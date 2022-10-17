倫敦探險提案！地鐵密道直通007電影場景、前首相躲過的防空洞
圖文/Pei
老城神秘地下道 開放參觀
倫敦地鐵每年送4千2百萬人通勤出遊，城市地下有什麼秘密等你發現呢？
下次到英國玩點不一樣的。高人氣的展覽館－倫敦運輸博物館（London Transport Museum）或許不是人人有興趣，但如果喜歡探索不一樣的故事、想獲得認識這座大城另一個角度的好方法，就到地下去吧！
博物館剛公布一系列虛擬和實境導覽（Hidden London），安排城市歷史獵人帶你深度了解倫敦，走上廢棄地鐵隧道﹑被人遺忘的老車站、電影場景……這些每次開團就被熱情預訂的行程，想試膽、想聽聽舊城傳說都很適合。
這次新團開放平時不讓公眾進入的車站地道，其中有名氣響亮的查令十字站，導遊帶你參觀倫敦心臟地帶的廢棄地下世界－雖說已棄用，卻也是電影電視劇，如漫威《雷神索爾2：黑暗世界》、007《空降危機Skyfall》的取景地點！
西倫敦幾乎只有當地人知道的Down Street在二戰期間曾是防空洞，邱吉爾也在這裡避過難！車站1932年關閉，你現在都有機會親自參觀，感受當年的緊張氣氛了。
又例如1900年開張的Shepherd’s Bush車站，當時是連接倫敦市中心和西倫敦的重要交通樞紐，你也可以來這裡探索20世紀初的老倫敦歷史、工程奇蹟，拍下珍貴的古蹟照片。
倫敦地鐵的建造、維修和設計也是博物館展覽的一部份，你會發現走過200年悠久歷史的地鐵原來有這麼多被藏在地下的故事、城市邁向現代化的過程有許多細節不曾被人們注意、還有一些你沒聽過的工作職位都會讓人大開眼界。如果想試駕地鐵，這裡也歡迎你挑戰哦！
晚上有時間的話，參加夜間導覽團，探訪倫敦自然生態也是很特別的體驗，你會發現倫敦的地底原來超好玩，連本地人都不知道的祕密都將被你發掘。
每項體驗價格每人44英鎊（約台幣1500元），一個多小時的導覽讓你深度了解倫敦，如果天氣不佳，更是值得考慮的雨備行程喔。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！
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