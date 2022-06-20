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空中鐵道、水陸兩棲超刺激！　獨特交通方式暢遊巴黎、德國小城

聯合新聞網／ MilliUN Miles
Wuppertal這世界獨有的列車值得專程來體驗 / 來源：wikimedia 　
Wuppertal這世界獨有的列車值得專程來體驗 / 來源：wikimedia 　

圖文/Pei

這是世界獨有的逛街方式，而且很刺激喔。全新的鴨仔車巴黎亮相、全球最老的德國懸空列車值得一玩！

巴黎　兩棲巴士暢遊浪漫景點

水陸兩棲鴨鴨車帶你遊巴黎 / 來源： Canardsdeparis
水陸兩棲鴨鴨車帶你遊巴黎 / 來源： Canardsdeparis
巴黎有新玩意登場了。因為市府開始禁止觀光巴士進入市區，長年運行的遊船好像也沒什麼新意，於是去年夏天法國人就試營運了一次「兩棲巴士」鴨鴨車（Marcel le Canard），帶大家在巴黎市區陸上水上橫著走，今年又開始強力推廣了！

塞納河我來了 / 來源： Canardsdeparis
塞納河我來了 / 來源： Canardsdeparis
超歡樂鴨鴨車 / 來源： Canardsdeparis　
超歡樂鴨鴨車 / 來源： Canardsdeparis　
鴨鴨車由經驗豐富的藝人或喜劇演員當導遊，用幽默有趣的方式帶乘客看遍著名景點－巴黎鐵塔、大小皇宮、香榭麗舍大街和凱旋門、榮軍院和氣勢雄偉的大橋……還會去「新凱旋門」la Défendse, 市郊森林和公園閒晃哦。

豐富的行程每個季節上車地點都不一樣，但將近兩小時的航行中，有20分鐘左右都會在塞納河上漫遊，方便你從水陸兩種不同角度拍下新鮮的巴黎之旅。

大人小孩都會愛的鴨鴨車價格，12歲以下孩童22歐、成人 38歐，Marcel le Canard官網可以直接訂票，電子票券即可登車。如果在官網顯示時段滿座，就不會接受車上現場買票了，請大家多注意哦。

德國　全世界最早的懸掛列車

倒掛列車非常可愛 / 來源： wikipedia　
倒掛列車非常可愛 / 來源： wikipedia　
車廂內部小巧整潔 / 來源： wikimedia　
車廂內部小巧整潔 / 來源： wikimedia　
大家想體驗超過120年歷史的空中列車嗎？在德國西北部杜賽道夫附近，有座漂亮的城市Wuppertal，1901年正式開放懸掛單軌列車載客，不僅是全球最早的電氣化空中列車，至今仍是深受當地人和歐洲電影喜愛的交通工具。

特殊列車還出過郵票 好想收集啊 / 來源： wikipedia
特殊列車還出過郵票 好想收集啊 / 來源： wikipedia
列車車廂雖然不長，但軌道有13公里，每天載客約8萬人次，經過20個車站途中，大家可以欣賞到現代化的建築、古典的房屋、可愛的動植物園和華麗的劇院等景點，就算不下車都很愉快！

到Luisenstrasse夢幻小社區享受咖啡時光 / 來源：flickr
到Luisenstrasse夢幻小社區享受咖啡時光 / 來源：flickr
不過Pei小編還是要推荐大家把握機會下車走走，到城北的露易絲路（Luisenstrasse）一帶閒晃，這裡特別安靜精緻，充滿在地生活的優雅氣氛和咖啡香；沒錯，咖啡廳就是這裡的名物之一，來這裡好好享受你的德國下午茶吧。　　

Wuppertal連雜貨店都這麼童話　 / 來源： flickr
Wuppertal連雜貨店都這麼童話　 / 來源： flickr
關於這個空中列車有個奇聞軼事，那就是1950年時，有個當地馬戲團突發奇想讓大象Tuffi搭車。但牠居然因為有點緊張，然後看到眼下的河流就一躍而下......還好沒有受傷，在河裡玩泥漿超享受！所以現在搭列車也能看見河中央Tuffi的雕像，讓大家遙想當年驚險但可愛的畫面。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

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巴黎 德國 咖啡廳

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