舌尖上的加拿大！ 《溫哥華米其林指南》亮相 讓無數人垂涎欲滴的美食盛會

安大略省的美食餐廳。 圖：安大略省旅遊局－Destination Ontario／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】加拿大被 U. S. News & World Report 評為「世界上最適宜居住的國家」，不僅因為其廣闊的土地和美麗的自然景觀，它令人印象深刻的美食也同樣讓無數人垂涎欲滴。

星級美味的米其林奢華料理、悠久歷史的本地傳統美食、甜食愛好者不能錯過的楓醣體驗以及代表未來潮流的可持續性美食，都為加拿大在餐飲界蓬勃發展奠定了堅實基礎，也為這個國家的美食文化增添了一抹令人著迷的色彩。

▲溫哥華的美食餐廳。 圖：溫哥華旅遊局－Destination Vancouver－Vision Event Photography Inc／來源

多樣化美食之旅·不容錯過的米其林體驗

近期，加拿大兩大著名的美食之都－多倫多和溫哥華相繼上榜米其林，幻化萬千的當地佳餚為世界各地的旅客帶來一場場別開生面的饕餮盛宴。作為世界上最具多元化的城市之一，多倫多的美食界就像這座城市本身一樣多元化。

來自世界各地的風味，使這座城市的烹飪界成為一個文化的綜合體。多倫多當地的美食種類極具多樣性，是美食愛好者絕對不可錯過的體驗。從全球美食和咖啡館林立的街道，到精緻的餐飲和高端美食，食物承載著廚師對烹飪藝術的熱愛以及對原材料獨特的見解。

他們就像可以掌控食物的魔法師，用豐富的想像力和靈巧的雙手把食材變成了真正可以被人們視為藝術品的美味佳餚。 2022年9月，首版加拿大多倫多《米其林指南》正式公佈。共計74家餐廳，27種菜餚類型入選指南。

其中，對於食材有著超凡理解的齊藤正樹壽司店獲得了米其林二星推薦，追求新穎菜系的阿洛（Alo）餐廳、精緻典雅的阿洛吧約克維爾（Alobar Yorkville）法式餐廳以及充滿神秘色彩的謎團約克維爾（Enigma Yorkville）等12家餐廳獲得米其林一星推薦。

▲阿洛餐廳美食。 圖：Jonathan Adediji／來源

▲阿洛吧約克維爾餐廳美食。 圖：Jonathan Adediji／來源

▲謎團約克維爾餐廳美食。 圖：Francis Jian Zhang／來源

繼多倫多之後，溫哥華也成為令人期待的第二個米其林指南推薦目的地。提到溫哥華美食，浮現在腦海中的便是新鮮的食材以及前沿的烹飪技巧，這些都是人們絕對不想錯過這個城市的理由。

在溫哥華品嚐當地美食絕不僅是味蕾的觸碰，它更像是一場全世界的旅行，食客們只需要輾轉在觥籌交錯間，就彷佛領略了世界各地的美好與燦爛。

2022年10月，加拿大溫哥華《米其林指南》正式亮相。高品質的美食彷彿一道道藝術品，通過食物向人們傳遞溫暖、輕鬆的氛圍。溫哥華首版米其林榜單囊括了60家餐廳，其中，8家餐廳在第一次評選中就榮獲了米其林星星，12家被評為必比登推薦餐廳。此外，2022溫哥華米其林指南還公佈了三個特別獎項，分別為米其林服務獎、侍酒師獎、傑出雞尾酒獎。

此次榜單中的餐廳各有千秋，比如有質樸吸引力的Burdock & Co餐廳、北京王牌全聚德烤鴨、有復古爵士情調的Kissa Tanto餐廳、優雅低調的AnnaLena餐廳、豪華珠寶風格的Masayoshi壽司餐廳、獨特農作物為原料的Published on Main餐廳、濃厚地域風情的St. Lawrence餐廳等，都成為人們不可錯過的打卡地。

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