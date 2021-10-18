一年種一百萬棵樹！　米蘭推超狂「綠化大計」人人有份

圖文/Pei

以後在地圖上看米蘭，會是一片翠綠！該市政府決定幫300萬居民，每人種一棵樹，讓城市換新貌、抗高溫。

歐洲城市抗溫室 米蘭將打造創意綠林城市

Pei小編這就帶大家來到熱情民族－義大利的首都米蘭。這是歐洲人口第3大城，想當然人潮洶湧、交通擁堵，為市民的健康和心靈帶來壓力……在冷氣、冷飲和各種降溫方法上的支出也越來越兇，讓人難以想像下一個夏天會是什麼樣子？

米蘭開始宣傳城市綠化大計 / 來源：forestami 城市森林 未來就在眼前 / 來源： forestami 米蘭市政府就啟動一項超大計畫，要在2030年也就是10年內，在城裡種下300萬棵樹，等於每個市民人均擁有1棵樹，說不定還會建立認養制度，讓居民一起照顧樹木。

每人一棵樹 大家動起來 / 來源：forestami 米蘭的地圖 未來將是一片翠綠 / 來源： forestami 這項計畫叫’’Forestami’’, 希望在300萬棵樹種好後，米蘭可以變成人類和小動物的小天堂，生態變得更多樣，城市熱島效應也會明顯改善。

「垂直森林宅」後的綠化大計

米蘭都會區內已經有超過100個行政區加入’Forestami，大家已經開始規劃在米蘭的街道、廣場、政府機關、公園和較高建築上種樹，近年很流行，像首爾市政府和新加坡那樣的「植物牆」和「植被屋頂」也會在米蘭出現！

首爾市政府的綠能門面 啟發了很多城市 / 來源： Wikimedia 米蘭的垂直森林住宅大樓設計大膽 / 來源： wikipedia 其實米蘭已經擁有「垂直森林」住宅區，設計師Stefano Boeri也會主導這次的10年大計，歐洲認真綠化的城市不只丹麥哥本哈根﹑法國尼斯巴黎和奧地利維也納，時尚又有超強美感的米蘭，也要讓大家大大驚豔了！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

「無車」正流行！ 歐美這些知名大街 將讓給行人獨享