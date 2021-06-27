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省錢版東方快車！全新「火車旅館」小資族會愛 沿線環遊歐洲10+城市
圖文/Pei
極速列車和東方快車都是歐洲的經典，但預算不爆炸也有高級火車旅行可以玩！到10多座城市體驗奢侈但不貴的列車之夜，你上嗎？
法國Midnight Trains團隊推出輕奢夜車
眾籌很紅，法國也有數不清的新創等人推一把，現在我們等到好東西了！劃時代的高級火車旅館即將誕生－還準備停靠歐洲10多座城市！
不必像搭東方快車那樣難訂又超花錢，也不必克難躺黑漆漆的過夜列車，Midnight Trains將實現大家搭乘充滿時尚感的精緻列車，邊吃頂級美食，邊環遊歐洲經典城市的夢想（還可以洗個溫暖的澡，比搭飛機或巴士好太多了）。
起終點有巴黎、馬德里、波爾圖、米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬、漢堡、哥本哈根、布魯塞爾、維也納、布達佩斯和愛丁堡等，不僅大大滿足旅人尋找的樂趣，還能重新活絡歐洲日漸下降的夜車搭乘人次。
目前全線列車的價格還沒訂出來，但定位在輕奢小資，2024年首發！請大家繼續注意，過兩年，就能等到Midnight Trains官方定位app公布時刻表的那一天了！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦。
Pei小編祝大家平安健康！
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