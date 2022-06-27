最深、最高級、最療癒！　收集絕美歐洲湖泊之「最」

國王湖也有像奧地利湖區般小巧可愛的一角 / 來源： flickr 圖文/Pei

美如童話的歐洲來自寧靜優雅的湖光山色，瑞士、義大利、德國和匈牙利的碧水藍天為炎熱夏日帶來清爽涼意。

度假最舒服的就是打開窗戶，馬上看見仙境般的風景；歐洲大大小小的湖區也一直是當地人假期愛去的目的地，Pei小編這就精選幾個熱門國家的秘境湖泊，有的翠綠、有的湛藍、有的深藏浪漫秘境……等著大家去享受！

德國最深湖泊

踏進國王湖仙境 忘了自己在哪裡 / 來源： wikipedia 「國王湖」（Königssee）位在德國南部巴伐利亞州和奧地利的交界，阿爾卑斯山脈環抱，光聽就知道風景絕對不俗，而且它是在最後一個冰河時期由冰川形成的，是德國最深的湖泊，無論是喜歡登山或簡單閒逛的旅人，都很適合！

湖中教堂給人夢幻的感受 / 來源： pixabay 國王湖周邊成為國家公園也不讓人意外了，它擁有清澈如鏡的水源還被公認是德國最乾淨的湖，細心觀察，這裡只有電動船和人力腳踏與手划船，因此能保持湖水的高品質，甚至還達到飲用水標準。

今天當個可愛的德國小孩 / 來源： wikimedia 在大山大湖間 傳統服飾顯得更鮮豔 / 來源： rawpixel 如果想體驗當地人文風情，德國巴伐利亞啤酒節最常見的傳統服飾，大家可以在當地購買購租借，然後走進古色古香的餐廳享受鱒魚料理，這就是非常德國的一天喔！

交通也很方便，從慕尼黑或更鄰近的奧地利薩爾斯堡都能輕鬆來回，建議大家買一日票省點旅費。

義大利最高貴湖泊

為什麼說北方大湖「科莫」（Lago Como）最高貴呢？首先，這裡是絲綢重鎮，長年供應給貴客，也吸引更多人來這裡做生意發展蓬勃的貿易；這個義大利第三大湖，是阿爾卑斯山脈的冰川湖泊，風景如畫，自然也成為中產階級來這裡購置度假小屋，在Como有房子在當地可是很令人羨慕的！

在義大利科莫湖度假讓人好羨慕 / 來源： wikimedia 科莫湖離米蘭只有50多公里，周邊很多小村莊，也很適合秘境探索，不僅是度假勝地，也是許多影劇的取景場地；春夏秋冬各有特色，高級飯店也不少，想在義大利來趟優雅假期，或露營健行，大家都能找到最喜歡的科莫，連《星際大戰》角色都在這裡談戀愛呀。

到義大利湖區不可錯過精緻小鎮Bellagio / 來源：wikimedia 到義大利，美食當然也不會辜負你。湖鮮鯡魚、鱒魚、鰻魚、新鮮的無花果、橄欖和石榴都是很有歐洲日常的好味道；科莫湖畔的最美小鎮在哪裡呢？Bellagio這個帶有中世紀風格﹑古樸繽紛房屋的村莊完全可以成為你的最美背景！

歐洲最大溫泉湖－匈牙利療癒你

匈牙利人很愛泡溫泉，甚至還有2萬年前就形成的「溫泉湖」，你知道嗎？

匈牙利人夏天非常愛泡進湖水裡解暑 / 來源： flickr 從首都布達佩斯各大浴場就可以看出當地人多享受水浴，還有散布全國的湖畔在夏天變成匈牙利人的天然泳池，音樂節、水上運動和美食活動通通有！

歐洲最大溫泉湖就在匈牙利！現在本地人的秘境就要揭開──「黑維茲湖」（Lake Heviz）周邊有森林浴、花草香和清澈湖水提供你多種療癒紓壓選擇，例如天然藥草療法、溫泉水療、花香精油按摩……還沒說完已經夠讓大家心馳神往。

冬天在睡蓮間泡溫泉 只在Hévíz有 / 來源： wikimedia 特別的是，這裡一年四季都有溫泉可以泡，而且還是有睡蓮相伴，冬天到夏天的水溫約23~38度，非常舒服喔；湖水更是每三天就更換一次，安全潔淨讓人很放心！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦。

Pei小編祝大家平安健康！

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