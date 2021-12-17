奢享聖馬丁島嶼魅力！ 五星級海濱度假酒店 再度開門迎賓

【旅奇傳媒/編輯部報導】聖馬丁（Saint Martin），位處加勒比海地區，北面為法語區，位在加勒比海海域；南面為荷語區，位處美屬維京群島東面。

五星級的 La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin海濱度假酒店位於加勒比地區（Caribbean）的聖馬丁島（Saint Martin），可俯瞰紅灣（Baie Longue）沙灘，提供奢華的Spa設施和前往附近島嶼體驗的帆船之旅活動。

▲蔚藍的濱海氣息有滿滿的度假氛圍，讓人身心舒暢。 圖：La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin／提供

La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin四周環繞著占地55英畝的熱帶叢林花園，可謂清幽的島嶼天堂，度假村於2021年11月7日再度開門迎賓，迎接即將到來的佳節，特別規劃一系列美食、節慶驚喜活動，還有全新的養生健體服務體驗。

全新美食系列活動：星空下的酒窖

度假村歷史悠久的La Cave酒窖是加勒比海地區規模最大的私人酒窖之一，藏有2,000多瓶佳釀，度假村特別策劃推出全新美食系列活動-星空下的酒窖（La Cave Under The Stars），整個活動期間貫穿2021/22冬季，賓客可享受一系列國際特邀名廚及侍酒師連袂呈現的特色美食體驗。

活動將於2022年1月28至30日亮相，特邀紐約熱門餐廳Chanterelle的創始人，以及四次奪得James Beard大獎的名廚David Waltuck到場獻藝。

▲La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin可眺望紅灣（Baie Longue）沙灘。 圖：La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin／提供

藝術家逃逸之旅

La Samanna被譽為藝術家及藝術展品的聚集地，並於近期宣佈了下一位特邀藝術家及為期一個月的藝術展詳情。做為度假村駐留藝術家系列活動的一部分，此次展覽將於2021年12月15日開幕，呈現在巴黎和聖馬丁島兩地居住的法籍攝影師François Castelain的作品，他以敏銳且深情的觸角捕捉著島上居民的日常生活鏡頭。

Castelain多年來從事備受矚目的時尚攝影，聖馬丁島的優美風光和島民的多元文化激發了他對人像攝影的熱情，度假村賓客可以預訂Castelain免費人像攝影課，近距離學習其迷人的影像風格。

▲臨海優勢讓假期可暢享美麗日出與夕照。 圖：La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin／提供

為支持培養藝術家，使當地成為法屬西印度群島的藝術中心，度假村於2021年7月以當地街頭藝術家Jimmy Sabas的個展及工作坊正式啟動了駐留藝術家系列活動。度假村室內空間由倫敦室內設計公司Muza Lab操刀重新設計，秉持其對當地創意社區的承諾，翻新後每間客房及公共空間內都陳設了加勒比印象派藝術之父Roland Richardson爵士的藝術品。

La Samanna Spa還展出Trimborn姐妹的作品。這對長居島上的姐妹藝術家來自德國杜塞爾多夫，管理著藝術工作室及畫廊Noco Art Villa。賓客可跟隨藝術專家及畫廊總監Anikó van Nie的導覽參觀工作室及NoCo Art Gallery，而後參加Corinna 或 Norma親授的抽象印象派繪畫課，課程將提供所需的繪畫用具。

▲La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin酒店內客房均有專屬陽台。 圖：La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin／提供

全新養生計畫

了藝術培養，La Samanna Spa也提出最新養生計畫 - 能量重掌（Energetic Re-Mastery），旨在通過多元化養生方式全面提升身心健康。該計畫由駐地能量療癒師及養生專家Christine Caruso主持。

擁有能量醫療領域鑽研20年功夫的養生專家，擁有全球各地的忠實客戶群，每項課程均根據個人需求量身定制。Christine將在清幽靜謐的紅灣海灘上通過正念訓練及療癒技法幫助賓客釋放潛能，賓客可從多個指導課程中選擇所需，例如可喚醒內在能量的昆達里尼冥想，重新激發神聖火花的原點冥想，以及古老的秘魯冥想方式 “聖石啟動”。

寧靜的山頂殿堂La Samanna Spa隱於地中海風情花園中，設有露天護理室，每間均附帶私人禪意花園及戶外淋浴設施。賓客也可預約別墅內私人康養體驗，足不出戶即可享受日落流瑜伽，靈氣療癒和晚間冥想等課程。

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