洲車票真的很貴嗎？搭廉航飛機、平價巴士、或火車便宜又環保？

這幾年歐洲交通有很多新的跳水價、路線上市，以往只有青年獨享的超便宜票價已經更大眾化了，而且越來越多國家加入折價鼓勵大家放棄搭飛機、開車出行，既不用浪費時間過海關，又不必自己費心駕駛，火車和巴士就成為旅行首選啦。

精緻的盧森堡曾是歐洲文化之都 / 來源： wikimedia 而盧森堡早在2020年決定推行「免費大眾運輸」大受好評後，冰島、瑞士、西班牙、德國、荷蘭和義大利等國家或城市也有類似免費或幾乎零元的環保出行方案優惠大家，例如奧地利的「3歐元一日票」，超級吸引人！

即將舉辦奧運的巴黎，也在一系列城市綠化後，表示有可能在2026年提供全市免費交通，走跳歐洲即將變得更輕鬆平價。

歐洲平價長途巴士flixbus路線眾多 / 來源： wikimedia 其實，歐盟每年碳排放量中，交通就佔去高達4分之1, 其中超過60%都來自汽車燃油……遇上國際油價和烏俄戰事，各地政府都希望減低汽車數量可以緩解居民經濟壓力、健康隱患、環境和交通擁擠等問題，推出這些優惠措施等於多贏。

廉航、火車﹑長途巴士該怎麼選？

歐洲交通方式多樣，我們就來看看往返各大城市的廉航、火車、平價長途巴士這些熱門選項的碳排量、路程時長、和花費，聰明安排行程吧！

搭歐洲之星飽覽群山 / 來源： wikimedia 阿姆斯特丹車站富麗堂皇 / 來源： wikimedia 首先是搭乘歐洲之星，來回倫敦──巴黎。搭飛機約需5小時，火車3小時，長途巴士約9.5小時，碳排最高的自然是飛機（每人54.4公斤！），接著是巴士（每人12.8公斤），最環保的是火車，每人2.1公斤。雖然量也不少，能選擇經濟又環保的方式的確能讓未來的旅行環境更好。

氣派的米蘭車站也是旅途一大亮點 / 來源： wikimedia 巴黎往返米蘭也一樣，搭火車不僅可以舒適欣賞阿爾卑斯壯麗風光，還可以延伸行程，去威尼斯水鄉做美夢！搭飛機約6小時（每人碳排破100公斤），搭火車價錢比飛機多一倍，每位乘客碳排卻只有5公斤。

除此之外，行李較沒有限制、避免公路交通隱患，都是火車一大優點。美麗又富有歷史韻味的歐洲火車站風景，也不能錯過喔！

你搭火車，我幫你種樹

歐洲之星還加碼鼓勵大家搭車，除了推出免車票的刷臉、刷條碼技術，未來還會和環保組織Trees4Travel推出「植樹」計畫，大家買商務票時可以選擇花3英鎊（台幣約110元）資助植樹行動。

團隊也不只種樹，還會優先把重點放在培養植被、特定地區的生物多樣性和植物救援，讓樹木在對的地方發揮最大效用。

維也納是歐洲綠化最高的城市之一 / 來源： wikimedia 下次計畫旅行前，也多注意環保出行和有趣的環保活動吧！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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