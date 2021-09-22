快訊

自購1600萬劑疫苗何時到貨？ 陳時中鬆口：希望年底前

懶人包／4大超商「振興五倍券」綁定、預訂加碼優惠快來看

全歐洲最愛喝茶的國家！捷克「獨特茶文化」搭配肉桂捲吃更療癒

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源：flickr / 來源：pixabay
/ 來源：flickr / 來源：pixabay

圖文/Pei

喜歡喝茶嗎？歐洲不缺華麗的茶館，可愛的捷克是全歐洲最愛喝茶的國度之一，擁有獨特的茶文化，還輸出各國！

找捷克人喝茶 你會被當成在地人！ / 來源： wikimedia / 來源： wikimedia
找捷克人喝茶 你會被當成在地人！ / 來源： wikimedia / 來源： wikimedia

約捷克人去“cajovna”喝茶！

布拉格、波希米亞對台灣大眾來說不算陌生，尤其近10年來，捷克和匈牙利等國越來越受旅人歡迎，甚至台灣也可以享受正統捷克餐！

那麼大家對捷克餐飲文化有什麼印象呢？

Pei小編想把印象深刻的「捷克飲茶文化」介紹給你！多年前小編從捷克第二大城Brno出發，聽說當地人（年輕人也是）很愛上遍布全城的茶館－捷克語’’cajovna’’，很好奇歐洲的茶館會是什麼樣子，他們喝什麼茶呢？

捷克茶館融合西方輕音樂 中東地毯和各國茶品 / 來源： flickr　
捷克茶館融合西方輕音樂 中東地毯和各國茶品 / 來源： flickr　
結果小編體驗到的是「經典」的捷克茶館風情：中東北非風格的磁磚地板和毛毯、中華風的燈具和茶葉，但店裡播的是西洋輕音樂……這樣的組合既特殊，又讓所有人覺得自在舒服。

東部小城Brno有濃厚的茶文化 / 來源： wikimedia　
東部小城Brno有濃厚的茶文化 / 來源： wikimedia　
事實上，捷克雖有貴為國民飲品的 Pilsner, 從20世紀開始風行的茶葉和咖啡也離不開當地人的生活喔！大家在捷克可以發現各地都有茶館，裡面供應的熱門茶品是南亞錫蘭紅茶和東歐的俄羅斯茶葉(和共產歷史有關)，例如在台灣很少見的Kusmi俄羅斯娃娃茶，來捷克就是你品嘗的好機會！

如果喝茶想配點甜的，捷克傳統又高人氣的肉桂捲一定要試試看，在烤爐上轉啊轉的，光看就很療癒溫暖，香甜軟糯的口感，你會很喜歡。

東歐肉桂糖捲Trdelnik在Brno有獨特版本 / 來源：flickr
東歐肉桂糖捲Trdelnik在Brno有獨特版本 / 來源：flickr
學捷克人這樣吃 / 來源：pixabay
學捷克人這樣吃 / 來源：pixabay
布拉格歷史最悠久的茶館有市中心的全國首家茶館Dobra Cajovna和另外一家熱門的Good Tea-room, 如今，整個捷克就有超過300家茶館！

捷克也因此成為全球茶館數目排名前列的國度（不知道有沒有算上亞洲國家），融合全世界各種生活風格、表現共產垮台後獨立精神和「佛系人生」象徵的茶館，也成為必體驗的捷克文化之一，甚至還把這種特殊的捷克模型「出口」到匈牙利、波蘭等國，大家走過路過，千萬別錯過啦。　

在捷克喝茶的時候，Pei小編建議你問一下旁邊的捷克人喜歡怎麼喝茶？或許你會有新發現哦。

Brno市集　 / 來源： pixabay
Brno市集　 / 來源： pixabay
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

翻翻英國女王的美食口袋名單　把「王室御用美食」搬上餐桌！ 　

今晚，想來點多瑙河名物－米其林新寵：布達佩斯美食好景 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

捷克 茶館 歐洲

延伸閱讀

台灣經貿代表團將造訪中東歐三國

根本就是房車版的Fabia　全新ŠKODA Slavia偽裝車首度現身！

關注智慧機械和生技等 龔明鑫將率團訪問中東歐三國

拓展經貿 龔明鑫10月率隊訪捷克、立陶宛及斯洛伐克

相關新聞

令人嘆為觀止！歐洲漫遊奢華旅程　搭上傳奇列車穿越羅馬、日內瓦

歐洲鐵道旅遊歷史悠久，最早從單純運輸到探險旅遊再到皇室貴族的風潮之選，成為頂尖的生活品味！Belmond集團再次啟發賓客多樣的旅遊靈感，陸地、鐵道和河輪、遊輪等，主題設計包羅萬象，成就了讓人嘆為觀止的歐洲壯遊時光。

全歐洲最愛喝茶的國家！捷克「獨特茶文化」搭配肉桂捲吃更療癒

喜歡探索鮮為人知的有趣文化嗎？歐洲不缺華麗的茶館，可愛的捷克是全歐洲最愛喝茶的國度之一，擁有獨特的茶文化，還輸出各國！

威尼斯與《看不見的城市》／55個像夢境一般不存在的虛幻城市

義大利作家卡爾維諾生於古巴哈瓦那，他的奇特和充滿想像的寓言作品使他成為二十世紀最重要的小說家之一，小說《看不見的城市》是他的代表作。

宙斯神壇、露天博物館、世界最小博物館一次看！歐洲熱門博物館「e打卡」　

羅浮宮和大英博物館都是人人嚮往的藝術朝聖地，她們的華麗外觀也成為景點；歐洲還有很多經典博物館陸續開放線上參觀，給你即時的心靈感動，還能e打卡！

秋天養生系度假！法國「歐洲最高溫泉」、「葡萄療法」超獨特

引領歐洲有機、度假風的法國有豐富的「日光療法」、「葡萄療法」、「海水浴療」，入秋好體質，就這麼養出來！

倫敦大笨鐘修復接近完工 指針重新裝上回歸本色

英國倫敦著名地標大笨鐘（Big Ben）鐘塔的修復工作日益接近完成。鐘上的指針一度漆成黑色，如今又「回歸本色」普魯士藍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。