免費Wifi謹慎用、特定活動少參加！歐洲警察教你「這樣玩」更安全

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聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源：pixabay
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盡量遠離當地抗議遊行 / 來源： pixabay　
盡量遠離當地抗議遊行 / 來源： pixabay　
圖文/Pei

德國、法國瑞典好迷人！歐洲大城的安全隱患如何避開？　

Pei小編帶大家了解一下熱門歐洲旅遊城市的安全現況，出門前要減少大件行李、備份重要文件、確認國際提款功能外，安排行程前一定得多查資料和當地新聞；到達後盡量不去人少或當地人也避開的區域，安全為上！

避開偏僻區域 / 來源：pixabay
避開偏僻區域 / 來源：pixabay
瑞典

瑞典也有著名的反暴力雕塑 / 來源： flickr 　
瑞典也有著名的反暴力雕塑 / 來源： flickr 　
首先是北國威尼斯──瑞典首都斯德哥爾摩、大學城哥特堡和南方重要城市馬爾默。

歐美槍擊案時有所聞，一向給人清幽安靜感的瑞典，最近主要城市的案件上升，因為恐攻的可能性尚未排除，當地安全機關也發現情報受駭客攻擊的數量增加。

參加人多的活動要先三思 / 來源： pixabay　
參加人多的活動要先三思 / 來源： pixabay　
因此建議外國旅客要在人潮眾多的大型活動、賽事、宗教慶典等公眾場合，多注意身邊人群的動態和逃生路線，發覺不對勁要準備好即時反應；出門前也要熟悉當地報案或求救號碼：112！　　　

德國

在熱門旅遊景點 細心觀察周遭環境 / 來源： pixabay　
在熱門旅遊景點 細心觀察周遭環境 / 來源： pixabay　
vpn可讓上網更安全 / 來源： pixabay　
vpn可讓上網更安全 / 來源： pixabay　
和許多歐洲國家一樣，極右派影響力上升，德國的恐攻危機也在萌芽，當地政府特別建議「少數族裔、宗教與政治團體」要注意安全；且網路攻擊趨勢也在上揚，外地人使用免費Wifi在社群媒體po照片文章、購物這常見的動作同樣要避免，盡量買當地sim卡、網卡或使用安全VPN連線，比較不擔心個資被竊。　

歐洲主要國家的報警號碼都是112，請大家記住囉。

法國

針對新退休政策延伸的罷工、抗議浪潮在法國各地再次掀起，除了交通時刻和班次多有改變，如果會前往主要大街、政府機關周邊與商業區，都要特別注意，因為攻擊案件也正在攀升。

法國人再次抗爭 / 來源： pixabay　
法國人再次抗爭 / 來源： pixabay　
出門盡量穿著低調 / 來源： pixabay　
出門盡量穿著低調 / 來源： pixabay　
小偷小搶在大城市的地鐵、購物區和高人氣景點是家常便飯，在這個旅遊大國，盡量輕裝出遊、結伴同行、使用手機繩且少帶現金……都是保護自己的方法喔！

同樣在法國，報警求救熱線是112, 受傷急救可以打15, 存在快速撥號鍵可以多份安心。

土耳其

天佑土耳其！最近的地震和餘震，讓東南10個省分列在「不建議旅遊」名單上，不只是地震和建築物隱患，搶劫、綁架和威脅案件也正在增加……尤其是外國面孔，在當地本來就比較顯眼，這幾個月都不建議前往離伊斯坦堡太遠的地方或災區周邊。

到土耳其看最美月世界 跟團前往更放心 / 來源： pixabay　
到土耳其看最美月世界 跟團前往更放心 / 來源： pixabay　
在土耳其有需要的話，報警打155, 傷患急救打112！ 　

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

全球城市安全指數大體檢！哥本哈根奪冠、台北榜上有名還勝首爾　

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歐洲 瑞典 法國

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