Tara Bernerd操刀煥新Maroma, A Belmond Hotel 打造墨西哥濱海風情天堂

大家應該跟小編一樣，說到西雅圖，就會不自覺的聯想到咖啡吧！不過其實位在美國華盛頓州的西雅圖，它是一座港口城市，經濟發展即為繁盛，像是亞馬遜、星巴克的總部都是位在西雅圖喔！除此之外，這裡的觀光也非常發達，是許多人嚮往的浪漫城市呢～今天小編要來介紹10間西雅圖住宿，讓你們拜訪西雅圖住的舒適不踩雷！

2021-10-20 10:01