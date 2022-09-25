飛歐洲來場文化之旅！德國「德勒斯登」10大熱門景點介紹

去德國旅遊不一定只能選擇柏林、漢堡、慕尼黑三大城市！這次要介紹的是位於德國東部的德勒斯登，作為文化重鎮，它擁有深沈的歷史底蘊與絢爛的藝術文化，並且被譽為「易北河上的佛羅倫斯」，是歐洲最美麗的城市之一。這次小編為大家精選了德勒斯登的十大景點，快一起來一場豐富的文化體驗吧！

交通

通常要前往德勒斯登會先搭飛機至法蘭克福機場，再搭乘以下其他交通工具。

FLiXBUS巴士

法蘭克福機場巴士站→德勒斯登火車總站

有直達車也有需要轉乘的車次，還有不同車種供選擇。可以直接在FLiXBUS官網上事先購買想要的班次。

時間：約7～10小時不等

價格：約落在20～60歐不等

購票方式：車站臨櫃購買、FLiXBUS官網購票

德鐵Deutsche Bahn

法蘭克福火車總站→德勒斯登火車總站

一般會選擇搭乘ICE城際特快列車或是IC城際快車，長途快車大部份不需要事先劃位，但是安全起見可以先在德國國鐵官網或是app上買票。從各大城市往返德勒斯登也多會搭乘DB，想安排環遊全德國時可以考慮購買德鐵通行證。

時間：約4～5小時

價格：一等艙約95～120歐；二等艙約60～70歐

購票方式：車站臨櫃購買、DB官網或app購票

國內飛機

法蘭克福機場FRA→德勒斯登機場DRS

多數有飛德國國內的航空公司皆有班機可抵達德勒斯登機場，但是僅漢莎航空（Lufthansa）提供直飛班機。

時間：直達班機約1小時

價格：直達班機約110～160歐

購票方式：現場購票、網路購票

古城區景點

森柏歌劇院（Semperoper）

森柏歌劇院（Semperoper）。 圖／shutterstoc

森柏歌劇院位在古城區的中心，是德勒斯登歷史文化代表性的建築之一。許多德國歌劇的大師級人物，如韋伯、華格納等等，都曾經在這裡進行作品首演！幾乎每天都會有管弦樂團、歌劇、芭蕾等表演，當地人平日的興趣便是在傍晚時到森柏歌劇院欣賞一場音樂演出。在前方廣闊的劇院廣場矗立著有名的薩克森國王約翰的雕像，是許多人喜歡聚集休憩的地方。

小提醒：通常會直接在現場購票，如果有特定場次想看的話可以事先在官網預訂。當地人將歌劇院視為十分正式的場合，所以在欣賞演出時最好要著正式服裝哦！

地址：Theaterplatz 2, 01067 Dresden, Germany（距離電車Theaterplatz站需步行約2分鐘）

開放時間：視表演場次而定

茲溫格宮（Zwinger）

茲溫格宮（Zwinger）。 圖／shutterstock

茨溫格宮曾經是德勒斯登堡壘的其中一部分，也是德國巴洛克式建築的代表，在皇宮建築中庭設計了四座噴水池以及廣闊的綠地，非常適合散步及拍照！入口處的皇冠城門（Kronentor）更是一大特色，是整座茨溫格宮最富麗堂皇的建築～現在宮內四個角落的廳堂都被規劃為博物館，其中最著名的便是歷代大師畫廊 （Gemäldegalerie Alte Meister），收藏了許多15至18世紀的名家作品，非常推薦大家前往欣賞！

地址：Sophienstraße,01067 Dresden, Germany （距離電車Am Zwingerteich站需步行約4分鐘）

開放時間：6:00-20:00

德勒斯登王宮（Residenzschloss）

德勒斯登王宮（Residenzschloss）。 圖／shutterstock

這裡曾是德意志時期薩克森王國的宮殿，歷經多個世代的修建，現在的德勒斯登王宮融合了各式建築風格。目前設置了五個不同用途的博物館，最熱門的是綠穹珍寶館（Grünes Gewölbe），收藏全歐洲最豐富多樣的珍寶，像是用珍稀材料如金銀、象牙、琥珀等等所製作而成的精緻器皿與雕像，擁有非常高的藝術歷史價值！

