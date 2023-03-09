沙漠裡的隱形房子！完全融入地景中，路過可要注意才看得到

位於美國約書亞樹國家公園（Joshua Tree）附近的「Invisible House」；圖片提供／Invisible House

住在沙漠裡的房子蠻酷的，但這間位於美國約書亞樹國家公園（Joshua Tree）附近，四面外立面皆貼上鏡子的房子「Invisible House」，讓本身如同隱身在沙漠環境之中，住在裡面更像是生活在被沙漠包圍的空間，更是特別的住宿體驗。

這間房子由設計師Tomas Osinsk和洛杉磯電影製片人Chris Hanley一同合作建造，這棟房子座落在距離加利福尼亞州約書亞樹市中心約10分鐘的路程，平時可供出租，也可租用於拍攝及舉辦活動等。細長的鋼框架，外面覆蓋著鏡面鋼化玻璃，並立在圓柱形混凝土柱上以高出地面，亦在一端形成懸臂空間，活動門推開後便成了能欣賞戶外沙漠景色的平台。而從內部，鏡面玻璃牆提供了可顧四圍環境的廣闊視野效果，當夕陽西下時，隨著陽光的角度更可看到紅色及紫色的反射光影，配合著原始沙漠景色，相當令人印象深刻。

「Invisible House」；圖片提供／Invisible House

Invisible House面積為511平方米，室內也配置成長形的娛樂空間，並擁有一個30米長的室內游泳池。客廳和用餐區佈置在泳池的周圍，滑動玻璃門也構成西側牆的一部分，打開後就像讓室內外環境成了一體。游泳池的盡頭是一道白色牆壁可當成電影的投影屏幕，而另一端則是一個廚房，專為舉辦餐飲活動而設計。室內還包括了四間由白色隔板隔開的臥室和浴室，由白色隔板隔開，傢俱上還包括了特製的玻璃床架和外露玻璃淋浴間。

環保與動物友善設計在建造Invisible House前，設計師們進行了一次生物調查，調查出當地所有的動植物物種，而該房屋的景觀面積為2000：1，使其成為約書亞樹國家公園所有房產中最小的一間，也符合所有聯邦、州和嚴格的當地環境法律法規。

Hanley漢利也特別表示，「鳥類特別不會受到玻璃覆層的傷害，在安裝玻璃時，一些鳥類喜歡住在房子裡，自完工以來鳥類也並沒有受到任何傷害，鳥類喜歡在房子周圍生活並捕食昆蟲。」同時設計師也在牆壁上使用低輻射玻璃，並在屋頂上安裝太陽能板和熱水供暖系統來減少房屋對環境的影響。

「Invisible House」；圖片提供／Invisible House

「Invisible House」；圖片提供／Invisible House

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