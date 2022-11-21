今年讓聖誕老公公寫信給你！　加拿大仙境、「隱形冠軍」豆知識錯過可惜　

班夫國家公園 一趟旅行只來這裡也很滿足 / 來源： wikimedia 圖文/Pei

地大物博，但絕不是好山好水好無聊的加拿大，多項世界第一讓人大開眼界！

聖誕老公公是加拿大人？寄信到北極圈給他吧

冬天最高人氣的聖誕老公公登場 / 來源： pxhere 到加拿大看極光的交通和花費 比北歐更實惠方便 / 來源： wikimedia 雖然不能說聖誕老公公在加拿大出生，該國郵政卻有個官方、正式又非常可愛的地址等你寄信來給老公公，還可以收到回信喔！

每年，加拿大郵局的員工回覆超過100萬封從世界各地寄來的信，如果你想試試看，就提筆寫寫對聖誕老人說的話寄到北極圈，收到信看看聖誕老公公偷偷跟你說了什麼故事？超有氣氛的聖誕節，這樣最棒啦。

地址很好記：North Pole, Canada HOH OHO

獨一無二的特產：冰山雪水周邊商品、楓糖漿

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加拿大北部的紐芬蘭與拉布拉多省有大量冰山，許多本地工廠會將雪水做成加拿大名產－冰酒、其他酒品甚至護膚產品，好想試試看！冰酒周邊有果醬、巧克力、茶葉等，小編帶回台灣證實過這些特產很受歡迎！

冰酒來自冰天雪地裡的葡萄園 試試看吧 / 來源：wikimedia 另外，加拿大這個楓葉之國的名產你也聽說過，那就是主要來自魁北克的楓糖漿！出口到世界各地的豐富產量據說佔全球近20%，每年也為加拿大人帶來能讓闔家共賞的「楓糖季」，農場推出楓糖大餐、傳統遊戲和小火車，非常熱鬧喔。

楓葉小屋在春天會辦大餐會和活動 是當地特色喔 / 來源： flickr 楓糖冰棒怎麼吃 問加拿大人就對了 / 來源： wikimedia 春天時，上網尋找”sugar shack”然後預定用餐座位就可以出發囉。

公路之國的世界之最

在北美最需要的就是開車技術，地大物博的國家到哪裡玩都最好有車。加拿大曾經擁有「全世界最長街道」Yonge Street這驚人紀錄很值得一看！大家可以從安大略湖出發，到北多倫多，再到美國明尼蘇達州，2000公里的都會景觀和自然風光會給你很多新的體驗。

可說是全球最長街道的多倫多Yonge / 來源： flickr 另外，全球最長的高速公路也在加拿大－1號公路，據說早期的；對於野生動物來說，最安全的高速公路也在這裡（想起澳洲，動物在公路上直達天堂的驚人場面就有點怕怕）。一邊開車一邊賞紅楓、看雪山，超級愜意。

地點就在仙境般優美、鬼斧神工般壯麗的班夫國家公園！洛磯山脈就是個夢幻國度，那裏有專供動物使用的高速天橋，野生如山貓、牛羊、土狼、麋鹿、灰熊黑熊……等「加拿大主人」都會在周圍愜意奔跑！

公路主人是我們 / 來源： pxhere 而班夫國家公園的東門到Yoho National Park，則有將近40個野生動物的地下通道和6座天橋，好想去賞賞可愛動物呀……

美麗就是優勢 比許多國家還大的森林遍布加拿大

加拿大湖光山色讓人沉醉，全國有超過3萬座湖泊！走出市區，隨處滿目綠意盎然，木頭資源超級豐富，因為她的森林總面積可覆蓋12個國家，法國、德國、英國、瑞典、義大利和日本韓國加起來這麼多綠地，果然是傳說中適合養生的環境！

而光是加拿大最大的國家公園Wood Buffalo National Park面積就超過瑞士，該怎麼安排行程？也是一門學問。

秋天是加拿大最迷人的季節 / 來源： wikimedia 超可愛的車牌 / 來源：wikimedia 另外，加拿大西北地區的車牌是北極熊的樣子，超級可愛，很想要有一個呢！

加拿大的改變世界的大發明

電話這玩意兒，雖然我們已經很少用了，但加拿大最大的電信公司BELL源頭就是發明電話的貝爾先生喔！電燈泡也是加拿大人Henry Woodward發明的，據說是愛迪生從他手上買到專利後商業化、熱賣全球的。

世界上最早的籃球也是加拿大人發明的，當時是把球投進籃子，而不是跳躍射網，真的很有古早味呢。

雖然加拿大不是最高人氣的旅遊目的地，卻有獨特的魅力和重要性，有機會的話，你想來走一趟嗎？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

追明星、看比賽、逛城堡！愛上歐風加拿大的另一種方式

秋天就是要賞楓！加拿大「新法國」紅葉、冰酒正當季