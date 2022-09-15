披薩的故鄉！到南義拿坡里大啖正宗Pizza，走訪千年龐貝古城，想像2000年前的繁榮

{文 / 書那娜-微風國際 }

前往南義-拿坡里 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

回想起幾年前、初次來拿坡里時，恰巧佩戴媽媽從小贈與我的黃金項鍊；沒想到卻被心細的當地人提醒:「不要配戴太貴重的飾品在身上，因為觀光客在這邊其實是很容易遭搶的。」幸運的是，幾次造訪拿坡里的旅程都沒有遇到這樣的憾事。

說起義大利的拿坡里，就屬庶民美食pizza最為聞名；但其實周圍還有不少島嶼、尤其拿坡里身為南義人口最密集的第一大城市更是鮮為人知!拿坡里周邊的島就屬卡布里島最為知名，而在島的東、西兩側分別各有一座火山，世界知名的維蘇威火山也就在此。

走在街上時、的確能明顯感受到當地居民普遍生活多不富裕，但駐足於此也著實最能感受當地生活、也是最接地氣的區域；雖少了些高樓臨立的都市感，卻仍充斥著人情味的溫度。

充分感受南義-拿坡里的最接地氣的深度旅遊 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

而說到拿坡里，怎麼能不聯想到pizza的起源地呢?起初僅是窮人因生活匱乏才用料簡單再加上簡單窯烤便能飽餐一頓的pizza；想不到百年後、竟會受到眾人的喜愛而聞名世界。在拿坡里時，我也曾走訪過幾間百年老店、其中也有獲得米其林評鑑上的店家。大眾對米其林的印象多有昂貴且難以接近的印象，沒想到獲得米其林青睞的pizza一盒僅需5-8歐元，庶民美食可說是當之無愧。

絡繹不絕的排隊人潮聚集在店門口 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

最深得我心的就屬L’Antica pizzeria da Michele的pizza! 店門口每天都有著絡繹不絕的排隊人潮、除了來朝聖的觀光客外，還有許多當地人也會來享用的美味。還是知名的好萊塢女星茱莉亞羅勃茲曾在電影中<享受吧！一個人的旅行>拍攝時大啖美味的pizza那店家。店裡的pizza皮薄多汁、用料樸實卻滋味十足，只要來嚐一次就能體會窯烤竟能有如此純粹的美味而感動。

用料樸實卻滋味十足，來嚐一次就能體會窯烤竟能有如此純粹的美味而感動! -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

龐貝古城

龐貝古城遺址 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

距離拿坡里市中心開車約30分鐘的距離、就可以抵達到達龐貝古城。初踏維蘇威火山山腳下的龐貝古城，有著沒有個兩天、三天都走不完的廣闊。看著眼前的古城、很難想像距今2千年前的此處曾是個貿易蓬勃發展的城鎮。

龐貝古城的一隅 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

想必大家都跟我有一樣的疑問:為什麼至今古城都可以保存的完好如初、栩栩如生呢？其實是因為在火山噴發的一瞬間，整個城鎮就被石灰覆蓋住、所以經過了千年的歲月後，當時的生活痕跡依舊停留在石灰覆蓋的那一刻。

維蘇威火山噴發時、被石灰覆蓋的罹難者遺骸 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

龐貝遺址中依稀能看到千年前的生活痕跡 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

據說在挖掘龐貝遺址時，仍可看出當初商業與民生發展是十分熱絡的，走訪古城遺址間彷彿能看到千年前的盛景，對比現今不禁萌生產生了些許的哀傷感。

穿梭在千年遺址中，不禁萌生些許哀傷 -圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供

若要問我到底什麼是拿坡里的魅力呢？除了正統的pizza與龐貝古城的遺跡外，我還會說能感受真正南意的風情、就是這個魅力最讓我沉醉。拿坡里有著舒適、怡人的氣候再加上南部人的熱情，讓這沿岸的海與小島成為許多歐洲人必來旅遊的地方。不論是老城周遭的街道建築景觀都十分有特色，或是單純來看看南義氛圍，拿坡里都是一個值得參訪的地方、尤其如果想要深入體驗義大利的傳統文化與美食，都非常推薦在拿坡里待個幾天、相信絕不後悔！