快訊

經典賽／李維拉來了！看A組情勢 許願巴拿馬、台灣雙贏

男臉書貼匕首揚言機場隨機殺人！航警：曾接類似訊息 不排除同一人

交友網站驚見童星出身女星 約會開高價5萬元以上

什麼交通工具最實惠、搭車還兼種樹？　玩歐洲環保又省錢

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源：wikimedia、pxhere
/ 來源：wikimedia、pxhere

搭火車進入山岳世界 / 來源： pxhere
搭火車進入山岳世界 / 來源： pxhere
圖文/Pei

歐洲廉航、火車﹑長途巴士該怎麼選，哪些國家又慷慨讓你免費搭車？

哪些國家交通打折、甚至免費？

歐洲車票真的很貴嗎？搭廉航飛機、平價巴士、或火車便宜又環保？

這幾年歐洲交通有很多新的跳水價、路線上市，以往只有青年獨享的超便宜票價已經更大眾化了，而且越來越多國家加入折價鼓勵大家放棄搭飛機、開車出行，既不用浪費時間過海關，又不必自己費心駕駛，火車和巴士就成為旅行首選啦。

精緻的盧森堡曾是歐洲文化之都 / 來源： wikimedia　
精緻的盧森堡曾是歐洲文化之都 / 來源： wikimedia　
而盧森堡早在2020年決定推行「免費大眾運輸」大受好評後，冰島、瑞士、西班牙、德國、荷蘭和義大利等國家或城市也有類似免費或幾乎零元的環保出行方案優惠大家，例如奧地利的「3歐元一日票」，超級吸引人！

即將舉辦奧運的巴黎，也在一系列城市綠化後，表示有可能在2026年提供全市免費交通，走跳歐洲即將變得更輕鬆平價。

歐洲平價長途巴士flixbus路線眾多 / 來源： wikimedia　
歐洲平價長途巴士flixbus路線眾多 / 來源： wikimedia　
其實，歐盟每年碳排放量中，交通就佔去高達4分之1, 其中超過60%都來自汽車燃油……遇上國際油價和烏俄戰事，各地政府都希望減低汽車數量可以緩解居民經濟壓力、健康隱患、環境和交通擁擠等問題，推出這些優惠措施等於多贏。　　

廉航、火車﹑長途巴士該怎麼選？　

歐洲交通方式多樣，我們就來看看往返各大城市的廉航、火車、平價長途巴士這些熱門選項的碳排量、路程時長、和花費，聰明安排行程吧！

搭歐洲之星飽覽群山 / 來源： wikimedia　
搭歐洲之星飽覽群山 / 來源： wikimedia　
阿姆斯特丹車站富麗堂皇 / 來源： wikimedia　
阿姆斯特丹車站富麗堂皇 / 來源： wikimedia　
首先是搭乘歐洲之星，來回倫敦──巴黎。搭飛機約需5小時，火車3小時，長途巴士約9.5小時，碳排最高的自然是飛機（每人54.4公斤！），接著是巴士（每人12.8公斤），最環保的是火車，每人2.1公斤。雖然量也不少，能選擇經濟又環保的方式的確能讓未來的旅行環境更好。

氣派的米蘭車站也是旅途一大亮點 / 來源： wikimedia　
氣派的米蘭車站也是旅途一大亮點 / 來源： wikimedia　
巴黎往返米蘭也一樣，搭火車不僅可以舒適欣賞阿爾卑斯壯麗風光，還可以延伸行程，去威尼斯水鄉做美夢！搭飛機約6小時（每人碳排破100公斤），搭火車價錢比飛機多一倍，每位乘客碳排卻只有5公斤。

除此之外，行李較沒有限制、避免公路交通隱患，都是火車一大優點。美麗又富有歷史韻味的歐洲火車站風景，也不能錯過喔！　

你搭火車，我幫你種樹

歐洲之星還加碼鼓勵大家搭車，除了推出免車票的刷臉、刷條碼技術，未來還會和環保組織Trees4Travel推出「植樹」計畫，大家買商務票時可以選擇花3英鎊（台幣約110元）資助植樹行動。　

團隊也不只種樹，還會優先把重點放在培養植被、特定地區的生物多樣性和植物救援，讓樹木在對的地方發揮最大效用。

維也納是歐洲綠化最高的城市之一 / 來源： wikimedia　
維也納是歐洲綠化最高的城市之一 / 來源： wikimedia　
下次計畫旅行前，也多注意環保出行和有趣的環保活動吧！

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

人越少越便宜！荷蘭「特價火車票」最低4折全新優惠　

多一個去歐洲的理由：「這些」國家車票更便宜了！來趟西歐無痛旅行　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

歐洲 廉航 巴黎

延伸閱讀

中職／有情有義！味全洋投鋼龍抵台備戰春訓 下飛機秒業配

我沒有要唱衰 星宇航空

影／航攝新利器 林務局國家新型航遙測飛機今亮相

拍得到玉山飛得到東沙群島 林務局新航遙測飛機今亮相

相關新聞

什麼交通工具最實惠、搭車還兼種樹？　玩歐洲環保又省錢

玩歐洲，廉航、火車﹑長途巴士該怎麼選，哪些國家又慷慨讓你免費搭車？

免費Wifi謹慎用、特定活動少參加！歐洲警察教你「這樣玩」更安全

德國、法國、瑞典都好迷人！歐洲大城目前的安全隱患如何避開？　

陸頂流也拒絕不了！肖戰出席米蘭時裝週，採訪「3問1答」：珍惜機會吃

明星也拒絕不了！日前，大陸頂流男演員肖戰受邀出席2023米蘭時裝週，24日接連看了TOD'S與GUCCI兩場時裝秀，而在活動餘裕之際接受採訪時被問到「到米蘭來吃了什麼？」、「下飛機後做的第一件事」及「

品嚐柔情似水運河之城「威尼斯」　傳統海鮮料理、日式+義式菜色、Gelato微酸又不甜膩

威尼斯是位於義大利東北部的水上城市，相信大家對於這個地方並不陌生：不管在強尼戴普及安潔莉納裘莉的電影色遇看過的場景、或是擁有悠久歷史的面具嘉年華，尤其威尼斯更是看不到車水馬龍的馬路，尤其在威尼斯多以貢多拉、甚至步行、腳踏車、水上計程車、公車當作代步，在此以水路交通最是特別。

火腿、酒品、10大名牌必買！西班牙經典紀念品怎麼挑？

西班牙不只有Zara和Loewe能平價入手，優質服飾、手工藝品、伊比利火腿和美酒通通挑回家吧。

11間不同設計與色彩！ 西班牙青年旅館「Valencia Lounge Hostel」 告訴你瓦倫西亞旅行新樣貌

瓦倫西亞「Valencia Lounge Hostel」；圖片提供／Masquespacio 位於西班牙東部的瓦倫西亞，在古羅馬時期就是個貿易與文藝重鎮，宜人的地中海氣候、海景與舊城古蹟街區，讓這座

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