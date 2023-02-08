歐鐵新路線‧火車旅遊新提案 臥舖夜車又流行回來！

打算疫後去歐洲旅行嗎？搭火車遊歐洲成為新流行，作為全球永續發展領頭羊的歐洲各國政府，更是重倡低碳排放量的「鐵路旅行」，著名的英法跨國鐵路 Eurostar 歐洲之星，就標榜搭乘飛機從倫敦飛往巴黎的溫室氣體排放量，高達火車旅行的 14 倍，曾在 2017 年宣布逐漸被歐洲內陸廉價航空取代的「臥鋪夜車」，迎來了輝煌的復興，由奧地利國鐵 ÖBB Nightjet 經營的夜車路線，逐步重新行駛，透過許多新開通的臥舖夜車、跨國路線，將帶給你更多歐洲旅行的新提案、新樂趣！

歐洲近來又重新流行低碳排的「鐵路旅行」，圖為Golden Pass Express，墊高地板讓乘客更貼近窗外美景；圖片提供／飛達旅運

佛萊堡–波爾多

你是愛酒一族嗎？法國高鐵TGV INOUI 從 2022 年 12 月 11 日起，新增前往德國弗萊堡（Freiburg）一站，弗萊堡坐落在黑森林的中心地帶，與法國阿爾薩斯接壤，毗鄰德國最大的主題公園–歐洲公園，憑藉其文化寶藏、美麗的步道，正成為魅力新目的地。同時建議沿途參觀其他德國城市，例如奧芬堡（Offenburg），探索咖啡館和老式商店，或前往附近的吉菲茲湖（Gifiz Lake）進行水上運動。也不要錯過黑森林邊緣的拉爾/黑森林（Lahr/Schwarzwald）和埃門丁根（Emmendingen），這兩座城市具有經典的德國魅力。

TGV INOUI全程免費WiFi，並設置咖啡吧，想要在黑森林騎單車的話，也可選擇TGV INOUI+Vélo方案，攜帶單車上火車。如果想要節省荷包，可購買折扣卡（SNCF Avantage card），可享高達6折優惠，無論青年、成人或銀髮族都可獲得優惠。

法國高鐵TGV INOUI官網

奧地利國鐵OBB Nightjet 臥鋪夜車供應精緻早餐；圖片提供／飛達旅運

從德國串遊北歐柏林 - 斯德哥爾摩

想從中西歐串遊北歐？瑞典國鐵的Snälltågets 夜間列車（馬爾默 - 柏林Malmö - Berlin）通過特瑞堡 - 薩斯尼茨渡輪（Trelleborg - Sassnitz）線路已改道經過漢堡和丹麥，並延伸至斯德哥爾摩。不妨搭上新的夜間列車，購買私人包廂享受一夜好眠，可以在斯德哥爾摩 - 馬爾默沿線的餐車“Krogen” 享用美食和飲料，或在馬爾默 - 柏林沿線的“Lönnkrogen”購買零食和飲料，在舒適的軟鋪車廂中，進入夢鄉，第二天就可抵達目的地，輕鬆旅行。

瑞典國鐵Snälltågets 夜間列車官網

奧地利國鐵OBB Nightjet 臥鋪夜車；圖片提供／飛達旅運

從德奧穿越壯美山脈到義大利慕尼黑－羅馬

從德國慕尼黑行經奧地利，抵達義大利羅馬的沿線，風景壯美，火車經過佛羅倫薩、博洛尼亞和薩爾茨堡。由奧地利國鐵經營的ÖBB nightjet夜間列車，票價29 歐元起，包括座位車廂（Seat）：火車車廂內的普通座位，最多可容納 6 人，29 歐元起，是最便宜的旅行方式；臥舖車廂（Couchette）：有臥舖隔間，可容納4人或6人，帶洗臉盆的衛生間，位於火車車廂末端，包含茶或咖啡的小型早餐，49 歐元起；包廂車廂（Sleeper）：床非常舒適，可以為 1 至 3 名乘客預訂，可選擇標準房（帶私人洗手台）和豪華房（帶私人淋浴間和衛生間），89 歐元起，將收到歡迎禮包，內含開胃菜、葡萄酒、水以及毛巾、耳塞等，早上早餐將被送到車廂內。火車上沒有餐車，提供飲食販售，例如帶有麵包的燉牛肉湯售價 5 歐元，三明治 4 歐元，義大利麵7 歐元起。

