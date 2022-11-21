認識「美食之都」加拿大 品味一座城的味道

蒙特婁的百吉餅。 圖：蒙特婁旅遊局－Tourisme Montréal－Elodie Meyer／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】加拿大是美食品類最豐富的國家之一，來自世界各地的移民給加拿大帶來了風情各異的地域美食，這也讓加拿大成為了多元美食文化的代表。從溫哥華到多倫多，從傳統百年味道到極具創意的美食天堂，旅行者們用尋找美食的方式發現加拿大的精彩故事，享受一場美食與心靈的獨特旅行。

城市美食的DNA在很大程度上與天氣和氣溫息息相關。溫哥華和多倫多作為世界美食梯隊前列的「美味」城市，是美食愛好者不可錯過的勝地。多倫多位於安大略湖西北岸的南安大略地區，這裡氣溫較低，一年裡有四個半月都有降雪。在氣溫的影響下，人們在選擇菜品的時候會較為傾向溫暖的食物，所以多倫多的大廚們可謂是做熱菜的一把好手。

▲新斯科舍省的龍蝦。 圖：加拿大旅遊局－Destination Canada／來源

而溫哥華位於加拿大西海岸，這裡氣候濕潤，四季如春，整個海洋觸手可及，因此這裡發展出了獨有的「西海岸風格」菜餚。溫哥華的大廚們在製作海鮮菜餚時可謂爐火純青，且尤為擅長當地當季的食材烹飪。不過，無論是溫哥華還是多倫多，都稱得上世界聞名的「美食之都」，才華橫溢的大廚們用心做好一道道媲美藝術品的佳餚，在他們絕佳的餐廳里為食客打造無與倫比的美食體驗。

烹飪文化之旅 · 歷史悠久的傳統美食

加拿大擁有豐富多樣的烹飪傳統，其中許多與國家的遺產、文化和歷史里程碑密切相關。這些傳統塑造了當代人對從農場到餐桌以及享受慢食的興趣。不論是曾經為原住民捕獵者提供的班納克麵包，還是演員賽斯·羅根最喜歡的納奈莫條，都是加拿大獨具一格烹飪文化的體現。

▲加拿大的特色美食。 圖：加拿大旅遊局－Destination Canada／來源

班諾克麵包起源於蘇格蘭，是由探險家和商人帶到加拿大的油炸麵包演變而來，它迅速成為加拿大原住民人民飲食中重要的主食。這種耐寒麵包在加拿大西部的梅蒂斯人中特別受歡迎，他們將歐洲人喜歡的小麥粉換成了當地獨有的玉米粉或植物材料。這種麵包製作速度快，攜帶方便且富含碳水化合物，能夠為長時間的探索和狩獵提供能量，被認為是旅行中的理想選擇。

納奈莫條則起源於BC省的納奈莫城市。這是一種流行的免烤甜點方塊，由奶油糖衣夾在濃郁的巧克力甘納許和格雷厄姆威化餅乾及椰子絲的基礎上組成。最早，納奈莫條的配方是出現在1952年納奈莫醫院婦女輔助會的食譜中。但當納奈莫巧克力棒在86年世博會上作為經典的加拿大甜點被強調時，它的名氣才真正飆升起來。如今，納奈莫旅遊局推薦遊客前往納奈莫酒吧小徑進行自助式美食體驗，探尋納奈莫酒吧馬卡龍、納奈莫酒吧華夫餅、納奈莫酒吧雞尾酒，以及納奈莫酒吧春捲的無限美味。

除此之外，加拿大傳統美食的聚寶盆還包括黃油餡餅（酥皮，裡面裝滿了黃油、糖和雞蛋）、BeaverTails（油炸麵團糕點）、薩斯卡通漿果派（由薩斯卡通漿果製成，其甜杏仁味與糕點完美搭配）、蒙特婁風格的百吉餅（比紐約的百吉餅更小、更甜，它們在蜂蜜水中煮沸，然後在燃木烤箱中烘烤）和新斯科舍龍蝦卷（供應鮮嫩多汁的龍蝦在烤麵包裡）。旅行者們可以在體驗加拿大本土美食的同時，追溯傳統，探秘悠久歷史的獨特演變過程。

