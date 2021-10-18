一年種一百萬棵樹！ 米蘭推超狂「綠化大計」人人有份
圖文/Pei
以後在地圖上看米蘭，會是一片翠綠！該市政府決定幫300萬居民，每人種一棵樹，讓城市換新貌、抗高溫。
歐洲城市抗溫室 米蘭將打造創意綠林城市
Pei小編這就帶大家來到熱情民族－義大利的首都米蘭。這是歐洲人口第3大城，想當然人潮洶湧、交通擁堵，為市民的健康和心靈帶來壓力……在冷氣、冷飲和各種降溫方法上的支出也越來越兇，讓人難以想像下一個夏天會是什麼樣子？
米蘭市政府就啟動一項超大計畫，要在2030年也就是10年內，在城裡種下300萬棵樹，等於每個市民人均擁有1棵樹，說不定還會建立認養制度，讓居民一起照顧樹木。
這項計畫叫’’Forestami’’, 希望在300萬棵樹種好後，米蘭可以變成人類和小動物的小天堂，生態變得更多樣，城市熱島效應也會明顯改善。
「垂直森林宅」後的綠化大計
米蘭都會區內已經有超過100個行政區加入’Forestami，大家已經開始規劃在米蘭的街道、廣場、政府機關、公園和較高建築上種樹，近年很流行，像首爾市政府和新加坡那樣的「植物牆」和「植被屋頂」也會在米蘭出現！
其實米蘭已經擁有「垂直森林」住宅區，設計師Stefano Boeri也會主導這次的10年大計，歐洲認真綠化的城市不只丹麥哥本哈根﹑法國尼斯巴黎和奧地利維也納，時尚又有超強美感的米蘭，也要讓大家大大驚豔了！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言