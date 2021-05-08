法國可樂、最正宗可麗餅！「甜點之鄉」布列塔尼經典名產一試就愛上
圖文/Pei
法國還沒從疫情中恢復，布列塔尼大區已經準備擁抱自由了！她不僅是法國防疫最成功的區，還是擁有可麗餅和陽光大海的法國庶民甜點之鄉！
法國疫情控制最好的大區 準備重啟正常生活
Pei小編這就帶大家來到台灣知名廣告裡的「布列塔尼奶粉」產地。這是法國西北角的濱海區，因為有溫暖海洋、豐美的海鮮、多樣甜品和自然保養品，讓平均壽命一直很穩定而深受法國和英國人歡迎，甚至有許多英國人都在布列塔尼置產等養老喔。
而今就在法國巴黎等主要城市還沒擺脫疫情時，布列塔尼人已經達到感染率不到10%、手拿許多官方統計的「抗疫最佳」成績單，開始考慮解禁啦！
難怪許多法國居民都到這裡租房子躲疫情，享受田園和海洋風情了－想想，在當地穿上經典的海軍衫吹海風，是不是非常有度假風呢？
那麼在法國人眼裡好像常下雨的布列塔尼，有什麼名產可以迎接大家呢？
法國自產可樂、最有名氣可麗餅 都來自布列塔尼
除了傳遍世界各國的可麗餅配蘋果西打（在法國有蕎麥鹹可麗餅，人氣超高），Pei小編想請大家到法國試試本地可樂！
美食王國什麼都能製造，因此法國人也偏愛本地產品，美國的可口可樂在一些地區就被本地可樂代替了，例如布列塔尼的Breizh可樂、和拿破崙很有淵源的在科西嘉Corsica可樂、昂熱的Anjou可樂。包裝類似美國姊妹，法國專賣的口味更值得嘗試！
再來，是kouign-amann這名字很不像官方法語的「硬皮奶油蛋捲」，從19世紀就是本地人、甚至法國人的日常點心，你還可以找到蛋捲同好會哦。
接下來是台灣也開始賣的「入口即化焦糖餅」gavottes，這款法國百年經典甜點，非常薄脆香甜，奶油香氣和焦糖味吃半盒都不甜膩，到進口超市可以找找看哦。
好吧，如果下次你只有時間待在巴黎，Montparnasse-Bienvenue附近的「可麗餅」街，你一定可以吃到難忘的美味可麗餅！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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