走進Netflix《黃石》影集場景！ 美國蒙大拿奢華露營趣 X 時尚品味結合野外體驗

這幾年豪華露營（Glamping）在台灣掀起流行風潮，原來就相當熱愛戶外活動的美國，亦產生同樣的趨勢，以國家公園資源著稱的大天空之鄉–美國蒙大拿州（Montana），在黃石國家公園（Yellowstone National Park）、冰河國家公園（Glacier National Park）由奢華露營品牌「Under Canvas」，開設結合時尚與自然野外元素的設施營地，例如得以坐躺欣賞蒙大拿星空、樹屋設計、體驗蠅釣（Fly Fishing）等，規劃與經營極具巧思，頻頻獲選為全美頂尖度假飯店，豪華露營正藉由蒙大拿的美景而百花齊放，讓旅客們流連忘返。

位於美國蒙大拿州在黃石國家公園、冰河國家公園的奢華露營品牌「Under Canvas」營地，結合時尚與自然野外元素；圖片／©Under Canvas

Under Canvas North Yellowstone - 天堂谷體驗Netflix影集《黃石》場景

近年Netflix超夯的影集《黃石》（Yellowstone），讓蒙大拿州的廣闊原野風景深深吸引著旅客們造訪，「Under Canvas」今年6月在黃石公園北口開幕的「Under Canvas North Yellowstone - 天堂谷（Paradise Valley）」，即因再現《黃石》影集裡呈現的高山平原和牧場風光而備受矚目，此營地距離迷人的利文斯頓鎮（Livingston）僅 20 分鐘路程，距離蒙大拿州博茲曼（Bozeman）45 分鐘路程，沿著黃石河超過一英里的原始河濱通道，提供旅客絕佳的環境體驗蒙大拿的特色釣魚方式 — 蠅釣。

「Under Canvas North Yellowstone - 天堂谷」，位於黃石河畔，提供旅客體驗蒙大拿的特色釣魚方式 — 蠅釣；圖片／©Under Canvas

「Under Canvas」奢華露營地，提供高檔帆布帳篷、豪華床單的特大號床等設備；圖片／©Under Canvas

在「Under Canvas」的奢華露營地，有著現代時尚感的大廳帳篷，舉辦現場音樂、清晨瑜伽、親子主題等活動，可品嚐燒烤及在野餐區烹飪，享受戶外用餐體驗，一些營地還有咖啡館，供應快餐菜單，套房浴室內備有高檔有機衛浴產品，床邊電池提供設備充電，每晚提供爐火材薪和免費的美式經典露營甜點S'mores，並有專人可協助規劃戶外體驗活動。

「Under Canvas West Yellowstone」，可讓住客躺在床上便可欣賞蒙大拿浩瀚的星空；圖片／©Under Canvas

Under Canvas West Yellowstone迷人星空下的極致體驗

在被樹林環抱、被星夜照耀的同時，騎着馬在森林及草地上奔騰、騎着豪不費力的電動自行車暢遊山路、又或是在一望無際的雪原上體驗北國獨有的冬季運動，盡情地感受着當刻的每分每秒以及蒙大拿州的各種美好。而豪華露營的奇妙之處，就是當旅客到達營地時，一切住宿設備都已由營區人員先行準備好，讓旅客在欣賞由上天所賜予人類的禮物時，也可以享有天堂般的舒適旅程。

「Under Canvas」奢華露營地，有著現代時尚感的大廳帳篷；圖片／©Under Canvas

位於黃石公園的奢華露營營地「Under Canvas West Yellowstone」，營地距離黃石公園西口僅10分鐘車程，整個園區以非洲獵遊（Safari）為主題設計，主打在 Madison River河畔草原打造與大自然共融的奢華露營體驗。最有特色的房型莫過於Stargazer，該房的部分天花板採透明帆布設計，讓住客躺在床上便可欣賞蒙大拿浩瀚的星空。

「Under Canvas」露營地提供篝火，讓旅人感受營地的氛圍；圖片／©Under Canvas

Under Canvas Glacier醉人星空連梵谷都妒忌

距離冰河國家公園不到十分鐘車程的「Under Canvas Glacier」，則是十分方便的選擇，該營地專為冰河國家公園的遊人而設，設備相當齊全，而冰河公園附近的美景亦能讓Under Canvas Glacier的住宿體驗變得更值得，如就同Under Canvas Glacier官網所說的，那醉人的星空可是連梵谷都會妒忌呢。

「Under Canvas Glacier」露營地的豪華套房；圖片／©Under Canvas

在完成一整天的野外活動後，由眾星引路回到屬於自己的營地裡，於帳篷邊的火爐生起溫暖卻充滿情調的營火，品嚐由工作人員精心準備的佳餚，感受來自大自然的恩賜，在房間內的淋浴空間接受山水的洗禮，最後舒適地躺在彈簧床上結束難忘的一天，這就是在蒙大拿州的豪華露營之旅。

黃石國家公園的地熱美景；圖片／蒙大拿州

蒙大拿冰與火之地透過豪華露營深度體驗

不妨透過豪華露營深度體驗冰與火之地！蒙大拿州的豪華露營主要散落在州內的西北部及西南部，而兩者正正是兩個國家公園的故鄉。特殊的地理位置為蒙大拿州締造了獨一無二的自然風光，河流、山脈貫穿其中，北鄰加拿大邊境的冰河國家公園以及南接懷俄明州（Wyoming）的黃石國家公園讓蒙大拿州成為感受大自然的最佳地點，而冰河國家公園的冰河與黃石國家公園的地熱組合起來，一冷一熱，則讓來者皆為之驚嘆。

在這片被眷顧的「大天空」下，一顆美麗的純白鑽石正在洛磯山脈間閃耀，過往千萬年間無數次的冰河退卻，塑造了現在所看到的美景，在壯麗冰川懷裡沿着向陽大道（Going-to-the Sun Road）前進，可以觀賞到麥當勞湖、紅杉林區、羅根山隘、傑克森冰河及聖瑪琍湖等不同的自然景觀，或是麋鹿、山貓或大角羊等野生動物。騎至最高處向下方俯瞰，腳下則盡是一望無際的冰川和綠地，鬱綠的森林與雪白的冰原相映成趣，也讓旅客不禁希望時間就這樣被凍住，放眼享受眼前的山河。

冰河國家公園獨一無二的自然風光；圖片／蒙大拿州

一直往南走，則能到達以豐富的地熱及火山地形聞名的黃石國家公園，定期噴發的老忠實噴泉、色彩豔麗的大稜鏡溫泉以及如梯田般的猛獁溫泉都為黃石國家公園增添了神秘感，讓所有來訪者都不禁驚歎地球的奧妙，而美洲野牛、加拿大馬鹿、黑嘴天鵝等不同的野生動物亦隨處可見，運氣好的話還能看得到可愛的棕熊呢。雖然黃石公園大部分都坐落在懷俄明州，但由蒙大拿洲出發前往黃石國家公園卻不失為一個好方法，因為進出黃石公園的5個主要入口有3個都位於蒙大拿州，因此蒙大拿州可謂是探訪黃石國家公園的必經之路。

蒙大拿州一年四季各有特色，擁有變幻無窮的自然景觀，而豪華露營更讓在旅客們在蒙大拿州的旅程變得更多樣，在後疫情時代，蒙大拿州成為旅人最佳選擇目的地。

===================撰文／方雯玲 Wenling Fang

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