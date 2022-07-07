Netflix開團！ 學艾蜜莉狂自拍，巴黎「熱劇景點導覽」免費預約散步路線

導覽能帶你深入認識巴黎並重溫劇情 / 來源： flickr

圖文/Pei

Netflix《艾蜜莉在巴黎》讓人大飽眼福，劇裡多采多姿的巴黎時光你也可以擁有！

Netflix新花樣：熱播劇景點免費導覽

花都巴黎這座城市混亂美麗、古典時新，每一刻都很有個性，就像《艾蜜莉在巴黎》裡的人物一樣，在大城市裡都能找到自在的天地。

Netflix都會劇《艾蜜莉在巴黎》和精彩復仇劇《LUPIN亞森羅蘋》不僅故事吸引人，拍攝場景更是追劇迷的大看點，連法國人都說巴黎是全世界最美的城市，那麼跟著熱劇一起探索城中故事就更有趣了；而且剛推出的旅遊項目－散步導覽還是免費的哦！

你會在巴黎歌劇院找到許多音樂家的雕像 / 來源： wikimedia 巴黎歌劇院讓人驚嘆不已 / 來源： wikimedia 王宮花園附近每一個角落都很美 / 來源： wikimedia 兩小時的導覽將帶你穿越劇中出現的巴黎各個最美角落，例如藝文高地蒙馬特的「粉紅房屋」、學術風「拉丁區」、充滿故事的盧森堡花園和塞納河上華麗壯觀的亞歷山大三世大橋，當然你也會經過王族貴氣的羅浮宮和巴黎聖母院，行程非常精彩。

法國超級老牌冰淇淋一定要試試 / 來源： flickr 美食也將是你巴黎之旅的一大重點－巴黎新開的最大麵包店BO&MIE﹑拉法葉百貨美食天地、日本街排隊拉麵、Grom義大利冰淇淋或大名鼎鼎的法國Berthillon冰淇淋……這個散步路線絕對會是你雙眼和味蕾的盛宴。

IG風、古典風、街頭風通通有

巴黎蒙馬特有許多個性十足的藝術裝飾 / 來源： WIKIMEDIA Pei小編這就帶大家來看看幾個景點。從北邊紅磨坊開始，到艾蜜莉狂自拍的「粉紅房屋」La Maison Rose拍下可愛又浪漫的照片、喝杯咖啡，整個心情都會興奮起來！

接下來是拉法葉百貨旁邊的歌劇院Palais Garnier. 這附近有三五好友約在古老咖啡廳話家常的當地人、閒坐聽街頭演唱的路人、繁忙購物買包包和香水的旅人……氣氛超好，歌劇院裡面豪華的裝潢和精緻的紀念品店，大家也別錯過哦。如果幸運，你還能買到歌劇院上蜂巢直接出品的巴黎蜂蜜！

早期貴婦專屬的逛街長廊Galerie Vivienne非常華麗 / 來源：wikimedia 接著走向塞納河，羅浮宮一帶都是經典。艾蜜莉和瀟灑好朋友Mindy就是在這裡相識。王宮花園Jardin du Palais Royal是法國大革命的起點，如今煙硝過去，我們來到這裡，後面是喜劇院、貴婦購物長廊，前面是熱鬧的夏特雷商業區和香榭麗舍大道，羅浮宮現在也開了地下商場，入手法國在地名物和精緻藝術紀念品，來這裡放心又方便。

在塞納河聖路易島上曬太陽超愜意 / 來源： wikimedia 如果你還有點時間，到附近麵包店買點三明治、手工牛角麵包和飲料，到塞納河邊或周圍草地野餐，就非常像巴黎人喔！

免費導覽如何參加

好康總是有限，今年7月有機會到巴黎的話，到以下網站預約吧！

https://netflix.neweuropetours.eu/

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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