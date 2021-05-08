快訊

我駐印度染疫外交官醫療專機今晚返台 41僑胞已回國

北市私大女教授欲斬不倫戀 竟被已婚男教授拿筆電砸到險失明

法國可樂、最正宗可麗餅！「甜點之鄉」布列塔尼經典名產一試就愛上

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源：wikipedia、wikimedia　
/ 來源：wikipedia、wikimedia　

圖文/Pei

法國還沒從疫情中恢復，布列塔尼大區已經準備擁抱自由了！她不僅是法國防疫最成功的區，還是擁有可麗餅和陽光大海的法國庶民甜點之鄉！

濃濃布列塔尼風情：海軍衫和脆捲餅　 / 來源：gavottes
濃濃布列塔尼風情：海軍衫和脆捲餅　 / 來源：gavottes

法國疫情控制最好的大區　準備重啟正常生活

Pei小編這就帶大家來到台灣知名廣告裡的「布列塔尼奶粉」產地。這是法國西北角的濱海區，因為有溫暖海洋、豐美的海鮮、多樣甜品和自然保養品，讓平均壽命一直很穩定而深受法國和英國人歡迎，甚至有許多英國人都在布列塔尼置產等養老喔。　

布列塔尼沙灘是夏天最夢幻的渡假勝地　 / 來源： gavottes
布列塔尼沙灘是夏天最夢幻的渡假勝地　 / 來源： gavottes
布列塔尼是療癒之旅的熱門選擇 / 來源： pixabay　
布列塔尼是療癒之旅的熱門選擇 / 來源： pixabay　
而今就在法國巴黎等主要城市還沒擺脫疫情時，布列塔尼人已經達到感染率不到10%、手拿許多官方統計的「抗疫最佳」成績單，開始考慮解禁啦！

難怪許多法國居民都到這裡租房子躲疫情，享受田園和海洋風情了－想想，在當地穿上經典的海軍衫吹海風，是不是非常有度假風呢？　　　

那麼在法國人眼裡好像常下雨的布列塔尼，有什麼名產可以迎接大家呢？　　

法國自產可樂、最有名氣可麗餅　都來自布列塔尼

除了傳遍世界各國的可麗餅配蘋果西打（在法國有蕎麥鹹可麗餅，人氣超高），Pei小編想請大家到法國試試本地可樂！

美國貨之外的道地可樂 Breizh Cola / 來源：wikipedia　
美國貨之外的道地可樂 Breizh Cola / 來源：wikipedia　
美食王國什麼都能製造，因此法國人也偏愛本地產品，美國的可口可樂在一些地區就被本地可樂代替了，例如布列塔尼的Breizh可樂、和拿破崙很有淵源的在科西嘉Corsica可樂、昂熱的Anjou可樂。包裝類似美國姊妹，法國專賣的口味更值得嘗試！

再來，是kouign-amann這名字很不像官方法語的「硬皮奶油蛋捲」，從19世紀就是本地人、甚至法國人的日常點心，你還可以找到蛋捲同好會哦。　　　　

Kouign Amann等糕點讓布列塔尼成為法國甜點大區 / 來源：wikimedia　
Kouign Amann等糕點讓布列塔尼成為法國甜點大區 / 來源：wikimedia　
接下來是台灣也開始賣的「入口即化焦糖餅」gavottes，這款法國百年經典甜點，非常薄脆香甜，奶油香氣和焦糖味吃半盒都不甜膩，到進口超市可以找找看哦。

甜甜脆脆的手指餅乾很受歡迎 / 來源：gavottes　
甜甜脆脆的手指餅乾很受歡迎 / 來源：gavottes　
好吧，如果下次你只有時間待在巴黎，Montparnasse-Bienvenue附近的「可麗餅」街，你一定可以吃到難忘的美味可麗餅！　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

有鹹有甜的可麗餅 你喜歡什麼口味？ / 來源：pixabay　
有鹹有甜的可麗餅 你喜歡什麼口味？ / 來源：pixabay　
Pei小編祝大家平安健康！

法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

法國 美國 英國

延伸閱讀

價值近2800萬！「太空紅酒」開賣 還送「隕石開瓶器」

台產防疫神單 理賠率極低

昆凌搶上手？珠寶新成員海水藍綠玉髓Boucheron報到

花蓮警察局協助太魯閣號罹難僑民後事 法國在台協會函謝

相關新聞

法國可樂、最正宗可麗餅！「甜點之鄉」布列塔尼經典名產一試就愛上

法國還沒從疫情中恢復，布列塔尼大區已經準備擁抱自由了！她不僅是法國防疫最成功的區，還是擁有可麗餅和陽光大海的法國庶民甜點之鄉！

搖籃島、水上運動聖地！巴黎人也愛的「一日小島之旅」TOP 3

小島旅行正流行！許多人到精彩的巴黎都捨不得走，但也有人喜歡探索充滿故事的安靜郊區；巴黎周邊小島很適合追求法式風情和輕旅行的你！　

用「冰電池」發電的飯店、維也納2000座公園好療癒！歐洲綠旅行新體驗

歐洲最「綠」的城市是哪裡？瑞士發明冰塊電池？旅行也可以體驗高科技兼顧環保。

旅客不知道的歐式水鄉！米蘭、德國世界遺產「小威尼斯」玩法報你知

威尼斯、阿姆斯特丹過量觀光的問題，讓旅遊變得越來越不容易；喜歡水鄉又想享受在地悠閒風情，米蘭和德國有解！

人在歐洲心在日本！ 比利時「最大日本庭園」不關門　玩cosplay、做壽司、還有日本犬比賽

日式庭園在很多國家都有，但歐洲小國比利時有個最精彩「正統」的；日本犬比賽、cosplay, 露營和茶道通通都有專家主辦，人在歐洲但喜歡日本，就去比利時吧！

泡澡也能看！巴黎全球首座「電影院酒店」奉上2000好片開張　防疫兼度假　

在疫情期間想看片還能有度假感，解方就是質感電影院飯店！滿滿的影院享受，讓影迷住得開心又安心！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。