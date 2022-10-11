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台人最愛的南歐國家！ 西班牙必體驗的「世界第一」、國寶級景點在北非

聯合新聞網／ MilliUN Miles
圖／來源：pixabay、wikimedia、wikipedia　
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到北非看海底世界 / 來源： pixabay　
到北非看海底世界 / 來源： pixabay　
圖文/Pei

國人最愛去的南歐國家就是既奔放又深沉古典的西班牙； 造訪當地改變世界的創造發明，體驗榮登全球第一的事物，讓你的旅行更有深度。　

你不想錯過的世界第一

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

特殊的南歐混合北非風情建築 / 來源： pixabay　
特殊的南歐混合北非風情建築 / 來源： pixabay　
馬德里將有非常大的城市綠洲 / 來源： pixabay　
馬德里將有非常大的城市綠洲 / 來源： pixabay　
高人氣的老店總是最能展現當地特色、傳統文化和現代活力的最佳用餐選擇，如果還能來點獎項加持，那就更讓人嚮往了……而登上金氏世界紀錄的「全球最古老餐廳」馬德里就有一間；大文豪海明威、畫家戈雅等藝文界巨擘都深愛這裡－Casa Botín.

世界上最老的餐廳 一定要試試 / 來源： RestauranteBotin　
世界上最老的餐廳 一定要試試 / 來源： RestauranteBotin　
食指大動！烤乳豬上桌 　/ 來源： RestauranteBotin　
食指大動！烤乳豬上桌 　/ 來源： RestauranteBotin　
1725年開業，西班牙最有名的伊比利頂級乳豬在這間老店，一點也不是開玩笑的，新鮮香脆、整隻上桌！當地人的國菜－海鮮、火腿、加泰隆尼亞風味甜點在這裡都有，走進這麼有歷史和故事的餐廳享受歐洲傳統料理，非常難忘。

行樂生活是西班牙給人的最強印象，而這個南歐國家依山傍海，山珍海味當然也需要小酒陪襯。西班牙竟然是世界上，居民平均酒吧數最多的國家，每175個人就有一家酒吧！

發明了tapas一口小點，配著精釀啤酒或西班牙火腿，一定會停不下來……　

西班牙酒吧數量每人平均．．．世界第一 / 來源： pixabay　
西班牙酒吧數量每人平均．．．世界第一 / 來源： pixabay　
西班牙海鮮飯的秘密由你來發掘 / 來源： pixabay　
西班牙海鮮飯的秘密由你來發掘 / 來源： pixabay　
一整條西班牙火腿當伴手禮 / 來源： pixabay　
一整條西班牙火腿當伴手禮 / 來源： pixabay　
說到吃飯，西班牙的餐廳中午12點或晚上6點不一定會開門迎客，因為午餐可以2點上桌、晚餐8-9點才開始。這奇妙的用餐時間也變成西班牙的文化標誌之一，其實也給大家更多時間吃餐前點心、玩得晚一點再坐下來飽餐一頓，也不錯！

西班牙國寶級特殊景點

這個景點不在歐洲，在北非旁邊！西班牙的加那利群島是個「離群索居」的世外桃源。在大西洋上遠眺歐洲﹑和葡萄牙與摩洛哥對望，每一秒都很有遠離塵囂的爽快。只有200多萬人口的度假島嶼，物價卻不高喔！

加那利群島有南歐與非洲魅力 / 來源： wikipedia　
加那利群島有南歐與非洲魅力 / 來源： wikipedia　
這屬於西班牙的群島有個潛水才能參觀的博物館－大西洋博物館（Museo Atlántico）是歐洲少有的水下展覽空間，法國南部前幾年才開了一個大受歡迎，其實前輩就在西班牙遙遠的海島下喔。這個博物館也附有海洋教育、潛水課程，如果時間足夠，在這裡你會徹底愛上海洋世界。

除了特殊的潛水博物館，加那利群島也有適合全人類（全年齡）的一流活動可以安排。例如走進潛水博物館同一座島上的Lanzarote的Timanfaya火山國家公園就像在月球上漫步，會讓你感覺身處異世界！　　

靠海的沙漠還有火山　景色神奇　 / 來源： wikimedia　
靠海的沙漠還有火山　景色神奇　 / 來源： wikimedia　
比較受歡迎的七大島中，Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote都可以騎駱駝感受北非風情，也可以出海看鯨魚、賞海豚，晚上隨時抬頭看流星，擁抱山海的完美假期就在這裡。　

Altamira考古發現驚艷世人 / 來源： wikipedia
Altamira考古發現驚艷世人 / 來源： wikipedia
另外，西班牙本土也有超厲害的考古景點！全世界第一個被發現的舊石器時代洞穴壁畫，在我們的課本中出現過，雖然西班牙北部的阿爾塔米拉洞（Cueva de Altamira）已經為了維護而關閉，但能在當地博物館（Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira）親近12000年前的遠古人類遺跡複製品、在獲得世界遺產地位的附近區域探索失落的古文明，一定會留下深刻印象。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

不到10歐就能穿越西班牙！ 歐洲平價高鐵上線，直達海鮮飯之鄉 　

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