▲加拿大的特色甜品。 圖：Village historique de Val-Jalbert／來源

▲加拿大的特色甜品。 圖：加拿大旅遊局－Destination Canada／來源

甜蜜楓糖之旅 · 甜而不膩的液體黃金

說到加拿大美食，第一個能想到的肯定就是楓糖漿。每到深秋，楓葉紅如晚霞，楓葉象徵著熱烈、赤誠，也像徵著甜蜜和一切美好的事物。因此，楓糖漿常被用來當作是甜食的點睛之筆，也無疑是甜食控的最愛。 楓糖漿被認為是加拿大的「液體黃金」，它是由甜美的楓樹汁液製成的。加拿大楓樹遍布，可以稱作是楓樹的家園。

事實上，自從原住民開始收穫樹液並將其煮沸以產生一種引人注目的甜味物質以來，富含抗氧化劑的全天然甜味劑就已成為加拿大文化結構的一部分。雖然任何種類的楓樹都可以使用（包括黑楓、紅楓和銀楓），但糖楓或硬楓才是生產糖漿的主要原料。楓糖季從早春開始，在魁北克尤其多產。而安大略省、新不倫瑞克省、愛德華王子島和新斯科舍省也有楓糖漿產區，這些省份與美國的部分地區共同構成了「楓葉帶」。

在加拿大體驗楓糖漿季的最佳地點是魁北克的眾多醣屋，如Sugar Shacks，或 cabane à sucre，它們是建在楓樹林中的小木屋，用於製作楓糖漿。每年春季，為了慶祝這個季節的豐收，人們會舉辦楓糖盛宴，把金色的蜜汁注入到每道菜和飲料中，為春天的生機勃勃增添一絲甜蜜。

▲亞伯達省的鱈魚捕捉。 圖：Travel Alberta－Andy Nicoles／來源

▲亞伯達省的荒野烹飪。 圖：Pursuit Collection／來源

天然有機之旅 · 健康美食的流行趨勢

加拿大是可持續食品生產的天然領導者，因為大面積的海洋和森林覆蓋率，從大自然中汲取的天然食材比比皆是，將農場的有機天然食材製作成餐桌上的美食已成為當地人的飲食潮流。

加拿大的海洋是提供有機食材的一大寶藏。人們對鱈魚有著非常強烈的熱愛，在紐芬蘭島的埃文代爾，名為「鱈魚之聲」的家族企業經常舉辦研討會和遊覽活動，向遊客展示如何以尊重的方式地狩獵和捕魚。

除此之外，從每年 5 月開始，Dakini Tidal Wilds 都會在BC省溫哥華島海岸提供海藻之旅，參與者將在一名經認證的海洋生物學家的陪同下，學習如何識別不同種類的當地海藻，並探索如何將海藻所含的營養物質融入到日常膳食中。

森林是有機食材的另一大來源。亞伯達省艾德蒙頓的 Foraging Walks 提供在北方森林或北薩斯喀徹溫河谷沿線一帶的遊覽體驗。人們可以探索發現多達20個品種的可食用植物和真菌，並學習如何將每個品種作為食材，融入在他們的烹飪當中。

Gourmet by Nature 更是會為遊客提供走進野外的機會，在新斯科舍省的野外景觀中享受覓食和用餐的樂趣。參與者可以學習如何在戶外的火爐上烹飪野味，還可以收集樹液並將其轉化為楓糖漿等。以有機食品為潮流的可持續美食體驗已經成為加拿大美食文化的重要部分，天然有機食物也成為人們餐桌上最令人期待的美味佳餚。

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