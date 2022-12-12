西班牙也能喝到豆漿配油條？「這些」歐美國民飲料好玩又好做

逛市集喝熱飲就是超棒的一夜 / 來源： flickr 圖文/Pei

下班放學來一杯異國飲料，熱的冷的都好喝，而且既有趣又舒服！

北美：加拿大人怎麼點咖啡？

無論是在台灣或在國外玩，結束忙碌的一天或旅程，坐下來喝一杯最舒服！這次來點異國風味。最近幾年台灣颳起歐式「熱紅酒」，其實歐美還有很多好喝又容易準備的飲料，在家也可以做喔。

美國國民飲料你發現了嗎 / 來源： flickr 美國有什麼特別的飲料嗎？北美常見的A&W連鎖快餐店有賣加了香草冰淇淋的根啤（root beer float），美國南部特有的飲料風味來自黃樟樹的樹根，不過大家先別嚇跑，現在的根啤只是類似的香料調配的，加上冰淇淋更滑順，一喝難忘喔！美國各州調出的根啤味道都有點不一樣，下次來多試試看吧？

Tim Hortons從加拿大開到南美洲 / 來源： wikimedia 加拿大的招牌飲料，可能很多人都會推薦Van Houtte或Tim Horton’s這兩大連鎖咖啡飲料店；後者跟台灣的三分糖、微冰一樣，有特殊的客製化調配方法──”one sugar, two milk”很簡單，就是一份糖加兩倍鮮奶，或你可以點完咖啡後，非常在地化地說” Double-Double” (兩份奶兩份糖)！如果還想和北美人一樣重甜味，” Triple-Triple” 也挑戰一下吧？

到加拿大試試東部特有的冰酒或參觀產區 / 來源： wikimedia 到英法歷史交織的魁北克地區的話呢，喝喝看雪國特產──冰酒(ice wine)或是由楓糖漿製作的威士忌（Sortilège）才是道地的玩法，冰酒和威士忌也都有巧克力伴手禮可以買，帶回台灣會是很特殊的好禮物喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歐洲：熱紅酒的前身、台灣味豆漿油條

冰涼的飲料可以提神醒腦，熱飲飽肚暖心，西班牙也有可冰可熱的「豆漿油條」？

horchata像杏仁露也像豆漿 / 來源： flickr 從海鮮飯故鄉瓦倫西亞發揚光大的是Horchata，這口感比一般豆漿更濃的飲料是由沙草的莖、砂糖和大麥等材料磨成的，最常見的吃法是沾點熱熱的「西班牙油條」churros這個口感比油條更紮實一點的點心和熱巧克力，到西班牙甚至南美墨西哥，想吃台灣味的早餐？其實非常容易！

Churros配熱巧克力超好吃 / 來源： wikimedia Horchata也可以做成冰棒、沙冰、冰淇淋和奶凍等甜品，銅板價享受「家鄉味」非常愉快。

sangria隨心調配 / 來源： pexels 西班牙的夜生活非常美麗，而配餐配小吃必備的sangria 水果酒大家也一定有機會嘗試。 傳說水果酒早在希臘羅馬人的文化就出現了，是葡萄酒混合香料做成的熱飲，當時是為了喝到煮沸後的乾淨飲料，如今這廣泛採用柑橘類水果的粉紅色飲品，已經變成西班牙和西文世界的佐餐好夥伴了。在家也可以照自己喜歡的味道調配喔！

常見於歐美的無酒精eggnog (蛋奶酒)是冬天必備！其實它來自英國，現在在歐洲各地和北美也很常見，想到蛋奶酒就想到冬天，溫溫熱熱喝一杯，好暖身，英國人也許會說這可以治感冒。

在家做蛋奶酒也很療癒 / 來源： pxhere 在家動手做也很簡單，只要準備牛奶、奶油、雞蛋、糖、香草精和肉桂等香料就可以了，也可以加點郎姆酒或白蘭地等比較甜的酒。異國小酌之夜輕鬆開始！

瑞典這冬日雪國則發明了利口酒（Punsch），辛辣香甜，寒冷的天氣裡加熱一下，喝完身體暖暖臉紅紅，微醺得很舒服而風靡世界，下次到超市也找找看吧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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