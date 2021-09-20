威尼斯與《看不見的城市》／55個像夢境一般不存在的虛幻城市

【旅奇傳媒/作者-林瑞昌、責任編輯-王政】義大利作家卡爾維諾（Italo Calvino, 1923-1985）生於古巴哈瓦那，他的奇特和充滿想像的寓言作品使他成為二十世紀最重要的小說家之一。

小說《看不見的城市》是他的代表作，透過馬可波羅和皇帝忽必烈的對話，描述了在蒙古帝國裡55個像夢境一樣、根本不存在的虛幻城市，這麼多年來，這本小說也是被我放進行李箱裡次數最多的一本書。55個城市有11個主題，分別是記憶、眼睛、符號、名字、慾望、死亡、天空、貿易、連綿、隱匿和輕盈。

卡爾維諾的描述充滿詩意，《看不見的城市》這本小說也等同是一本散文詩集。比如關於城市與記憶，他是如此形容：「在六條河與三座山之後，聳立著左拉（Zora），一座讓見過的人永難忘懷的城市。左拉乃是一點一滴停留在妳的記憶裡，一條條街道、一棟棟房舍、一扇扇門窗。

這座無法抹去的城市像蜂巢一般，我們每個人都可以將想要記得的事物，存放在一格格的小蜂房裡：名人的姓名、美德、數漫遊歐洲字、蔬菜和礦物的分、戰役的日期、星座、演說的片段。

但是，我出發尋訪左拉，卻徒勞無功：為了更加容易記憶，左拉被強迫要靜止不動，永保一致，左拉因此凋萎了、崩解了、消失了。大地已經遺忘了他。」

55個篇章 55個城市

書中那55個看不見的城市，其實每一座城市都是在描述義大利水都「威尼斯」。一邊看小說，一邊讓自己的思緒從馬可波羅的旅程起點威尼斯出發，我有時候也會想起這二十年來旅途中所經歷過的數個夢境之城，來跟書中的城市虛實對應：失落之城馬丘比丘、天空之城希臘梅堤歐拉、地下蟻城土耳其凱馬克利、鹽與水晶之城波蘭威利奇卡、撒哈拉綠洲之城蓋爾達雅、岩石教堂迷宮拉利貝拉等。

▲失落之城馬丘比丘。 圖：吉光旅遊／提供

▲天空之城希臘梅堤歐拉。 圖：吉光旅遊／提供

▲岩石教堂迷宮拉利貝拉。 圖：吉光旅遊／提供

在旅行的移動過程中，除了適合發呆、休息之外，如果你也喜歡在長途火車、搭飛機時看看書，那麼我非常推薦你跟我一樣帶上這本卡爾維諾的看不見的城市。為什麼呢？

第一、書很薄、每一個城市故事只有一兩頁，55個城市，就是55個極短篇，隨時可以分心，再回去發呆。第二、充滿詩意的文字和故事，很好的陪伴，旅途中的心靈伴侶，第三、這本書很神奇，可以喚醒妳的覺察力，打開旅人的眼睛和耳朵，讓人更期待即將到來的遠方。

同時，這一本《看不見的城市》也非常適合夜深人靜，開個小燈，自己一個人坐在家裡沙發上慢閱讀、細細品味，55個看不見的城市，有如55張天方夜譚的魔毯，帶你神遊到世界上的各個城市的角落。

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