「冰島秘境夜店」四面環海！到世界盡頭跑趴　還有白雪配極光

圖文/Pei

白雪配極光 disco將帶來前所未有的感受

聖誕就要到了，Pei小編最近很喜歡遙想聖誕老公公住的北歐，平時大家會想到寧靜的北國森林﹑大片白雪、火山溫泉和童話王國，那麼比較熱鬧的活動呢？

穿著厚厚的外套享受電音 / 來源： VisitWestfjords

冰島最近剛宣布要在遙遠的西島開間disco, 為不足3000人的小地方帶來熱力四射的夜店氣氛；2022年4月，冬季與春季的交界，歡迎旅人們到冰島赴這場盛宴，享受冰島pop和來自全世界的知名DJ精選音樂放給你聽！

其實這是紐約夜店團隊要到冰島打造的快閃party, 他們喜歡到世界各地偏遠但獨特的地方開夜店，邀請一流DJ自然也能吸引很多人參加；冰島最西部這個峽灣區的小漁村Þingeyri是雀屏中選的地點，四面環海、觀光資源豐富，早已是冰島當地人心目中的秘境，就要被世人看見囉。

這裡不是世界之巔 卻給人世界盡頭的浪漫感 / 來源：VisitWestfjords

如果大家決定前往體驗北國極光下的夜店，從冰島首都出發，需要6小時車程，不過飛到鄰近的Ísafjörður機場只需半個多小時就能到達。

冰島西部峽灣 有什麼秘境景點？

冰島Dynjandi瀑布展現寧靜小國的磅礡氣勢 / 來源： wikimedia

首先，參觀這古老峽灣區，最方便的旅行方式就是開車。大家可以隨心選擇景點，欣賞冰島最多鬼斧神工景觀的峽灣區；也可以前往遊人必去的「新娘頭紗」瀑布Dynjandi, 體驗大量水流從急速俯衝的驚奇感受，然後沿著它往下繼續參觀其他6座瀑布，小小冒險會帶來深刻回憶。

北國的聖誕氣氛越來越濃厚 / 來源：VisitWestfjords

因為這比較不受城市影響，峽灣區的環境保存得很好，大家可以到自然公園或「歐洲最西端」高400公尺的Látrabjarg斷崖挑戰膽量、探索北國的獨特生態和沒見過的動植物、嘗試島上每一座小漁村的美食﹑甚至尋找一處沒有人的地方，獨享天涯海角的寧靜和遼闊風光－說不定粉紅沙灘Rauðasandur就會被你找到囉。

泡溫泉也是冰島之旅的必玩項目 / 來源：VisitWestfjords

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

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