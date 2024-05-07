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8000顆氣球神還原！ Airbnb慶祝《Up》天外奇蹟15週年 卡爾爺爺的「彩色氣球飛天屋」幸運兒免費入住

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝airbnb網站
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知名訂房網站Airbnb於近日發表了夏日特別企劃「Icons」，將推出了11個具有象徵代表性的主題房屋，開放給民眾免費、或是以美金約100元的價格入住，包含像是像是在法拉利博物館住一晚，漫威X戰警'97中的豪宅，或已故歌手王子在電影《紫雨》的宅邸。預計分批開放給民眾申請入住，其中《Up》「經典氣球屋」現正接受預訂申請，熱烈受到大眾關注討論。

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為了慶祝《Up》上眏15週年，Airbnb 決定替所有影迷圓夢，真的用了8000個氣球，在美國新墨西哥州 Abiquiu 荒野裡，還原打造出動畫中的經典氣球飛天屋，不但外觀與外牆顏色相同，連內部格局、擺設、照片、書籍都精準還原和電影中的如出一轍，房子雖不會真正「飛行」，但將會用起重機將房子吊起來，約離地面15公尺的高度，讓民眾有如身歷其境的「飄浮」體驗。

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這間氣球屋百分百還原動畫中的房子的結構、擺設，不僅可以看見卡爾爺爺用網球改造的枴杖，還能發現許多卡爾爺爺與已逝的妻子艾莉的美好回憶。卡爾爺爺(Carl Fredricksen)擔任房東，並在網頁上寫道「嗨！我是卡爾爺爺，我會讓這間古老飛天屋再次起飛，歡迎你一起加入，在自己的旅行日記中增添另一頁美麗的回憶（還有一些惡作劇）」，只要完成卡爾爺爺準備的任務，像是創作自己的探險日記、草地上野餐、觀賞夜晚的星空等，就可以收集徽章、旅遊紀念品喔。

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只要在活動期間「申請預訂」，選擇日期、新增同行旅伴，接著再回答你想去的原因，卡爾爺爺將會在眾多申請表中，挑出一組客人(最多4位)入住，並且入住費用完全免費。申請截止日期為臺灣時間2024年5月14日下午2:59前（太平洋時間2024年5月13日晚上11:59前）。

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