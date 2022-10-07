秋遊加拿大！賞楓、聽雨好愜意 嘗米其林美食好療癒

【旅奇傳媒/編輯部報導】初秋的到來，讓整個加拿大都籠罩在無邊的燦爛之中。在這裡，旅行者們可以盡情欣賞萬山層染的楓葉，看河流、山川、峽谷、湖泊被色彩擁抱，或到不同的省立公園看壯觀自然界遷徙，體會美麗景色與迎面而來的颯爽秋意。

▲溫哥華當地的新鮮水果。 圖：加拿大旅遊局／提供

地標體驗 | 在溫潤如玉的溫哥華，靜待米其林指南揭曉

作為加拿大多元飲食的代表城市，溫哥華匯聚了來自世界各地的美食，它們與溫哥華本土的美食文化相融合，醞釀出了一場別樣的世界美食聚會。

今年，溫哥華將與多倫多一起成為加拿大米其林指南推薦目的地，而首版《米其林指南》也預計將在秋季公佈。米其林官方表示，「溫哥華擁有著蓬勃發展的烹飪產業，這裡不僅有經驗豐富的廚師，還有無數想要精進廚藝的年輕學者。不僅如此，當地擁有大量可持續性採購的高質量農產品、肉類和海鮮，擁有得天獨厚的優勢。」

受到環太平洋地區的影響，溫哥華一直擁有大量來自海洋和陸地的新鮮食材，也因此在烹飪界享有極大的讚譽，而此次的《米其林指南》溫哥華版將會進一步提高溫哥華作為全球餐飲目的地的聲譽。

除了治癒味蕾的多元美食，溫哥華的自然資源也十分豐富。作為被海水、山脈和古老森林所包圍的綠色城市，溫哥華氣候溫和，市內草地常綠、繁花似錦。優美的自然風光與高質量的生活水平讓溫哥華常年被評為全球最宜居的五個城市之一。

▲溫哥華的自然景觀。 圖：加拿大旅遊局- Clayoquot Wilderness Lodge／提供

溫哥華的任何地方都很適合戶外活動，在雨天可以感受到溫哥華獨一無二的體驗—聽雨。北溫哥華的卡佩蘭奴吊橋公園（Capilano Suspension Bridge and Park）作為聽雨的最佳目的地，有高70米（230英尺）的鋼絲吊橋，懸掛於卡佩蘭奴河（Capilano River）湍急的水面上；愛好聽雨聲的旅行者們可以在涼爽的霧氣峽谷中，看雨滴紛紛落下，聽自然最純真的音樂。

除了在卡佩蘭奴吊橋公園聽雨，旅行者們還可以在溫哥華的海堤上騎行遊覽，溫哥華的海堤全長28公里（17英里），環繞著溫哥華市中心，是世界上最長的不間斷人行道。在此騎行可以穿過風景優美的斯坦利公園（Stanley Park），看見市中心核心區、科學世界、奧運村等地方，如果不喜歡騎行，也可以沿著海堤步行或是慢跑，同樣別有一番風味。

在體驗溫哥華豐富的戶外活動之餘，漫步在蓋士鎮（Gastown）感受一下當地的文化特色也是個不錯的選擇。蓋士鎮作為溫哥華文化與美食的中心，有許多主題的步行遊覽。如果是初來乍到，別忘了打卡最著名的坐標——蒸汽鐘，觀看噴出的蒸汽和獨特哨子吹出的歌曲，在秋日斑駁的樹影下體會復古韻味，感受當地豐富的人文特色。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野