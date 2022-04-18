獨享整片森林、住童話系湖中小屋！法國綠旅行療癒系「環保旅館」正夯

圖文/Pei

以環保概念打造最優住宿體驗，法國這些小屋在視覺和感受上都讓人非常享受，綠旅行愉快！

貴族社區 私人森林租給你

在法國中部的「盧瓦河谷」Loire Valley不像巴黎或波爾多那樣熱門，但絕對是原汁原味法國文化寶地！

香波堡讓你走進夢境 / 來源： wikipedia 首先，一代名家達文西曾經住在這裡，設計出偉大的城堡「香波堡」並留下許多珍貴文稿，至今，盧瓦河谷仍是最浪漫的「城堡群落」，中世紀到文藝復興時期的堡壘、法式園林庭院和王室花園、酒莊……千百年來都是法國人最珍愛的地區，2000年更正式成為聯合國世界文化遺產，住宿環境也是一流。

Pei小編要向大家介紹的，就是完美融合自然和藝術的森林木屋！Loire Valley Lodges莊園擁有300公頃的私人森林，只有18間設計風兼顧環保的小屋，保證賓客能完全放鬆，隨意漫步享受芬多精和花香，第二天就在綠林環繞的清新空氣中醒來。

這片森林屬於你 / 來源： loirevalleylodges 每天都享受超舒服的綠意 / 來源： loirevalleylodges 設計風木屋非常有質感 / 來源：loirevalleylodges 法式早餐這樣吃最完美 / 來源： loirevalleylodges 莊園提供精油按摩、聲音療法和腳底按摩等理療服務，讓自己安身在大自然裡好好度假，就是這裡了。

真正的森林浴！ / 來源： loirevalleylodges 地址 ：1 Allée de la Duporterie, 37320 Esvres-sur-Indre

超可愛湖中小房、樹屋 超像電影畫面

Coucoo Grands Lacs小屋又可愛又夢幻，讓人一眼就愛上！

住進樹屋是你的夢想嗎？ / 來源：CoucooGL 這是你法國之旅的家 / 來源：CoucooGL 法國東部接近瑞士的勃根地大區，非常吸引人，有的是洋蔥形狀的童話故事湖中小屋，也有的是小巧的樹屋，每個都很適合探索拍照。

在這裡，水和電用量都減到低位，全方位使用當地食材和材料來打造住宿與菜單，設施和洗浴用品也是環保設計，大家可以輕鬆轉到「低消耗、高環保」模式來度假，然後把這些好觀念帶回家！

主人特別以可持續的概念打造這個住宿園區，而且沒有Wifi, 希望大家來可以好好放鬆享受假期，發掘大自然的可愛和神奇－騎單車環遊﹑繞湖散步、拜訪附近小村莊，甚至划船、游泳和探險活動都歡迎大家挑戰哦。

地址 ：La Forge de Bonnal, 70230 Chassey-lès-Montbozon

開遍法國的環保酒店 平價住進時尚裡

大家都想去波爾多！當然這古色古香、燈光美氣氛佳、食物美酒又出色的好地方深受法國國內外旅人喜愛，如果不是住在酒莊，波爾多市區旅館評價不一又很難訂，怎麼辦呢？

年輕朝氣滿滿 / 來源： eklo.officiel 家庭出遊？親子房會讓你捨不得走 / 來源：eklo.officiel 年輕人打造的時尚連鎖新品牌 Eklo會是很好的選擇－價格實惠、設計新穎而且融入很多環保的觀念，運用太陽能，讓整體能源消耗只到一般飯店的40%, 還有花園、菜圃、公用廚房和辦公區，據說這裡被評為全法國top 5的環保飯店喔！

想和各地來的年輕人一起輕鬆聊天、享受波爾多，這裡會很適合你。如果愛上Eklo的設計和概念，全法國將有10家品牌連鎖店在北部里爾、東部里昂、西部諾曼第大區、南部馬賽和蒙彼利埃等旅遊城市也等著大家探索，順便環遊法國。

前衛的設計讓eklo深受大家喜歡 / 來源：eklo.officiel 地址 ：10 Rue de la Gare d'Orléans, 33100 Bordeaux

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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