小提醒：參觀綠穹珍寶館需要提前在官網買票！

地址：Taschenberg 2, 01067 Dresden, Germany（距離電車Theaterplatz站需步行約3分鐘）

開放時間：10:00-18:00

聖母教堂（Frauenkirche）

聖母教堂（Frauenkirche）。 圖／shutterstock

聖母教堂是居民宗教信仰的象徵，同時也是一大地標建築。教堂內部裝潢十分華麗且莊嚴，並且平常有固定風琴演奏的表驗，提供民眾免費入內欣賞；另外還可以花費8歐元爬上教堂塔樓最高處的圓頂部分，眺望整個德勒斯登的城市風光，以及旁邊易北河的風景。

小提醒：圓頂並不是每天都開放哦，可以事先上官網查詢開放時間。

地址：Neumarkt, 01067 Dresden, Germany（距離電車Altmarkt站需步行約5分鐘）

開放時間：10:00-18:00

王侯馬列圖（Fürstenzug）

王侯馬列圖（Fürstenzug）。 圖／shutterstock

王侯馬列圖又被稱作王子的行列，是一幅長達 102 公尺的壁畫，描繪德勒斯登歷代統治者騎馬的畫像。最特別的地方在於整面高牆皆使用磁磚拼貼而成，栩栩如生地讓人站在畫前就能夠深刻感受到恢弘的氣勢，是遊覽古城區一定要拜訪的藝術鉅作！

地址：Augustusstraße 1, 01067 Dresden, Germany（距離電車Theaterplatz站需步行約3分鐘）

開放時間：全日

宮廷主教座堂（Katholische Hofkirche）

宮廷主教座堂（Katholische Hofkirche）。 圖／shutterstock

宮廷教堂是德勒斯登的另一座主要教堂，亦是薩克森地區最大的天主教中心。當地的宗教音樂便是在此地起源發展，現在仍保有管風琴演奏、合唱團等傳統表演。這裡也是著名的夜景聖地，教堂內部會在每天晚上亮起燈光，與前方廣場上一盞盞路燈交相輝映，非常漂亮。

地址：Schloßstraße 24, 01067 Dresden, Germany（距離電車Theaterplatz站需步行約2分鐘）

開放時間：週五13:00-17:00；週日12:00-16:00；其餘時間10:00-17:00

布呂爾平台（Brühlsche Terrasse）

布呂爾平台（Brühlsche Terrasse）。 圖／shutterstock

布呂爾平台是一處使用文藝復興風格設計的露臺，面向易北河的一整排長椅是觀賞河岸遼闊景色的絕佳位置，也使它享有「歐洲的陽台」的美稱！平台的後方有許多重要歷史古蹟可以參訪，沿路上還有各式咖啡廳以及餐廳，在古城區逛累了不妨來這裡散步休息，享受悠閒的時光！

地址：Georg-Treu-Platz 1, 01067 Dresden, Germany（距離電車Dresden Synagoge站需步行約5分鐘）

開放時間：全日

奧古斯都大橋（Augustusbrücke）

奧古斯都大橋（Augustusbrücke）。 圖／shutterstock

奧古斯都大橋是是歷史上的重要橋樑，橫跨易北河連接北部的新城區和南部的舊城區，在德勒斯登遊玩時常需要經過此處。它只供行人和自行車經過，因此許多人會駐足在此眺望易北河的風景，橋上也不時會有街頭藝人演奏小提琴、口風琴等等，是非常熱鬧的交通要道！

