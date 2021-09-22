全歐洲最愛喝茶的國家！捷克「獨特茶文化」搭配肉桂捲吃更療癒

圖文/Pei

喜歡喝茶嗎？歐洲不缺華麗的茶館，可愛的捷克是全歐洲最愛喝茶的國度之一，擁有獨特的茶文化，還輸出各國！

找捷克人喝茶 你會被當成在地人！ / 來源： wikimedia / 來源： wikimedia

約捷克人去“cajovna”喝茶！

布拉格、波希米亞對台灣大眾來說不算陌生，尤其近10年來，捷克和匈牙利等國越來越受旅人歡迎，甚至台灣也可以享受正統捷克餐！

那麼大家對捷克餐飲文化有什麼印象呢？

Pei小編想把印象深刻的「捷克飲茶文化」介紹給你！多年前小編從捷克第二大城Brno出發，聽說當地人（年輕人也是）很愛上遍布全城的茶館－捷克語’’cajovna’’，很好奇歐洲的茶館會是什麼樣子，他們喝什麼茶呢？

捷克茶館融合西方輕音樂 中東地毯和各國茶品 / 來源： flickr 結果小編體驗到的是「經典」的捷克茶館風情：中東北非風格的磁磚地板和毛毯、中華風的燈具和茶葉，但店裡播的是西洋輕音樂……這樣的組合既特殊，又讓所有人覺得自在舒服。

東部小城Brno有濃厚的茶文化 / 來源： wikimedia 事實上，捷克雖有貴為國民飲品的 Pilsner, 從20世紀開始風行的茶葉和咖啡也離不開當地人的生活喔！大家在捷克可以發現各地都有茶館，裡面供應的熱門茶品是南亞錫蘭紅茶和東歐的俄羅斯茶葉(和共產歷史有關)，例如在台灣很少見的Kusmi俄羅斯娃娃茶，來捷克就是你品嘗的好機會！

如果喝茶想配點甜的，捷克傳統又高人氣的肉桂捲一定要試試看，在烤爐上轉啊轉的，光看就很療癒溫暖，香甜軟糯的口感，你會很喜歡。

東歐肉桂糖捲Trdelnik在Brno有獨特版本 / 來源：flickr 學捷克人這樣吃 / 來源：pixabay 布拉格歷史最悠久的茶館有市中心的全國首家茶館Dobra Cajovna和另外一家熱門的Good Tea-room, 如今，整個捷克就有超過300家茶館！

捷克也因此成為全球茶館數目排名前列的國度（不知道有沒有算上亞洲國家），融合全世界各種生活風格、表現共產垮台後獨立精神和「佛系人生」象徵的茶館，也成為必體驗的捷克文化之一，甚至還把這種特殊的捷克模型「出口」到匈牙利、波蘭等國，大家走過路過，千萬別錯過啦。

在捷克喝茶的時候，Pei小編建議你問一下旁邊的捷克人喜歡怎麼喝茶？或許你會有新發現哦。

Brno市集 / 來源： pixabay 無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

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