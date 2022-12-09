整座城市都是世界文化遺產！攝影師怦然按下快門的「布拉格」

【圖／文：行遍天下，採訪協力：捷克觀光局】





early morning > 從布拉格城堡俯瞰百塔之城

佔地7萬平方米的布拉格城堡是世界上規模最大的城堡，遊客像走進建築風格的教科書，能一口氣飽覽哥德、巴洛克與文藝復興等各式風格建築。歷史可追溯至9世紀，不僅歷代波西米亞王國的皇室在此生活，直到今日，捷克總統仍在此辦公。建造於丘陵高處的布拉格城堡，是這座城市的最美風景，反之，若要俯瞰被譽為百塔之城的布拉格，最佳觀賞景點就在此處。陽光輕拂的早晨，以葡萄園的綠葉為前景，放眼望去的紅瓦屋頂海洋可滿足對歐洲童話的想像。

▲早晨陽光斜照漫射，從布拉格城堡俯瞰百塔之城別有味道。（攝影：陳耀恩）

▲布拉格城堡群擁有各種形式建築，有建築風格教科書的美稱。（攝影：陳耀恩）

/ Info. /

若不打算進入布拉格城堡內參觀、僅在外頭拍照，不需購買門票。





morning > 陽光射進聖維特主教座堂帶來一室斑斕

聖維特大教堂是布拉格城堡裡最知名的景點，從興建到完成歷時千年，用與時俱進形容捷克最重要的這座教堂一點都不為過，不過一旦踏進來，又讓人感覺時光在此被凍結靜止，特別是上午當陽光從右側彩繪玻璃窗穿透入內，迎光漫射，七彩斑斕從牆上到地面相融再暈開，帶來的感動不亞於曾造訪過的西班牙聖家堂，美的直教人屏息。對了，除了華美的玫瑰窗，左側有面出自慕夏之手的彩繪玻璃窗，亦值得一看。

▲聖維特主教座的上午，七彩光斑靈動跳躍著。（攝影：陳耀恩）

▲聖維特主教座興建歷時千年，可謂傳奇。（攝影：陳耀恩）

/ Info. /

造訪布拉格城堡依據可參觀景點數量的不同，分為三種套票，若想好好細細品味不妨購買可進入聖維特大教堂、舊皇宮、聖喬治教堂、黃金巷等最完整的250捷克克朗套票。

網址：www.hrad.cz/en/prague-castle-for-visitors





noon > 午餐就來杯啤酒與泡沫比1:1的Šnyt試試

捷克人喝啤酒可講究，連泡沫比例都要精準掌握！到擁有啤酒槽的特定餐廳還能點到整杯幾乎全是泡沫、被稱為Mlíko的啤酒。新城區一間很夯的紅鹿餐廳(Červený jelen)，17世紀的貴族宮殿，上世紀是銀行大廳及金庫，如今在新銳捷克建築師改裝下，搖身一變成很潮的酒吧餐廳。在這用餐不光歷史遺跡、還可見識到歐洲最大啤酒槽，當然不要錯過菜單上一款酒與泡沫各半、被稱為Šnyt的啤酒，不只口感更甜，厚厚泡沫還可保護啤酒免受空氣影響，大可慢慢喝、暢快聊。

▲紅鹿餐廳擁有歐洲最大的啤酒槽。（攝影：陳耀恩）

▲紅鹿餐廳提供啤酒與泡沫各半的 Šnyt 很受歡迎。（攝影：陳耀恩）（酒後不開車，安全有保障）

/ Info. /

地址：Hybernská 1034/5, 110 00, Praha 1 Hlavni město Praha

網址：www.cervenyjelen.cz





afternoon > 百年文學咖啡館與文壇巨擘相遇

布拉格新城區有3大百年咖啡廳，其中位於伏爾塔瓦河畔的斯拉維亞咖啡廳(Kavárna Slavia)是在地人私心的愛。成立於1884年，被譽為布拉格重要的文學咖啡館，由於緊鄰國家劇院，地利之便吸引許多藝術家和作家成為常客，其中也包括法蘭茲．卡夫卡。若肚子有點餓，趕在下午2點前點一份咖啡館的同名早餐Breakfast Slavia，薄脆麵包加肉片搭配芥末籽的組合品嚐起來相當可口，一旁的松露煎蛋更是美味！喝完咖啡後，想就近走訪建於1357年的查理大橋，散步不用10分鐘！

▲位於伏爾塔瓦河畔的斯拉維亞咖啡廳，自 1884 年開業以來吸引許多文人墨客成為座上賓。（攝影：陳耀恩）

▲斯拉維亞咖啡廳的招牌早餐一端上來立馬飄香滿桌。（攝影：陳耀恩）

/ Info. /

地址：Smetanovo nábř. 1012/2

網址：www.cafeslavia.cz/en





night > 遊船伏爾塔瓦河賞布拉格藍⾊夜景

許多歐洲名城多有一條河流貫穿其中，像是塞納河之於巴黎，布拉格則有伏爾塔瓦河。你能從查理大橋俯瞰這條捷克最長河悠悠流淌，也能登上布拉格城堡遠眺那道蜿蜒波光，最享受的，莫過於是黃昏時分，登上遊船，一邊享用晚餐一邊欣賞老城的天色變化。乘著晚風，兩小時航行會把布拉格知名景點一次打包，查理大橋、跳舞的房子、高堡還有稍早坐在裡頭的斯拉維亞咖啡廳。回程停靠碼頭之際，天空轉為藍調，一輛紅色傳統電車緩緩駛過橫跨河面的橋，燈火在水面搖曳金光，布拉格的夜成了梵谷的畫。

▲水面燈影搖曳，布拉格的夜太美。（攝影：陳耀恩）

/ Info. /

官網：www.cruise-prague.cz/boat/taurus

價格：880 捷克克朗（2小時遊船並提供自助晚餐）





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」