地址：Augustusbrücke, 01067 Dresden, Germany（距離電車Theaterplatz站需步行約2分鐘）

開放時間：全日

新城區景點

藝術工匠廊街（Kunsthofpassage）

藝術工匠廊街（Kunsthofpassage）。 圖／shutterstock

這裡原先是雜亂不堪的街區，重新修建過後搖身一變，充滿了藝術氣息與各種驚喜！建築的牆面由鮮豔的色彩與特殊媒材裝飾，結合許多特色餐館、手工藝品店等等，表現出藝術家們的創意與巧思。圖中的光雨庭（Hof der Elemente）便是其中最有特色的景點之一，牆面上佈滿了金屬水管以及銅片，加上流水敲擊的聲響，便可以感受一場視覺與聽覺的盛宴！

地址：Görlitzer Str. 21-25, 01099 Dresden, Germany（距離電車Alaunplatz站需步行約4分鐘）

開放時間：週六11:00-17:30；週日休息；其餘時間11:00-19:30

金色騎士（Goldener Reiter）

金色騎士（Goldener Reiter）。 圖／shutterstock

金色騎士是新城區最代表性的地標之一，雕塑了奧古斯特二世的馬上英姿，整座雕像表面都鍍上了一層金，在陽光的照耀下顯得更加閃閃發光。還可以順便去附近的新城世紀市場（Neustädter Markthalle）逛逛，在古典的建築內部是一座新式購物中心，有琳琅滿目的美食與手作工坊、精品店滿足你所有的購物需求！

地址：Neustädter Markt 14, 01097 Dresden, Germany（距離電車Dresden Neustädter Markt站需步行約4分鐘）

開放時間：全日

美食

生巧克力冰店CAMONDAS

生巧克力冰店CAMONDAS。 圖／FunTime小編群

CAMONDAS位在王侯馬列圖附近的街道上，是德勒斯登非常有名的巧克力店。店內除了有販售許多巧克力相關商品與甜品供內用之外，旁邊還設置了外帶窗口，招牌上寫著「整座城市最棒的巧克力冰」，可見他們在這裡的人氣真的非常高～其中最熱門的莫過於櫥窗裡一整排的生巧克力冰棒，既消暑又能品嘗到濃郁醇厚的巧克力味，來到古城區一定要試一試！

地址：Schloßstraße 22, 01067 Dresden, Germany（距離電車Theaterplatz站需步行約4分鐘）

營業時間：11:00-18:00

啤酒花園餐廳Biergarten Am Narrenhäusel

啤酒花園餐廳Biergarten Am Narrenhäusel。 圖／shutterstock

位於易北河河岸邊的啤酒花園是多人團體聚餐的好地方，提供各種酒類與餐點，其中受到最多居民、遊客喜愛的是道地的德國小麥啤酒。在這裡用餐最大的優點就是可以遠眺對岸古城區的教堂與建築，同時欣賞河畔美景！

地址：01097 Dresden, Germany（距離電車Dresden Neustädter Markt站需步行約6分鐘）

營業時間：16:00-22:00

咖哩香腸專賣店Curry am Schloss

咖哩香腸專賣店Curry am Schloss。 圖／shutterstock ▲圖片僅為咖哩香腸圖，非該推薦店家餐點

咖哩香腸（currywurst）是德國飲食文化中具有指標性的一項小吃，在切好的香腸淋上特別的咖哩番茄醬，是廣受歡迎的國民美食。這間Curry am Schloss位在德勒斯登皇宮附近，店內除了咖哩香腸以外也有販賣其他速食與飲品，在城區裡逛餓了不妨來吃看看充滿德式特色的點心！

地址：Schloßstraße 1, 01067 Dresden, Germany（距離電車Altmarkt站需步行約2分鐘）

營業時間：週五週六11:00-21:00；其餘時間11:00-19:00

古城區的教堂、博物館、歌劇院；新城區的藝術廊街、新世紀市場還有易北河風光等等，看完這些景點是不是對德國德勒斯登有更多的瞭解了呢？不妨將這些景點美食納入口袋名單，有機會到德勒斯登一探究竟，親自感受歷史與藝術文化的薰陶！

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