奧地利國鐵已投資 7 億歐元的 全新NightJet列車中的第一列，預計於今年夏天推出，被認為是全世界夜間鐵路旅行的先驅之一，車隊將在 2025 年全面展開。車廂的設計側重於乘客對更多隱私和安全的期望，包括為旅客提供可上門鎖的客艙，以及其他現代便利設施包括免費無線上網、電源插座、可調光照明和舒適的休息區等。預計 NightJets 路線將跨越維也納、布達佩斯、柏林、米蘭、羅馬和蘇黎世等城市。

東歐布達佩斯 Keleti 火車站 ；圖片提供／@curtisholic

實現立陶宛感恩之旅華沙–立陶宛

位於歐洲東北部、波羅的海三小國–立陶宛（Lietuvos），2021年6月是第一個贈送台灣疫苗的歐盟國家，當時掀起一波感謝立陶宛的聲浪，許多台灣民眾表示疫後絕對要「玩爆立陶宛」，以答謝立陶宛，這個人口不到300百萬的小國，市區或周邊景點處處都很美麗。

你可以選擇搭乘火車，早上從波蘭的克拉科夫（Krakow）或華沙（Warsaw） 出發，下午就到立陶宛首都的維爾紐斯（Vilnius）與考納斯（Kaunas）。維爾紐斯的舊城是歐洲最大者之一，在1994年被列入世界文化遺產，達40多座教堂，是2009年的歐洲文化之都。考納斯是立陶宛第二大城市和舊都。夢幻的湖中城堡–特拉凱城堡（Trakai）、「天主教朝聖地」十字架山等是立陶宛著名景點。

波蘭華沙–立陶宛火車資訊

歐洲火車旅行行程視訊健檢

歐洲跨國火車資訊繁多，在自助旅行規劃階段感到苦手的旅客，可以向歐鐵總代理–飛達旅遊預約一對一的「行程視訊健檢」，透過健檢可以幫助旅客順行程、提供路線規劃上的實用建議、了解歐洲各國入境規定，以及在疫情中旅行要注意的眉眉角角，以及一站式服務。

飛達旅遊Go By Train - 歐洲火車旅行行程視訊健檢

Golden Pass Express 黃金列車車上提供精緻餐飲；圖片提供／飛達旅運

討論度最高的歐洲火車新路線或近況

黃金列車 Golden Pass Express 連接日內瓦湖畔的蒙投 Montreux 與少女峰山腳下的因特拉肯 Interlaken，得益於軌距技術突破舊限制，使得乘客不用再於茲懷斯文車站轉車。新技術下的車型不只可以配合鐵軌的軌距做變化、車廂的高度也會隨月台調整，因應原轉車站茲懷斯文東西邊兩段火車鐵軌、車站高度的不同。

臥舖夜車 ：

奧地利維也納與德國慕尼黑（台灣直飛航點）Nightjet 臥鋪，直達義大利米蘭與熱內亞（近五漁村）。

荷蘭阿姆斯特丹（台灣直飛航點）European Sleeper 臥鋪直達德國柏林、捷克布拉格。

捷克布拉格捷克國鐵 CD 營運的臥鋪行經德國法蘭克福、瑞士巴塞爾後抵達瑞士蘇黎世。

瑞典斯德哥爾摩 SJ EuroNight 臥鋪行經丹麥哥本哈根後抵達德國漢堡。

德國慕尼黑 Nightjet 臥鋪直達義大利羅馬。

新跨國路線 / 班次：

從波蘭柯拉科夫 Krakow 或華沙 Warsaw 出發、到立陶宛首都維爾紐斯 Vilnius 與考納斯 Kaunas

德國佛萊堡 Freiburg 每週一班直達法國波爾多，啤酒到紅酒一日完成

義大利紅箭 Frecciarossa：巴黎 - 巴塞隆納（預計 2024 開通）

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