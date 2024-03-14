今夏台北直飛西雅圖怎麼玩？ 美國暑假親子旅遊 迪士尼、蒙大拿新提案

台灣赴美旅遊2023年成長150%，隨著飛美航線佈局不斷擴張，多家航空公司計畫在2024年開航西雅圖航線，預料今年美國之旅將大爆發，不妨開始研究西雅圖，今夏美國親子之旅，也可以預先規劃。

西雅圖地標「太空針塔」出現在許多美劇、電影中。圖片來源｜欣傳媒

飛美航線佈局不斷擴張，聯合航空運能翻倍，每日二班直飛舊金山，除了原長榮直飛西雅圖之外，達美航空預計今年6月7日開通台北直飛西雅圖航班，包括中華航空、星宇航空也計畫在2024年加開西雅圖航線，為赴美旅遊成長力道加柴添火。

西雅圖為美麗港灣城市。圖片來源｜123RF

西雅圖成為今年旅遊關鍵字

西雅圖景點推薦

西雅圖成為今年旅遊關鍵字，西雅圖有什麼好玩？西雅圖為美國太平洋西北區最大的城市，作為星巴克發源地、波音公司總部，以及另類龐克搖滾催生地，旅遊素材相當豐富，拜訪西雅圖，還可順遊鄰近的蒙大拿州國家公園、加州熱門的迪士尼樂園、舊金山、洛杉磯等地。

西雅圖第一間星巴克。圖片來源｜123RF

西雅圖地標「太空針塔」（Space Needle）出現在許多美劇、電影中，不但可俯瞰西雅圖壯觀的摩天大樓天際線，還可以欣賞美麗的海灣風光；西雅圖必去派克市場，除了可以吃到當地特色美食：海鮮、巧達濃湯等外，星巴克創始店、著名的口香糖牆都在這裡。

西雅圖飛行博物館。圖片來源｜123RF

此外，旅客通常不會錯過參觀世界最大的飛機製造廠–波音工廠、未來航空飛行中心，可觀看正在建造的巨型飛機，使用模擬器設計自己的飛機。

蒙大拿州親近大自然的國家公園生態旅遊為親子旅遊首選。圖片來源｜蒙大拿旅遊局

針對暑假旅遊旺季，美國親子之旅如何規劃？推薦蒙大拿州親近大自然的國家公園生態旅遊，以及戲劇夏令營，還有加州迪士尼樂園迎接夏日的遊行活動和夜間煙火秀。

蒙大拿州 一生必遊國家公園

還有百老匯兒少夏令營

蒙大拿州美國蒙大拿州有大天空之州（Big Sky Country）的美譽，最著名南邊的黃石國家公園和北邊的冰河國家公園，每年吸引1,200萬的遊客造訪蒙大拿州，近年來的旅遊趨勢朝親子遊發展，不論是國家公園的生態遊，Glamping 豪華露營，四季分明的戶外活動，把大小朋友帶入大自然，遠離電玩不離手的生活，是父母能送給小孩最好的禮物，尤其蒙大拿米蘇拉兒童劇團 ( Missoula Children’s Theatre ) 是全美/全球第一個由百老匯演員指導的兒童及青少年夏令營。

今夏加州迪士尼樂園大型遊行活動和夜間煙火秀將回歸。圖片來源｜©DISNEY

加州迪士尼

煙火大匯演Fantasmic! 5 / 24回歸

加州迪士尼整個度假區（Disneyland Resort）就是一個舞臺！現場演出和表演者晝夜為迪士尼樂園度假區帶來娛樂體驗。從邂逅迪士尼卡通人物、參加舞會派對到遊行和夜間絢麗奇觀，賓客們可以花上一整個白天和夜晚的時間，盡情享受度假區提供的各種娛樂活動。

加州迪士尼主題樂園將於4月26日至8月4日推出《永遠在一起 – 皮克斯夜間絢麗奇觀》，作為限時皮克斯嘉年華（Pixar Fest）慶祝活動的一部分；幻想奇觀煙火大匯演！（Fantasmic!） 也將於 5 月 24 日回歸：激昂的音樂、數十名現場表演者、迪士尼卡通人物出場以及投影將再次燃爆美州河（Rivers of America）的夜晚。2024 年，珍貴的夜間絢麗奇觀將帶著全新的特效返回，包括米奇魔法師（Sorcerer Mickey）和梅爾菲森特魔龍（Maleficent）之間驚心動魄的新戰鬥場景，以及標誌性的「小飛俠彼得潘」（Peter Pan）場景的回歸。

加州迪士尼冒險樂園中，「歡樂融融 — 皮克斯夥伴慶典！」首演日期為 4 月 26 日: 迪士尼加州冒險樂園全新的日間遊行將在皮克斯嘉年華活動期間首次亮相，其中包括最受喜歡的卡通朋友和最新皮克斯電影（包括《青春變形記》(Turning Red)）中的新卡通人物。

美國旅遊交易會IPW 2024，將於5月3日至7日在洛杉磯舉行，圖為當地最熱門的迪士尼樂園星際大戰園區。圖片來源｜欣傳媒

2024美國旅遊交易會在洛杉磯舉行

美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，台灣赴美旅遊人次在2023年達到了34萬2千，是2022年的2.5倍，成長達150%，過去三個月飛美航班平均載客率更高達85%。因應旺盛需求，航空公司飛美航線的布局也相當積極樂觀，預期今年美國旅遊成長將大爆發。

全球最大旅遊產業盛會–美國旅遊交易會IPW 2024，將於5月3日至7日在洛杉磯舉行，IPW 國際諮詢委員會台灣分會會長王美美表示，IPW已有24位團員報名，包括旅遊業、航空業及媒體，與會業者不但可以透過IPW預約面談機制與1,000多個美國供應商進行為期三天的面談溝通，更可以和來自60多個國家1,100名買家洽談共創商機。報名截至2024年4月5日，註冊費用只要475美金，歡迎各界把握最後報名機會。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300854