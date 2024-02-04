2024加州迪士尼新設施搶先看 《公主與青蛙》樂園登場、「鼎泰豐」進駐

加州迪士尼樂園又有新項目！2024年動畫《公主與青蛙》中的靈感與創意將成為主題樂園設施，美食方面更是讓人期待，除了米其林主廚主掌的墨西哥餐廳之外，還可以在迪士尼樂園吃到鼎泰豐！

米其林主廚墨西哥餐廳

聞名華人界的鼎泰豐將進駐

加州迪士尼的美食街–城中區特區現場（Downtown Disney LIVE!）今年將大進化！除了米其林名廚Carlos Gaytán坐鎮的墨西哥餐廳Paseo和Céntrico之外，還有一項震撼華人界的亮點，以小籠包聞名世界的中餐廳「鼎泰豐」，也將於2024年進駐迪士尼。

新設施還包括美食廣場Parkside Market，進駐特色餐廳例如Seoul Sister、Sip & Sonder、GG's Chicken Shop等。新的音樂表演、娛樂和活動也讓新開幕的城中區特區現場更加精彩。

《公主與青蛙》化為主題遊樂設施

以熱門「飛濺山」基礎翻新

2024 年還將誕生《公主與青蛙》的主題遊樂新設施「蒂安娜公主的河口冒險Tiana’s Bayou Adventure」，靈感來自於華特迪士尼經典動畫《公主與青蛙》（The Princess and the Frog），有別於華特迪士尼系列動畫過去的公主，其首次採用非裔主人翁，跳脫種族刻板印象，除了遊樂設施之外，還設有餐廳等。

「蒂安娜公主的河口冒險」設施在受歡迎的「飛濺山」（Splash Mountain）基礎上翻新，遊客將在搭船巡遊森林、動畫中場景，緩緩爬升之後突然高速墜下，濺起的水花讓乘坐的遊客們一身濕，既有趣又刺激，「飛濺山」過去是迪士尼樂園最經典的遊樂設施之一。

蒂安娜公主開餐廳

主打新紐奧良美食

在動畫《公主與青蛙》中，蒂安娜公主透露想開一家餐廳，在《公主與青蛙》主題樂園中，她的夢想成真！園區中設有「蒂安娜宮殿Tiana’s Palace」快餐廳，已於去年底開幕，設計風格與美食菜色都發源於動畫中的新奧爾良背景，所以大家可以在這裡吃到道地的美國南方美食，例如貝涅餅、結合紅燒雞、安杜維爾香腸和米飯的House Gumble等。

全新米奇卡通城

大人小孩都愛極速鐵道

新的米奇卡通城更好玩！2023年重新整修開幕的Mickey’s Toontown米奇卡通城，增加互動性，運用視覺、聽覺、觸覺多重感官元素，讓全家人可以一起參與，設置新設施、新餐廳，最受矚目的當屬「米奇與米妮的極速鐵道」（Mickey & Minnie’s Runaway Railway）。

遊客進入米奇卡通城園區後，首先看到「CenTOONial」公園，以兩種全新的互動遊樂體驗為核心：一個專為遊戲而設計的噴泉水台，邀請遊客享受感官體驗；一棵帶有雕刻的夢想樹，提供孩子爬行和探索。

「高飛的遊戲園地」（Goofy’s How-To-Play Yard），是一個會發出奇怪有趣聲音的異想天開花園，還有有趣的互動糖果製作工廠。「唐老鴨的水塘」（Donald’s Duck Pond），停著嘟嘟汽船，水塘中有著各式各樣的玩具以及小鴨休伊、杜威、路易和威比，讓小朋友們可以盡情玩水。

迎接迪士尼100週年慶推出的「米奇與米妮的極速鐵道」，是不限年齡層，大人小孩都可以玩得開心的亮點設施，在 El CentTOON 劇場裡，遊客將搭上沒有軌道的黑暗遊樂設施，高飛化身成為一名技工，帶著大家穿梭在米奇與米妮的冒險世界中！

by 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300516