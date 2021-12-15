冰雪迷宮、藍眼淚湖泊！隱藏版「中歐阿爾卑斯」　波蘭Zakopane滑雪熱點公開

雪橇探險會是難忘的體驗 / 來源：DiscoverZakopane

圖文/Pei

歐洲是冬季滑雪勝地，瑞士太貴、法國人太多，好吃好玩的波蘭會讓你發現新世界！

曾擁有世界最大「冰雪迷宮」

目前世界紀錄上最大的冰雪迷宮位於加拿大，波蘭2016年也曾經用多達6萬個冰塊打造出雪白迷宮，位置就在國境最南邊的Zakopane！

大家一起滑雪氣氛超好 / 來源： DiscoverZakopane

Zakopane雖然在亞洲旅人圈子名氣不響亮，但旅行團和旅遊節目都在介紹要價不斐的瑞士，這個歐洲人心裡的「滑雪之都」不僅CP值高（纜車票價最貴大約35歐元），還有亞洲很少有機會嘗試的波蘭菜餚可以享受。

她也是多個大型滑雪國際賽的賽場，夏天則會舉行登山、單車等戶外活動和比賽，有雪山當背景、呼吸純淨空氣，你會喜歡的！

「波蘭阿爾卑斯」的秘密：藍眼淚湖泊、藝文聚落

Zakopane有許多可愛的度假小木屋，也因為曾有許多藝術家到這裡創作，這國境之南因此也留有不少畫家、作家、詩人和音樂家的作品和蹤跡，大家可以好好發掘。

這個渡假勝地人氣多高呢？每年大概接待250萬人，冬天來這裡滑雪、跳傘、玩雪地越野、華雪橇或溜冰，活動超豐富；度過刺激的一天後，波蘭特色烤羊肉和各式熱湯，或經典波蘭山區名菜－山區蘋果派﹑烤馬鈴薯餅、暖身熱湯、炒蘑菇乾鍋、漁鮮……會讓你充飽滿滿的電，第二天繼續探險！

精緻漂亮的主街道 / 來源： DiscoverZakopane 波蘭南部的山區特產 煙燻羊乳酪 / 來源：DiscoverZakopane

大家也可以到鎮上的中心街道Krupówki湊熱鬧，街頭藝術家、餐廳、咖啡店﹑商鋪和嘉年華表演隨時有可能跳出來給你驚喜。這個波蘭小鎮有什麼特產？皮革製品、包包、煙燻起司和有傳統風情的田園風裝飾品……都很適合入手。

夏天詩歌般的大片牧場 / 來源： DiscoverZakopane 藍眼淚湖秘境不可錯過 / 來源： pixabay 趁天氣好，Pei小編推荐大家去看曾獲評為全球最美湖泊之一的「藍眼淚」（Morskie Oko）、好好玩一趟國家森林公園＂Tatra National Park＂，裡面的青山綠水和阿爾卑斯風情一定會讓你著迷，她也是獲得聯合國教科文組織認可的生態保護區！

Zakopane各級別滑雪場推荐

滑雪新手或高手都會愛上這裡的雪道和環境！記下這幾個地點，下個雪季提前預約吧：

1. 初級雪場－NOSAL ski station

滑雪學校、滑雪托兒幼幼班、餐廳設施齊全

2. 初~中級雪場－Zakopane Szymoszkowa ski station

藍、綠道為主，有纜車和中高難度的紅道，也有滑雪托兒幼幼班、餐飲服務

3. 初~中高級雪場－Zakopane Harenda ski station

最高難度到黑色道，還有溜冰場

4. 中高級雪場－Kasprowy Wierch ski pistes

算是最知名，也是波蘭最高的滑雪場，初級不宜！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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