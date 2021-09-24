威尼斯「便利出行」升級！歐洲這些景點　行動不便也能自在暢遊

圖文/Pei

歐洲是年長年輕人都愛去的夢幻大地，但大量的老建築、石頭路和階梯也會讓人吃不消！想讓行動不便的親友一起同遊歐洲，你可以選的地方有很多！

義大利威尼斯 將在主要景點裝設坡道

要在威尼斯運河、小巷之間探索，非常靠腿力，尤其是帶著行李或推嬰兒車的旅人，一定不想面對長長的樓梯……市政府已經決定將轉運樞紐－「羅馬廣場」和知名地標「聖馬可廣場」當作中心，打造5條坡道，讓大人小孩、騎單車或帶拐杖的旅人都能輕鬆遊覽威尼斯，真正做到「暢遊大運河」，玩遍水鄉！

古城配大海 太浪漫 / 來源： wikipedia 下次來看看威尼斯聖馬可廣場新的一面 / 來源： wikimedia 例如，未來你我可以沿著坡道走到羅馬廣場旁邊，搭乘水上巴士＂vaporetto＂直通聖洛克大會堂、聖若望大會堂、和威尼斯最大的教堂－聖方濟會聖母堂喔。

讚嘆的同時得到療癒-安康聖母大殿 / 來源： pixabay 此外，這項坡道計畫也會連接到展現巴洛克建築精華的「安康聖母大殿」（Basilica di Santa Maria della Salute），還有三角形延伸到海上的獨特建築「海關大樓博物馆」（Punta della Dogana），把旅人迷路找路的辛勞都解決了。

疫情過後，要走跳威尼斯的435座橋和121座小島，會輕鬆很多囉！

到這些國家 輪椅、拐杖、行李箱都ok！

西班牙、英國﹑斯洛文尼亞也做了很多改善城市便利度、友善行動不便旅人的努力；例如西班牙的巴塞隆納，80%的捷運和100%的公車都完全能接待行動力不那麼充足的遊客，連地中海畔的沙灘都有使用輪椅者的專屬服務。

到巴塞隆納感受滿滿的色彩和熱情 / 來源：wikipedia 英國第二大城－曼徹斯特也是，因為比較晚期才經歷都更，城市有許多地方是沒有階梯的，非常方便大家和家中長者、走不了太多樓梯的孩子一起去玩！

精美湖畔之國斯洛文尼亞的首都－盧布爾雅那呢，則提供許多方便輪椅上下的火車、纜車，最近剛改造又得獎的Butchers’ Bridge橋甚至能讓行動不便者輕鬆登上遊船，想避開旅遊大國來享受安靜歐洲之旅的一家老小，這裡很值得列入考慮哦。

斯洛文尼亞首都的Butcher's Bridge也方便輪椅進出 / 來源：flickr 無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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