長榮航空直飛歐洲慕尼黑暢遊南德 輕鬆延伸瑞義奧法荷

【旅奇傳媒/特約記者-吳榮邦】歐洲是疫情後最早開放邊境，民眾生活恢復正常的國度，2022年之後，慢慢回流的旅遊人潮已經開始湧入各城市、景點，各行各業莫不摩拳擦掌，做好準備迎接旅遊潮。

長榮航空超前部署歐洲市場，台北－米蘭航線已於10／25正式啟航，提供每週2 班服務；新開闢的台北－慕尼黑航線，提供每週4班飛航服務，將於11／3啟航，成為台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，結合巴黎、維也納的直飛航線，與中停曼谷的倫敦、阿姆斯特丹航線，提供旅客更多元解決方案，無論旅遊或商務都是首選，更賦予旅遊業者在團體操作上有更多可能。搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，方便旅客轉機至亞洲各大城市，更能吸引歐洲來台轉機客源，發揮台灣轉運樞紐的價值及特色。

十多小時即抵免轉機 南德旅遊資源豐富 藝術文化或生態旅遊皆極具潛力

搭配歐陸各項交通資源更多元 輕鬆延伸瑞義奧法荷

長榮航空客運營業本部營業部美加歐澳課課長翁耀毅表示，慕尼黑接近東歐，離西歐也很近，對於長榮歐洲各航點居於一個很好的位置，有很好的串連性，周邊旅遊觀光資源也很豐富，加上慕尼黑本身每年都有許多展覽，除了旅客之外，也吸引很多商務客到此來參與展覽活動，對於一般或是FIT、團體操作來說都會更便利。翁耀毅也期許，各大旅遊業者能包裝出在疫情之後更吸引旅客的歐洲行程，並在冬天淡季提高台灣旅客到歐洲旅遊意願。

▲長榮航空客運營業本部營業部美加歐澳課課長翁耀毅（右8）率團參訪慕尼黑機場，在慕尼黑機場資深行銷經理Sabina Mey（右9）接待下於長榮航空開航海報前合影。 特約記者-吳榮邦／攝

德國旅遊值得開發 中高端商品、私人旅遊成趨勢

當地地接旅行社KUONI TUMLARE台灣區總經理林麗芳提到，義大利對於台灣旅客來說一直是關注焦點之一，可惜航班較少，而慕尼黑是蠻重點的區域，目前台灣旅行社對於德國的經營尚不夠深入，少有純德的行程，以往從法蘭克福進，多排德瑞、德捷奧等等路線，若純德行程只會考慮德航。長榮航空此次開航慕尼黑，對旅遊業來說很有好處，旅行社除了鄰近國家都可考慮開發，南德也有非常多點是台灣旅遊團少去的，例如「羅曼蒂 克大道」、「古堡大道」、「酒鄉之路」、黑森林、楚格峰等，都是可以善加開發運用的優質資源。慕尼黑航線一開，將可以讓台灣旅遊業者加入很多不同的行程和產品組合。

另外，中高端商品在疫情過後會有比較多發酵，人數少的團也可能有比較多機會，大部分華人比較保守，疫情後大家可能會比較傾向和自己的親友一起出團旅遊，若可以提供相對應或較深度的產品，或許有更多商機。

▲長榮航空慕尼黑考察團團員於斯圖加特有「歐洲最美麗廣場」美譽的新王宮廣場合影。 特約記者-吳榮邦／攝

【輕鬆飛往慕尼黑 ‧ 德國奧地利美景賞不完】

▲德國－科隆大教堂。 特約記者-吳榮邦／攝

▲德國－海德堡。 特約記者-吳榮邦／攝

▲德國－斯圖加特市立圖書館。 特約記者-吳榮邦／攝

▲德國－霍亨佐倫城堡。 特約記者-吳榮邦／攝

▲德國－新天鵝堡。 特約記者-吳榮邦／攝

▲奧地利－薩爾斯堡蓋特萊德街。 特約記者-吳榮邦／攝

▲奧地利－哈爾斯塔特。 特約記者-吳榮邦／攝

▲奧地利－維也納國立歌劇院。 特約記者-吳榮邦／攝

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