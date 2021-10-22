走進綠色首都「盧比安納」歐洲老城，處處充滿龍的傳奇色彩

盧比安納是適合人生圓滿之後，年老定居的歐洲小城。 圖：吉光旅遊／提供

【旅奇傳媒/作者-林瑞昌、責任編輯-王政】盧比安納是斯洛維尼亞首都，人口30萬，適合人生圓滿之後，年老定居的歐洲小城。這座城市處處充滿龍的傳奇故事，傳說希臘英雄傑森打造了亞果號追殺惡龍時經過此地，中世紀聖喬治為了拯救處女在城堡頂上神威屠龍，百年前的世紀大地震是因為潛伏地龍生氣了，而每次洪水過後從幽暗鐘乳石洞底沖帶出來的人色蠑螈，奇形異狀從所未見，不正就是龍的寶寶？

市中心最熱鬧的中心是三重橋，適合在橋邊選個有戶外座位的咖啡店閒坐，靜靜地讓陽光暖活你的身子，橋邊的廣場，行人熙熙攘攘，陽光灑在國家詩人普列舍仁雕像緊繃的肩膀，也灑在不遠處詩人苦戀一生愛人朱莉亞無語的臉龐。

▲盧比安納的三重橋，是舊城與新城的連接點。 圖：吉光旅遊／提供

盧比安納在2016年奪下歐盟國家中綠色首都的桂冠，綠色是樹與草的顏色，綠色是龍的顏色，也是失戀時寫詩的顏色。

托馬斯·曼說：「過去的已逝性質，不是更為深刻，更富傳奇漫遊歐洲色彩，比現在更為貼近當下？」

盧比安納是一個歷史悠久的歐洲老城，而斯洛維尼亞是一個新興的國家。1989年，柏林圍牆在舉世瞠目之中轟然倒下，圍牆事件的偶然，形成東歐近代歷史的必然，有4個國家從歐陸地圖上消失，新生了10多個國家。東德消失，完成了德國的統一；舊蘇聯瓦解，獨立出了愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭、摩爾多瓦，以及俄羅斯本身；捷克斯洛伐克分裂為兩國－斯洛伐克和捷克共和國，而組成南斯拉夫的6個共和國，則各奔前程，成為了斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波士尼亞-赫塞哥維納、塞爾維亞、蒙特尼格羅、馬其頓。

德國知名的歷史作家，賽巴斯提安．哈夫納在1987年出版《從俾斯麥到希特勒》時沒能預見後來的德國統一，後來，他在1990年再版的後記中說：「我未能預先看出那些事件，更遑論期待它們發生，而我所認識的其他人士，也無能在1987年預見或期待它們發生。」

30年前的中國大陸沒有被這一波骨牌效應推倒或撼動，柏林圍牆的倒塌畢竟是發生在六四天安門之後，如果當年胡耀邦多活一個冬天，如果六四事件晚了半年才發生呢？

歷史沒有如果，歷史也不能重來，歷史是一條無情的河流，逝者如斯夫，不捨晝夜。

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